IRANUL denunță planul statelor europene de a impune sancțiuni împotriva programului său nuclear

Iranul a criticat, vineri, planul statelor europene de a impune sancțiuni împotriva programului său nuclear până la sfârșitul lunii septembrie, în cazul în care Teheranul nu îndeplinește anumite condiții, inclusiv permiterea inspecțiilor instalațiilor atomice de către personalul ONU.

„Ceea ce fac europenii este părtinitor din punct de vedere politic și motivat politic. Greșesc la diferite niveluri, încercând să utilizeze în mod abuziv mecanismul inclus în Planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA)”, a declarat ministrul adjunct de Externe, Saeed Khatibzadeh.

Puterile europene ar putea reinstaura sancțiunile internaționale împotriva Iranului până la sfârșitul lunii, după ce ultima rundă de discuții cu Teheranul a fost considerată „neserioasă”.

Marea Britanie, Franța și Germania au lansat un proces de 30 de zile la sfârșitul lunii august pentru a reimpune sancțiunile ONU. Cele trei state cer Iranului să permită inspecția instalațiilor nucleare de către personalul ONU, care ar urma să verifice și stocul de uraniu îmbogățit al Teheranului.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat, joi, că a prezentat un „plan rezonabil”, potrivit agenției de presă Reuters.

Macron avertizează Iranul cu privire la impunerea sancțiunilor

Emmanuel Macron, președintele Franței, a avertizat că statele europene ar putea reinstaura sancțiunile ONU la sfârșitul lunii septembrie.

„Franța a fost întotdeauna un actor foarte exigent, clar și consecvent în problema iraniană”, a declarat Emmanuel Macron.

„Nu am subestimat niciodată riscul unei bombe nucleare în Iran, dar nici riscul capacităților balistice iraniene și al destabilizării regionale provenind din partea Iranului, deoarece nu sunt clare și nu își asuma niciun angajament clar”, a subliniat președintele francez.

