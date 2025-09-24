Navă de război germană, survolată de un avion militar al Rusiei. Ministrul Apărarii de la Berlin: „Putin vrea să PROVOACE statele NATO”

Ministrul Apărării din Germania Boris Pistorius a anunțat că un avion militar rusesc a survolat o fregată a Marinei germane în Marea Baltică.

Vorbind în Bundestag, politicianul german a comparat incidentul cu intruziunea dronelor și avioanelor de luptă rusești în spațiul aerian polonez și eston.

Rusia testează literalmente granițele statelor NATO cu o frecvență și o intensitate din ce în ce mai mari, a spus Pistorius, care a cerut, de asemenea, aprobarea bugetului de apărare semnificativ majorat.

„Putin vrea să ne provoace, Putin vrea să provoace statele membre NATO și vrea să identifice, să dezvăluie și să exploateze presupusele slăbiciuni ale alianței NATO”, a spus Pistorius.

Dar președintele rus se înșeală, notează Die Welt.

„Alianța a reacționat clar și decisiv la provocările rusești, dar în același timp cu prudența necesară, care este deosebit de importantă în aceste zile”.

Efectivele Bundeswehr vor crește la 460.000 militari

Având în vedere amenințările prezente, Europa trebuie să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare și NATO trebuie să devină mai europeană, a explicat Pistorius.

Pentru Germania, aceasta înseamnă că efectivul forțelor armate va trebui să fie majorat la aproximativ 460.000 de militari.

Acest lucru trebuie realizat printr-un nou serviciu militar pe bază de voluntariat. Dacă nevoile de personal nu sunt satisfăcute, recrutarea obligatorie ar fi un scenariu posibil, dar numai cu aprobarea Bundestagului.

Bundestagul a discutat bugetul apărării în primă lectură.

Bugetul obișnuit al Apărării stipulează cheltuieli planificate de 82,69 miliarde de euro. Cheltuieli suplimentare de 25,51 miliarde de euro urmează să fie finanțate din fondul special al Bundeswehr.

În 2025, 62,43 miliarde de euro vor fi puse la dispoziție în bugetul obișnuit al Apărării și 24,06 miliarde de euro din fondul special al Bundeswehr.

