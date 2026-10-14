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Netanyahu spune că nu va ataca preventiv Iranul înainte de alegerile pentru Parlamentul Israelului, dar emite un avertisment dur Teheranului

Netanyahu spune că nu va ataca preventiv Iranul înainte de alegerile pentru Parlamentul Israelului, dar emite un avertisment dur Teheranului
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Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că nu va fi în favoarea unui bombardament preventiv asupra Iranului înainte de alegerile parlamentare programate pentru 27 octombrie. 

Premierul israelian a atenționat însă Teheranul și grupările proxy să nu lovească Israelul, potrivit Reuters.

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Motivul pentru care Netanyahu nu vrea să atace Iranul înainte de alegeri

„Nu este convenabil pentru noi, nu este benefic”, a spus Netanyahu într-un interviu pentru Radioul Armatei Israeliene, când a fost întrebat dacă ia în considerare reluarea ostilităților cu Republica Islamică Iraniană înainte de alegeri.

„Chiar și când Iranul trage cu rachete în noi, ei (opozanții) dau vina pe mine”, a declarat Netanyahu, care a avertizat în mod repetat Teheranul că Israelul va răspunde în fața oricărui atac.

Întrebat dacă Israelul va sprijini Arabia Saudită împotriva atacurilor comise de gruparea rebelilor Houthi susținută de Iran, Netanyahu a spus:

„Nu discut acest subiect. Vă pot spune decât că multe țări din Orientul Mijlociu ni se alătură ca urmare a succeselor mărețe și a realizărilor extraordinare atinse de noi”. 

Nu a elaborat posibilitatea unui atac preventiv nici după încheierea alegerilor, nici n-a vorbit despre discuțiile recente de la Washington privind Iranul.

Despre războiul Israel-Iran

SUA și Iran sunt în război din 28 februarie 2026. Israel este în conflict aprins cu Iranul din aprilie 2024 în urma unor atacuri reciproce cu rachete. Conflictul a escaladar după Războiul de 12 Zile din iunie 2025, încheiat cu un armisițiu mediat de SUA, care au bombardat Iranul pentru prima oară, fiind vizate trei centrale atomice suspectate pentru proliferare nucleară. Alături de SUA, Israel a reluat atacurile asupra Iranului din 28 februarie 2026.

În prima zi de conflict, aeronavele de luptă israeliene l-au ucis pe liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, după ce au bombardat palatul Ekhtesassi, fostul palat imperial al șahului Persiei. Iranul a ripostat prin bombardamente intensive asupra orașelor israeliene, inclusiv Tel Aviv și Ierusalim. Israelul a răspuns cu noi bombardamente pe 17 martie asupra Teheranului, în urma cărora comandantul și secretarul Consiliului Național Suprem al Iranului, Ali Larijani, a fost ucis.

Israel și Iran nu s-au mai luptat din luna iunie ca urmare a primului armistițiu încheiat între Washington și Teheran, care a fost ulterior suspendat ca urmare a reluării ostilităților din strâmtoarea Ormuz.

Sursa Foto: Hepta/Profimedia

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