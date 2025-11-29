Polonia a încheiat un contract de 500 milioane dolari cu SUA, iar temutele rachete AIM-120D-3 AMRAAM vor înarma avioanele de vânătoare F-35A. Polonezii plusează și vor să cumpere elicoptere de atac AH-64 Apache, dar și tancuri. În acest timp, în România, Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului legat de studiile sale universitare.

Polonia a comandat 32 de avioane F-35A Lightning II Husarz în baza unui contract de vânzări militare externe de 4,6 miliarde de dolari semnat cu Statele Unite la 31 ianuarie 2020, inclusiv 33 de motoare Pratt & Whitney F135, instruire pentru aproximativ 24 de piloți și 90 de tehnicieni și un pachet inițial de asistență.

Primele fuselaje, asamblate începând cu 2024, nu au fost livrate Poloniei, ci bazei Gărzii Naționale Aeriene Ebbing din Arkansas, acolo unde primele două avioane F-35A poloneze au aterizat – pe 23 decembrie 2024 – pentru a servi ca aeronave de antrenament, un pilot polonez efectuând primul său zbor cu F-35A pe 31 ianuarie 2025.

Planurile oficiale prevăd sosirea primului F-35A pe teritoriul polonez începând cu 2026, cu desfășurare inițială la a 32-a Bază Aeriană Tactică de la Łask și apoi la a 21-a Bază Aeriană Tactică de la Świdwin.

Ulterior, este preconizată o creștere treptată a numărului de aeronave, până în 2030, pentru a fi livrate toate cele 32 de aeronave.

„AIM-120D-3 se află în vârful familiei de rachete aer-aer cu rază medie de acțiune AMRAAM”, notează Army Recognition.

Polonia folosește deja variante AMRAAM anterioare pe flota sa F-16C/D Jastrząb

Dezvoltată în cadrul programului Form, Fit, Function Refresh (F3R), aceasta încorporează o arhitectură electronică complet reproiectată, cu noi plăci de circuit și suita de software System Improvement Program-3F (SIP-3F).

Seria AIM-120D extinde raza de acțiune a variantelor anterioare C-5/6/7, care este de aproximativ 105 până la 120 km, la aproximativ 160 până la 180 km, în funcție de altitudinea de lansare și profilul țintei, menținând în același timp o viteză maximă apropiată de Mach 4.

Ghidarea combină o unitate de navigație inerțială cu actualizări GPS și un radar activ în faza terminală, susținută de o legătură de date bidirecțională care permite reatribuirea țintei sau rafinarea traiectoriei în zbor.

Un focos de fragmentare de aproximativ 20 kg, combinat cu senzori de proximitate și o focoasă de impact, este conceput pentru a distruge aeronavele de luptă în manevră, rachetele de croazieră și platformele de sprijin de mare valoare.

Polonia folosește deja variante AMRAAM anterioare pe flota sa F-16C/D Jastrząb, care intră într-un ciclu de modernizare de aproximativ 3,8 miliarde de dolari, inclusiv senzori noi, comunicații îmbunătățite și o mai bună integrare cu forțele terestre și viitoarea componentă F-35. În acest context, AIM-120D-3 oferă Varșoviei o singură familie de rachete cu rază vizuală de acțiune superioară pentru două generații de avioane de luptă.

F-35 Lightning II aduce o structură a aeronavei cu rază mică de observare, un radar cu matrice activă de scanare electronică (AESA), un set distribuit de senzori în infraroșu și putere de calcul care combină informații de la aeronavă, alte platforme aeriene și sisteme terestre.

„Acest lucru permite aeronavei să detecteze, să clasifice și să urmărească mai multe ținte aeriene la distanță lungă, apoi să transmită traiecte rafinate către rachetele AIM-120D-3 lansate din compartimente interne sau de la avioanele F-16 însoțitoare, rămânând în același timp în afara celor mai dense zone de angajament ale sistemelor sol-aer rusești cu rază lungă de acțiune”, se mai arată în analiza Army Recognition.

Asocierea rachetei AIM-120D-3 cu F-35 schimbă geometria apărării aeriene poloneze

La nivel tactic, asocierea rachetei AIM-120D-3 cu F-35 schimbă geometria apărării aeriene poloneze.

Raza de acțiune extinsă a rachetei și legătura de date bidirecțională permit angajamente timpurii, F-35 acționând ca un senzor stealth avansat și un nod de control al focului.

Într-o configurație de Alertă de Reacție Rapidă (QRA), o patrulă F-35 care detectează o aeronavă ostilă sau o rachetă de croazieră care se apropie de spațiul aerian NATO poate lansa un AIM-120D-3 dincolo de raza vizuală, apoi poate ajusta traiectoria rachetei folosind radar fuzionat și piste infraroșii până când sistemul de căutare activ preia controlul în ultimele secunde de zbor.

Tacticile cooperative devin, de asemenea, mai realiste: un F-35 stealth identifică și desemnează țintele, în timp ce F-16 poziționate mai în spate își lansează rachetele AMRAAM în zone de angajament pe care nu le pot vedea direct, în conformitate cu abordarea multi-domeniu pe care Polonia dorește să o dezvolte între forțele sale aeriene și terestre.

Varșovia se îndreaptă spre cheltuieli pentru apărare de aproape 5% din PIB și desfășoară în paralel mai multe programe: modernizarea F-16, achiziționarea de tancuri M1A2 Abrams, elicoptere de atac AH-64 Apache și consolidarea apărării aeriene terestre cu sisteme compatibile cu arhitecturile Alianței.

AIM-120D-3, care poate fi utilizat și din sisteme precum Sistemul Norvegian Avansat de Rachete Sol-Aer (NASAMS), oferă potențial opțiunea de aliniere a rachetelor aer-aer și a interceptoarelor sol-aer în jurul unei singure familii de rachete și a unui lanț logistic comun.

O constrângere suplimentară pentru Rusia

Pe măsură ce livrările de F-35 cresc spre sfârșitul deceniului și pe măsură ce Łask și Świdwin sunt adaptate pentru a găzdui două escadrile tactice, combinarea unui avion stealth și a AMRAAM-urilor de generație târzie contribuie la trecerea apărării aeriene poloneze de la un model moștenit din epoca sovietică la o postură complet interoperabilă cu standardele NATO.

Prin trecerea de la autorizare la o comandă fermă pentru rachete AIM-120D-3, Polonia își confirmă poziția printre cei mai apropiați parteneri militari ai Washingtonului în Europa, alături de țări precum Finlanda și Germania, care optează, de asemenea, pentru această variantă pe propriile flote de F-35.

„Pentru Rusia, această evoluție adaugă o constrângere suplimentară asupra operațiunilor aeriene din apropierea flancului nord-estic al NATO, deoarece avioanele de vânătoare avansate cu baza în Polonia și deasupra Mării Baltice vor putea contesta o porțiune mai largă a spațiului aerian la distanță lungă”, se mai menționează în analiza publicată de Army Recognition.

Sursa foto main – US DoD via Army Recognition

