Netanyahu îl avertizează pe Macron: De la declaraţiile publice care semnalau recunoaşterea unui stat palestinian, antisemitismul a crescut în Franța

Premierul israelian Benjamin Netanyahi i-a cerut președintelui francez Emmanuel Macron să înlocuiască „slăbiciunea cu acțiunea” în privința combaterii antisemitismului.

El i-a reproșat lui Macron că decizia Franței de a recunoaște statul palestinian ar putea alimenta antisemitismul.

„Vă chem să înlocuiţi slăbiciunea prin acţiune, împăciuirea prin voinţă, şi să o faceţi înaintea unei date clare: Anul Nou evreiesc, 23 septembrie 2025”, i-a scris premierul israelian președintelui francez în scrisoarea transmisă pe 17 august.

„Sunt preocupat de creşterea alarmantă a antisemitismului în Franţa şi de lipsa de acţiuni decisive a guvernului dumneavoastră pentru a-i face faţă. În ultimii ani, antisemitismul a făcut ravagii în oraşele franceze. De la declaraţiile dumneavoastră publice care atacau Israelul şi semnalau recunoaşterea unui stat palestinian, antisemitismul a crescut. În urma atacului sălbatic al Hamas împotriva poporului israelian pe 7 octombrie 2023, extremişti pro-Hamas şi radicali de stânga au lansat o campanie de intimidare, de vandalism şi de violenţă contra evreilor în toată Europa”, continuă scrisoarea.

Potrivit Times of Israel, la sfârșitul lunii iulie, Emmanuel Macron a declarat că Franța va recunoaște oficial statul palestinian în cadrul unei reuniuni a ONU din septembrie.

Premierul israelian i-a acordat președintelui francez un ultimatum: să acționeze până la 23 septembrie, data Anului Nou evreiesc și finalul Adunării Generale a ONU.

Anterior, premierul israelian a lansat un atac dur și la adresa premierului australian Anthony Albanese, acuzându-l că „a trădat Israelul” și „a abandonat comunitatea evreiască”.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă:Benjamin Netanyahu, ATAC la adresa lui Anthony Albanese. „Premierul slab al Australiei a abandonat comunitatea evreiască”