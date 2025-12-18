Prima pagină » Știri externe » Protestele din Bruxelles au degenerat în fața Parlamentului European. Străzile au fost blocate. Autoritățile au ridicat elicopterele

🚨 Protestele din Bruxelles au degenerat în fața Parlamentului European. Străzile au fost blocate. Autoritățile au ridicat elicopterele

18 dec. 2025, 13:30, Știri externe
Galerie Foto 3
Actualizări
15:43

UPDATE. Situația se deteriorează în fața Parlamentului European de la Bruxelles. Fermierii au aprins un foc uriaș în Piața Luxemburg

15:39

UPDATE. Cinci autostrăzi din Franța, înshise

Joi dimineață, cinci autostrăzi erau închise sau afectate în sud-vestul Franței, potrivit Vinci Autoroutes. „Situația evoluează rapid și noi blocaje ar putea afecta alte zone în următoarele ore”, avertizează operatorul.

15:20

UPDATE. Transportatorii francezi avertizează asupra dificultăților de livrare

Transportatorii din Franța au avertizat, joi, cu privire la dificultățile de livrare în perioada premergătoare Crăciunului, cauzate în principal în sud-vestul țării de blocajele rutiere instituite de fermierii care protestează

14:51

UPDATE. Haos în piața Luxemburg de la Bruxelles

Sursă fotografii: Marc Tilley

14:38

UPDATE. Fermierii europeni blochează străzile din Bruxelles. Au incendiat cauciucuri și baloți de fân

14:35

UPDATE. Lupte între protestatari și forțele de ordine

14:33

UPDATE. Fermierii au aprins mai multe focuri în fața Parlamentului European

Mii de fermieri plănuiesc să protesteze la Bruxelles împotriva tratatului UE-Mercosur, în cadrul întâlnirii Consiliului European, unde liderii europeni s-au întâlnit pentru a discuta teme critice despre securitate și economie. Protestatarii sunt îngrijorați de perspectivele unui aflux de produse din America de Sud în blocul comunitar și de reforma subvențiilor agricole, anunță France24. Pactul UE-Mercosur ar crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume și ar ajuta UE să exporte mai multe vehicule, utilaje, vinuri și băuturi spirtoase în America Latină.

Vezi galeria foto
3 poze

Fermierii sunt așteptați să ajungă în cartierul european al capitalei Belgiei în jurul prânzului. Grupul de lobby paneuropean pentru agricultură Copa-Cogeca spune că se așteaptă la aproximativ 10.000 de persoane la proteste.

Fermierii, în special cei din Franța, sunt îngrijorați că acordul comercial îi va afecta negativ din cauza unui aflux de bunuri mai ieftine din partea gigantului agricol Brazilia. De asemenea, aceștia se opun planurilor înaintate de Comisia Europeană de revizuire a subvențiilor agricole ale blocului și se tem că vor ajunge mai puțini bani către ei. Federația Agricolă Valonă a declarat că Bruxelles-ul plănuiește să reducă subvențiile cu 20%.

Tratatul UE-Mercosur, un acord care se negociază de 25 de ani

Tratatul UE-Mercosur, un parteneriat comercial între Uniunea Europeană și țările din America de Sud (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay), se află într-un moment critic. Deși negocierile durează de aproape 25 de ani, semnarea finală este blocată de tensiunile politice și de protestele masive. Deși Comisia Europeană dorea semnarea tratatului până la finalul lunii decembrie, Franța și Italia se opun ferm și consideră semnarea acestui acord drept „prematură”.

Germania este principalul susținător al tratatului

Germania, principalul susținător al tratatului, avertizează că fără acest acord, care ar stimula economia, nu va mai putea contribui la fel de mult la bugetul UE.
Fermierii europeni au organizat proteste la Strasbourg și Bruxelles pentru că se tem de concurența neloială din partea țărilor sud-americane. Potrivit acestui acord comercial, s-ar elimina taxele pentru aproape 90% din bunurile tranzacționate și ar crea o zonă de liber schimb pentru 800 de milioane de consumatori. Sectorul auto, chimic și farmaceutic din Europa ar beneficia cel mai mult prin eliminarea tarifelor de export către America de Sud.

Produsele din America de Sud nu respectă standardele europene

Fermierii europeni susțin că produsele sud-americane sunt mai ieftine deoarece nu respectă aceleași standarde ecologice și sanitare stricte ca în UE, cum ar fi utilizarea anumitor pesticide.

În prezent, viitorul tratatului depinde de summitul Comisiei Europene care se desfășoară astăzi și mâine, unde se caută un compromis între nevoia de competitivitate globală a UE și protecția agriculturii europene.

Recomandările autorului:

Parlamentarii europeni susțin crearea unui „Schengen militar” pentru a optimiza mobilitatea armatelor europene în cazul unui atac al Rusiei

Trump îi trolează pe Biden și Obama pe „Aleea Celebrităților Prezidențiale” de la Casa Albă. Ce scrie sub plăcuțele cu „Somnorosul Joe” și „Barack Hussein”

Trei grăniceri ruși au trecut granița ilegal în Estonia. Autoritățile de la Tallinn spun că au stat aproape 20 de minute pe teritoriul estonian

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Israelul a încheiat cu Egiptul cel mai scump acord pentru furnizarea de gaze, în valoare de 35 de miliarde de dolari
15:37
Israelul a încheiat cu Egiptul cel mai scump acord pentru furnizarea de gaze, în valoare de 35 de miliarde de dolari
APĂRARE Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului
13:06
Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului
EVENIMENT Un cuplu galez a spulberat norocul. Soții au câștigat de două ori un premiu de milioane la loterie
12:35
Un cuplu galez a spulberat norocul. Soții au câștigat de două ori un premiu de milioane la loterie
CONTROVERSĂ Trump îi trolează pe Biden și Obama pe „Aleea Celebrităților Prezidențiale” de la Casa Albă. Ce scrie sub plăcuțele cu „Somnorosul Joe” și „Barack Hussein”
12:19
Trump îi trolează pe Biden și Obama pe „Aleea Celebrităților Prezidențiale” de la Casa Albă. Ce scrie sub plăcuțele cu „Somnorosul Joe” și „Barack Hussein”
ULTIMA ORĂ Trei grăniceri ruși au trecut granița ilegal în Estonia. Autoritățile de la Tallinn spun că au stat aproape 20 de minute pe teritoriul estonian
12:07
Trei grăniceri ruși au trecut granița ilegal în Estonia. Autoritățile de la Tallinn spun că au stat aproape 20 de minute pe teritoriul estonian
FLASH NEWS În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA
11:46
În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Ce înseamnă chiptuning făcut corect? Dragoș Stăcescu explică fenomenul la „Podcast cu Prioritate” #88 by ProMotor
INFRASTRUCTURĂ Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
15:16
Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
ACTUALITATE Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
15:14
Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
ULTIMA ORĂ Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
15:12
Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
EXCLUSIV Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele
15:08
Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele
ULTIMA ORĂ BNS acuză Guvernul Bolojan că „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat”: „Decizia ticăloasă a coaliției de guvernare”
15:02
BNS acuză Guvernul Bolojan că „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat”: „Decizia ticăloasă a coaliției de guvernare”
HOROSCOP Horoscop 19 decembrie 2025. Racii decid să facă pasul următor
15:00
Horoscop 19 decembrie 2025. Racii decid să facă pasul următor

Cele mai noi