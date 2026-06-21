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Nawrocki explică ce l-a determinat să-i retragă lui Zelenski Ordinul Vulturului Alb. Oficialii de la Kiev restituie, în masă, decorațiile primite de la Varșovia

Melania Agiu
Nawrocki explică ce l-a determinat să-i retragă lui Zelenski Ordinul Vulturului Alb. Oficialii de la Kiev restituie, în masă, decorațiile primite de la Varșovia
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„Polonezii știu ce înseamnă războiul și amenințarea rusă, dar avem un prag al suferinței care a fost depășit“. Acestea au fost declarațiile făcute, sâmbătă, de președintele polonez, Karol Nawrocki, pentru a explica motivul pentru care i-a retras Ordinul Vulturului Alb lui Volodimir Zelenski. Nawrocki a afirmat că președintele trebuie să vorbească în numele celor care nu mai sunt printre noi, relatează publicația Dzieje.pl.

Președintele Poloniei a anunțat vineri (19 iunie) că, având în vedere decizia lui Zelenski, de a denumi una dintre unitățile Forțelor Armate ucrainene „Eroii UPA”, după consultarea cu Consiliul Ordinului Vulturului Alb, a luat decizia de a-i retrage această distincție lui lui Zelenski. În același timp, el a subliniat că această decizie „nu este îndreptată împotriva poporului ucrainean” și „nu înseamnă o schimbare a orientării strategice a politicii de securitate a Poloniei”. El a adăugat că „nimic nu s-a schimbat” în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei în lupta împotriva Rusiei.

Ce explicații oferă Nawrocki

Sâmbătă, pe 20 iunie, în cadrul celebrării Zilei Naționale a Răscoalelor Sileziene la Grabówka (voievodatul Silezia) Nawrocki a explicat ce l-a motivat să ia decizia. El a afirmat că președintele oricărui stat „trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce a fost, pentru ceea ce este astăzi și pentru ceea ce va fi în viitor”.

„Președintele țării este responsabil pentru trecut, prezent și viitor. De asemenea, rolul președintelui este acela de a vorbi în numele celor care nu mai sunt printre noi și care nu pot să se exprime“, a afirmat acesta.

Potrivit lui Nawrocki, această responsabilitate revine fiecărei autorități de stat, inclusiv prim-ministrului. „Nouă, polonezilor, nu trebuie să ni se explice ce înseamnă războiul. Nu trebuie să ni se reamintească cum arată războiul, cum arată regimurile totalitare: cel sovietic și cel german”, a spus el.

„Știm ce înseamnă războiul, lupta pentru independență, amenințarea postsovietică – astăzi rusă. Dar suntem un popor polonez mândru și avem propriul nostru prag de toleranță în chestiunile care ne privesc pe noi și pe aliații noștri, iar acest prag a fost depășit; de aceea i-am retras președintelui Zelenski Ordinul Vulturului Alb“, a adăugat președintele.

Oficiali din Ucraina returnează distincțiile Poloneze

Ca reacție la decizia lui Nawrocki, șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Kirilo Budanov, adjunctul său, Ihor Zhovkva, precum și ambasadorul Ucrainei în Polonia, Vasyl Bodnar, au renunțat la ordinele de merit poloneze. Și șeful diplomației ucrainene, Andriy Sybiha, a luat poziție în această chestiune, declarând că retragerea Ordinului acordat lui Zelenski este „o greșeală strategică a lui Nawrocki, de pe urma căreia va avea de câștigat doar Rusia”.

Ministrul a anunțat că va returna și el Varșoviei Crucea de Comandor cu Stea a Ordinului de Merit al Republicii Polone, care i-a fost înmânată în octombrie 2022.

Biroul președintelui Zelenski a declarat, însă, că nu comentează decizia lui Nawrocki. La rândul său, președintele Radei Supreme (parlamentul) Ucrainei, Ruslan Stefanczuk, a afirmat că această situație va avea consecințe negative asupra parteneriatului dintre cele două țări.

Zelenski a fost decorat cu Ordinul Vulturului Alb în aprilie 2023 de către președintele de atunci, Andrzej Duda, „în semn de recunoaștere a meritelor remarcabile în aprofundarea relațiilor prietenoase și cuprinzătoare dintre Polonia și Ucraina, pentru dezvoltarea cooperării în favoarea democrației, a păcii și a securității în Europa, precum și pentru neclintirea sa în apărarea drepturilor inalienabile ale omului”.

Polonia și Ucraina au opinii divergente de ani de zile cu privire la activitatea Organizației Naționaliștilor Ucraineni (OUN) și a Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA). Pentru partea poloneză, evenimentele din 1943 din Volinia au constituit un genocid, în timp ce pentru ucraineni acestea au reprezentat rezultatul unui conflict armat simetric, pentru care ambele părți au fost responsabile în egală măsură. În plus, ucrainenii percep OUN și UPA în general ca organizații antisovietice (datorită mișcării lor de rezistență postbelică împotriva URSS), și nu antipoloneze.

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