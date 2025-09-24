Nawrocki la ONU: Polonia este pregătită să-și APERE teritoriul. Niciun război nu este profitabil pentru agresor

Polonia este pregătită să-și apere teritoriul și va răspunde întotdeauna amenințărilor care o vizează, susține președintele polonez Karol Nawrocki, în discursul rostit la tribuna Naţiunilor Unite (ONU).

Liderul de la Varșovia a subliniat că nu este de acord cu provocările Moscovei, care incită la violență prin încălcarea spațiului aerian al Poloniei și altor națiuni europene, informează Bankier.

„Polonia va reacţiona mereu adecvat şi este pregătită să-şi apere teritoriul. Poporul polonez nu se teme de dronele ruse. Nu vom tolera provocările Moscovei asupra țării noastre şi altor naţiuni. Nu ne vom lăsa intimidați. Niciun război nu este profitabil pentru agresor”, susține Nawrocki.

Aceste declaraţii survin după trei incursiuni ale aparatelor militare ruse în spaţiul aerian al NATO în mai puţin de două săptămâni, fiind afectate Polonia, România şi Estonia. Rusia a negat vehement implicarea.

Vineri, trei avioane de război ruse au intrat în spaţiul aerian estonian şi au rămas acolo timp de 12 minute. Acest incident a avut loc la câteva zile după ce aproximativ 20 de drone ruse au survolat spaţiul aerian polonez, iar 16 au fost doborâte. Ulterior, România a reclamat zborul unei drone ruse în spaţiul său aerian, la Chilia Veche.

