Prima pagină » Știri externe » Marco Rubio respinge afirmațiile premierului Poloniei: „Nu cred că cineva a vorbit despre DOBORÂREA avioanelor rusești, doar dacă atacă”

23 sept. 2025, 20:42, Știri externe
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a respins afirmația premierului Donald Tusk că Polonia este pregătită să doboare avioanele străine care intră pe teritoriul polonez, după o serie de incursiuni rusești în spațiul aerian NATO.

La începutul acestei luni, forțele NATO au doborât dronele rusești care au intrat în Polonia, primul astfel de episod de la începutul războiului din Ucraina în 2022. Săptămâna trecută, avioanele de luptă rusești au intrat în spațiul aerian eston timp de 12 minute.

În timpul unui interviu cu CBS News, Marco Rubio a fost întrebat de către reporter:

“În ultimele două săptămâni, drone sau avioane din Rusia au intrat în spațiul aerian polonez, apoi în Estonia, iar acum aliații noștri europeni și NATO spun: dacă se va întâmpla din nou, le vom doborî. Dacă se întâmplă acest lucru, sunt SUA pregătite să participe la doborârea avioanelor rusești?”

„Nu cred că cineva a vorbit despre doborârea avioanelor rusești, doar dacă atacă”, a declarat Rubio, la doar o zi după avertismentele premierului polonez. „Cred că ceea ce ați văzut este că NATO răspunde la aceste intruziuni așa cum răspundem noi la ele tot timpul, și atunci când intră în spațiul vostru aerian sau în zona de apărare, ridici avioanele de la sol și le interceptați”.

Partenerii europeni îl presează pe Trump să ia măsuri mai ferme împotriva Rusiei

Rubio a adăugat în interviu că SUA vor „lucra cu aliații noștri pentru a apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, dar remarcile sale pot doar să stârnească și mai multe îndoieli în capitalele aliate cu privire la sprijinul Washingtonului pentru orice răspuns direct la adresa Rusiei, notează Bloomberg.

“Asta face NATO și asta va continua să facă. Statele Unite sunt un partener în NATO, un membru al NATO, un membru important – cel mai important membru al NATO. Și cred că ieri, la Națiunile Unite, noul nostru ambasador aici, Mike Waltz, a spus foarte clar că vom lucra cu aliații noștri pentru a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO. Acest angajament rămâne ferm,” a spus Rubio.

Seria de incidente în care avioanele rusești au intrat în spațiul aerian al aliaților NATO a stârnit alarmă de-a lungul flancului estic al alianței, în timp ce partenerii europeni îl presează pe Trump să ia măsuri mai ferme împotriva președintelui rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

“În ceea ce privește problema mai largă a războiului, credem că ar trebui să se încheie; vrem să se termine. Vrem să facem tot posibilul pentru ca acesta să se încheie. Mii de oameni mor. Este un război stupid, ridicol. Trebuie să se încheie, iar președintele se angajează să facă tot ce poate pentru a-i pune capăt. Și dacă nu putem ajunge la acel punct în care Putin este pregătit să pună capăt acestei probleme, atunci președintele are opțiuni foarte puternice la dispoziție pentru a impune costuri. Sperăm să evităm asta”, a mai spus Marco Rubio.

Trump intenționează să se întâlnească marți cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la New York, în marja Adunării Generale a ONU.

