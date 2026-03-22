Netanyahu îi cheamă pe liderii lumii se alăture războiului împotriva Iranului: „Ce mai așteptați? Iranul are capacitatea de a ajunge adânc în Europa”

Din Arad, un oraș din sudul Israelului unde rachetele iraniene au lovit, în această dimineață, mai multe locuințe, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a transmis că Iranul este un „dușman al civilizației” și un „pericol pentru lumea liberă”. El a criticat armata iraniană pentru faptul că atacă „copii, familii și persoane în vârstă”.

„Îi întreb pe liderii lumii libere: ce mai așteptați? Israelul nu luptă doar pentru sine, ci pentru voi toți”, a adăugat el. „Iranul a demonstrat din nou, în ultimele 48 de ore, că este dușmanul civilizației și un pericol pentru lumea liberă: atacând copii, familii și bătrâni cu rachete teroriste, amenințând locurile sfinte din Ierusalim, lansând rachete cu rază lungă de acțiune și încercând să șantajeze lumea prin Strâmtoarea Ormuz. Îi întreb pe liderii lumii libere: ce mai așteptați? Israelul luptă nu doar pentru sine, ci pentru voi toți.“, a transmis premierul israelian. „Dacă vreți dovezi că Iranul pune în pericol întreaga lume, ultimele 48 de ore v-au oferit-o”, a declarat Netanyahu, referindu-se la recentele atacuri cu rachete asupra zonelor civile israeliene. El a afirmat că intenția din spatele atacurilor era „uciderea civililor”, adăugând că lipsa victimelor în Arad s-a datorat „norocului, nu intenției lor”.

Netanyahu a menționat, de asemenea, lansarea rachetei iraniene către Ierusalim de la sfârșitul săptămânii trecute. Racheta a aterizat în apropierea unor importante obiective religioase, printre care Zidul Plângerii, Biserica Sfântului Mormânt și Moscheea Al-Aqsa.

În plus, premierul israelian a făcut referire la rapoartele privind lansarea unei rachete cu rază lungă de acțiune către Diego Garcia, un teritoriu britanic din Oceanul Indian, afirmând că acest lucru demonstrează capacitățile în continuă creștere ale Iranului. De asemenea, el a susținut că Iranul a vizat anterior teritorii europene, inclusiv Cipru, și a avertizat că astfel de evoluții pun în pericol mai multe regiuni.

„Acum au capacitatea de a ajunge adânc în Europa”, a declarat Netanyahu. „Au pe toată lumea în vizor.”

El a acuzat, de asemenea, Iranul că amenință rutele maritime internaționale și căile de aprovizionare cu energie, afirmând că Teheranul încearcă să „șantajeze întreaga lume”.

Solicitând o presiune internațională coordonată, Netanyahu a afirmat că Israelul și Statele Unite acționează împreună și a îndemnat alte țări să le urmeze exemplul.

„Acest apel nu vizează doar securitatea Americii și a Israelului, ci și securitatea întregii lumi”, a spus el, adăugând că este nevoie de o implicare mai puternică la nivel global.

Răspunzând jurnaliștilor, Netanyahu a afirmat că răspunsul militar al Israelului vizează conducerea și infrastructura iraniană, și nu populația civilă. „Ne îndreptăm împotriva regimului… Gărzii Revoluționare Islamice, a liderilor săi, a instalațiilor sale și a activelor sale economice”, a spus el.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Atac cu rachete iraniene asupra orașului Dimona, unde se află un centru nuclear strategic. Peste 100 de victime, printre care și minori

Alertă la Tel Aviv. Cel puțin 15 persoane au fost rănite într-un atac cu rachete balistice al Iranului. În ce stare se află