Prima pagină » Știri externe » Polonia nu bate pasul pe loc și a încheiat un contract de 500 milioane dolari cu SUA. Rachetele AIM-120D-3 AMRAAM vor înarma avioanele de vânătoare F-35A, dar polonezii plusează și vor să cumpere elicoptere de atac AH-64 Apache. „Cei mai apropiați parteneri militari ai Washingtonului în Europa, alături de Finlanda și Germania”

Polonia nu bate pasul pe loc și a încheiat un contract de 500 milioane dolari cu SUA. Rachetele AIM-120D-3 AMRAAM vor înarma avioanele de vânătoare F-35A, dar polonezii plusează și vor să cumpere elicoptere de atac AH-64 Apache. „Cei mai apropiați parteneri militari ai Washingtonului în Europa, alături de Finlanda și Germania”

Cristian Lisandru
29 nov. 2025, 10:00, Știri externe
Polonia nu bate pasul pe loc și a încheiat un contract de 500 milioane dolari cu SUA. Rachetele AIM-120D-3 AMRAAM vor înarma avioanele de vânătoare F-35A, dar polonezii plusează și vor să cumpere elicoptere de atac AH-64 Apache. „Cei mai apropiați parteneri militari ai Washingtonului în Europa, alături de Finlanda și Germania”

Polonia a încheiat un contract de 500 milioane dolari cu SUA, iar temutele rachete AIM-120D-3 AMRAAM vor înarma avioanele de vânătoare F-35A. Polonezii plusează și vor să cumpere elicoptere de atac AH-64 Apache, dar și tancuri. În acest timp, în România, Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului legat de studiile sale universitare.

Polonia a comandat 32 de avioane F-35A Lightning II Husarz în baza unui contract de vânzări militare externe de 4,6 miliarde de dolari semnat cu Statele Unite la 31 ianuarie 2020, inclusiv 33 de motoare Pratt & Whitney F135, instruire pentru aproximativ 24 de piloți și 90 de tehnicieni și un pachet inițial de asistență.

  • Primele fuselaje, asamblate începând cu 2024, nu au fost livrate Poloniei, ci bazei Gărzii Naționale Aeriene Ebbing din Arkansas, acolo unde primele două avioane F-35A poloneze au aterizat – pe 23 decembrie 2024 – pentru a servi ca aeronave de antrenament, un pilot polonez efectuând primul său zbor cu F-35A pe 31 ianuarie 2025.
  • Planurile oficiale prevăd sosirea primului F-35A pe teritoriul polonez începând cu 2026, cu desfășurare inițială la a 32-a Bază Aeriană Tactică de la Łask și apoi la a 21-a Bază Aeriană Tactică de la Świdwin.

Ulterior, este preconizată o creștere treptată a numărului de aeronave, până în 2030, pentru a fi livrate toate cele 32 de aeronave.

F-35A | Foto – Profimedia Images

„AIM-120D-3 se află în vârful familiei de rachete aer-aer cu rază medie de acțiune AMRAAM”, notează Army Recognition.

Polonia folosește deja variante AMRAAM anterioare pe flota sa F-16C/D Jastrząb

Dezvoltată în cadrul programului Form, Fit, Function Refresh (F3R), aceasta încorporează o arhitectură electronică complet reproiectată, cu noi plăci de circuit și suita de software System Improvement Program-3F (SIP-3F).

  • Seria AIM-120D extinde raza de acțiune a variantelor anterioare C-5/6/7, care este de aproximativ 105 până la 120 km, la aproximativ 160 până la 180 km, în funcție de altitudinea de lansare și profilul țintei, menținând în același timp o viteză maximă apropiată de Mach 4.
  • Ghidarea combină o unitate de navigație inerțială cu actualizări GPS și un radar activ în faza terminală, susținută de o legătură de date bidirecțională care permite reatribuirea țintei sau rafinarea traiectoriei în zbor.
  • Un focos de fragmentare de aproximativ 20 kg, combinat cu senzori de proximitate și o focoasă de impact, este conceput pentru a distruge aeronavele de luptă în manevră, rachetele de croazieră și platformele de sprijin de mare valoare.

Polonia folosește deja variante AMRAAM anterioare pe flota sa F-16C/D Jastrząb, care intră într-un ciclu de modernizare de aproximativ 3,8 miliarde de dolari, inclusiv senzori noi, comunicații îmbunătățite și o mai bună integrare cu forțele terestre și viitoarea componentă F-35. În acest context, AIM-120D-3 oferă Varșoviei o singură familie de rachete cu rază vizuală de acțiune superioară pentru două generații de avioane de luptă.

Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, participă la semnarea contractului pentru furnizarea de rachete AIM-120D-3 pentru aeronavele multirol F-35, la Centrul Militar pentru Educație Civică din Varșovia, Polonia – 27 noiembrie 2025 | Foto – Profimedia Images

F-35 Lightning II aduce o structură a aeronavei cu rază mică de observare, un radar cu matrice activă de scanare electronică (AESA), un set distribuit de senzori în infraroșu și putere de calcul care combină informații de la aeronavă, alte platforme aeriene și sisteme terestre.

„Acest lucru permite aeronavei să detecteze, să clasifice și să urmărească mai multe ținte aeriene la distanță lungă, apoi să transmită traiecte rafinate către rachetele AIM-120D-3 lansate din compartimente interne sau de la avioanele F-16 însoțitoare, rămânând în același timp în afara celor mai dense zone de angajament ale sistemelor sol-aer rusești cu rază lungă de acțiune”, se mai arată în analiza Army Recognition.

