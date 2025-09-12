Polonia va folosi tehnologie de la BAE Systems pentru a construi o fabrică de armament de ultimă generație

Compania britanică BAE Systems a semnat un contract cu Polonia, oferind licențele pentru tehnologii cheie care vor ajuta autoritățile poloneze să construiască o nouă fabrică de armament.

Vineri, Guvernul polonez a confirmat că va construi o fabrică de obuze de artilerie de ultimă generație cu ajutorul BAE Systems.

BAE va oferi licențele pentru tehnologii cheie și know-how către PGZ, compania poloneză producătoare de armament, deținută de stat, care le va folosi pentru a construi o fabrică de muniție de ultimă generație.

Noua fabrică va folosi tehnicile de automatizare de la fabrica de explozibili a BAE din Glascoed, Monmouthshire, unde producția a crescut de 16 ori.

Acordul va ajuta la satisfacerea cererii uriașe de muniții din întreaga Europă, în contextul în care guvernele se străduiesc să se reînarmeze, în fața agresiunii rusești, notează The Telegraph.

Obiectivul Poloniei: 180.000 de obuze de 155 mm pe an

PGZ va fi în stare să producă două tipuri de obuze de artilerie de 155 mm conforme cu standardele NATO – standard și cu rază lungă de acțiune – în noua fabrică, care urmează să înceapă producția până la sfârșitul anului 2027 sau începutul anului 2028.

Aceste obuze standard NATO de 155 mm sunt deja utilizate de platformele militare poloneze, a mai anunțat BAE.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat vineri că salută asocierea, care va ajuta Polonia să-și atingă obiectivul de a produce până la 180.000 de obuze de 155 mm pe an.

Vineri, Scott Jamieson, un director al BAE, a declarat că acordul era în lucru de „mult timp.” El a adăugat:

„În mod clar, cred că înțelegem cu toții amenințările din această zonă și faptul că avem această capacitate pentru Polonia le va oferi un grad de asigurare și, cu siguranță, o capacitate mult îmbunătățită. Acest tip de acord vizează stabilirea unei noi abordări care să întărească alianța NATO într-un mediu în care amenințările se schimbă de la o săptămână la alta”.

Jamieson a spus că licențierea proprietății intelectuale le va permite polonezilor să producă muniție „pentru totdeauna”. În schimb, BAE va primi zeci de milioane de lire sterline, urmate de plata de redevențe suplimentare.

John Healey, ministrul britanic al Apărării, a declarat:

„Ajutăm companiile britanice să câștige pe scena internațională și această investiție este un vot de încredere în industria britanică. Acest nou parteneriat va consolida securitatea Poloniei, extinzând în același timp parteneriatul din industria de apărare între Marea Britanie și Polonia, arătând modul în care apărarea este un motor de creștere în cele două națiuni”.

Cele două companii vor analiza, de asemenea, dacă alte fabrici PGZ pot fi modernizate în viitor, compania poloneză acordând și opțiunea de a cumpăra obuze de la fabricile britanice ale BAE pentru a-și spori stocurile.

În cele din urmă, PGZ speră ca acordul cu BAE să-I permită o producție de obuze de 155 mm de 180.000 de obuze pe an. Polonia produce în prezent aproximativ 30.000 de obuze pe an.

În prezent, BAE lucrează la producția unor explozive sintetice pe care speră să le utilizeze în mod regulat începând cu 2027, care ar putea elimina nevoia de substanțe cheie precum nitroceluloza și nitroglicerina. Această tehnologie nu face parte din acordul cu polonezii, dar ar putea, pe viitor.