Semnarea contractului pentru furnizarea de rachete AIM-120D-3 pentru aeronavele multirol F-35 la Varșovia | Foto – Profimedia Images

Asocierea rachetei AIM-120D-3 cu F-35 schimbă geometria apărării aeriene poloneze

La nivel tactic, asocierea rachetei AIM-120D-3 cu F-35 schimbă geometria apărării aeriene poloneze.

Raza de acțiune extinsă a rachetei și legătura de date bidirecțională permit angajamente timpurii, F-35 acționând ca un senzor stealth avansat și un nod de control al focului.

  • Într-o configurație de Alertă de Reacție Rapidă (QRA), o patrulă F-35 care detectează o aeronavă ostilă sau o rachetă de croazieră care se apropie de spațiul aerian NATO poate lansa un AIM-120D-3 dincolo de raza vizuală, apoi poate ajusta traiectoria rachetei folosind radar fuzionat și piste infraroșii până când sistemul de căutare activ preia controlul în ultimele secunde de zbor.
  • Tacticile cooperative devin, de asemenea, mai realiste: un F-35 stealth identifică și desemnează țintele, în timp ce F-16 poziționate mai în spate își lansează rachetele AMRAAM în zone de angajament pe care nu le pot vedea direct, în conformitate cu abordarea multi-domeniu pe care Polonia dorește să o dezvolte între forțele sale aeriene și terestre.

Varșovia se îndreaptă spre cheltuieli pentru apărare de aproape 5% din PIB și desfășoară în paralel mai multe programe: modernizarea F-16, achiziționarea de tancuri M1A2 Abrams, elicoptere de atac AH-64 Apache și consolidarea apărării aeriene terestre cu sisteme compatibile cu arhitecturile Alianței.

AH-64 Apache | Foto – Profimedia Images

AIM-120D-3, care poate fi utilizat și din sisteme precum Sistemul Norvegian Avansat de Rachete Sol-Aer (NASAMS), oferă potențial opțiunea de aliniere a rachetelor aer-aer și a interceptoarelor sol-aer în jurul unei singure familii de rachete și a unui lanț logistic comun.

O constrângere suplimentară pentru Rusia

Pe măsură ce livrările de F-35 cresc spre sfârșitul deceniului și pe măsură ce Łask și Świdwin sunt adaptate pentru a găzdui două escadrile tactice, combinarea unui avion stealth și a AMRAAM-urilor de generație târzie contribuie la trecerea apărării aeriene poloneze de la un model moștenit din epoca sovietică la o postură complet interoperabilă cu standardele NATO.

Prin trecerea de la autorizare la o comandă fermă pentru rachete AIM-120D-3, Polonia își confirmă poziția printre cei mai apropiați parteneri militari ai Washingtonului în Europa, alături de țări precum Finlanda și Germania, care optează, de asemenea, pentru această variantă pe propriile flote de F-35.

„Pentru Rusia, această evoluție adaugă o constrângere suplimentară asupra operațiunilor aeriene din apropierea flancului nord-estic al NATO, deoarece avioanele de vânătoare avansate cu baza în Polonia și deasupra Mării Baltice vor putea contesta o porțiune mai largă a spațiului aerian la distanță lungă”, se mai menționează în analiza publicată de Army Recognition.

Sursa foto main – US DoD via Army Recognition

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE 🚨 Adolf Hitler câștigă alegerile pentru a cincea oară în Namibia
10:00
🚨 Adolf Hitler câștigă alegerile pentru a cincea oară în Namibia
EXTERNE Atac rusesc cu drone şi rachete asupra Kievului: Doi morți și cel puțin 15 răniți, inclusiv un copil
10:00
Atac rusesc cu drone şi rachete asupra Kievului: Doi morți și cel puțin 15 răniți, inclusiv un copil
PORTRET Giorgia Meloni bate toate recordurile și cucerește lumea în doar 3 ani de mandat. Acuzată că provoacă haos, a adus de fapt cea mai solidă stabilitate. The Economist: Este premierul italian cu cel mai lung mandat din ultimii 15 ani
07:00
Giorgia Meloni bate toate recordurile și cucerește lumea în doar 3 ani de mandat. Acuzată că provoacă haos, a adus de fapt cea mai solidă stabilitate. The Economist: Este premierul italian cu cel mai lung mandat din ultimii 15 ani
FLASH NEWS Explozii masive în Marea Neagră, la bordul petrolierelor rusești Kairos și Virat. Petrolierele ar fi fost lovite de aeronave ucrainene
00:34
Explozii masive în Marea Neagră, la bordul petrolierelor rusești Kairos și Virat. Petrolierele ar fi fost lovite de aeronave ucrainene
VIDEO Trump recidivează și jignește o altă jurnalistă. De data asta de la CBS: „Ești proastă?” Ce l-a scos din sărite pe președintele american
00:22
Trump recidivează și jignește o altă jurnalistă. De data asta de la CBS: „Ești proastă?” Ce l-a scos din sărite pe președintele american
EXTERNE Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto: „Putin a confirmat că un eventual summit pentru pace va avea loc la Budapesta”
23:51
Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto: „Putin a confirmat că un eventual summit pentru pace va avea loc la Budapesta”
Mediafax
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns"
Mediafax
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea la o mănăstire doar dacă nu intră pe rețelele de socializare
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Mister vechi de un secol al razelor cosmice, aproape de a fi rezolvat

Cele mai noi