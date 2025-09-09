Prima pagină » Știri externe » New Delhi își caută noi aliați pentru a contracara presiunea Washingtonului/ INDIA și UE poartă negocieri pentru soluționarea problemelor comerciale

09 sept. 2025, 15:44, Știri externe
Uniunea Europeană și India vor purta negocieri comerciale decisive săptămâna aceasta, la New Delhi, pentru a soluționa problemele comerciale, pe fondul tensiunilor globale.

New Delhi încearcă să aprofundeze parteneriatele strategice după ce președintele american, Donald Trump, a crescut taxele vamale pentru bunurile indiene la 50% luna trecută, din cauza achizițiilor de petrol rusesc ale Indiei, afectând exporturile de textile și substanțe chimice.

La rândul său, Bruxelles-ul și-a intensificat eforturile pentru consolidarea unor alianțe comerciale, stabilind acorduri cu India, Indonezia și Emiratele Arabe Unite.

India își consolidează cooperarea cu Rusia și China

Premierul Indiei, Narendra Modi, a participat la summitul OCS din China alături de președinții rus și chinez, Vladimir Putin și Xi Jinping, intensificând îngrijorările Occidentului cu privire la o posibilă alianță între cele trei state.

Vladimir Putin, a purtat discuții cu Xi Jinping și  Narendra Modi, convenind asupra intensificării cooperării în fața amenințărilor impuse de Occident și de SUA. Cei trei lideri au tratat problema războiului din Ucraina, cât și tensiunile comerciale generate de politicile președintelui SUA, Donald Trump, care au un impact major asupra economiilor Chinei și Indiei.

„Discuțiile cu UE înregistrează progrese semnificative”, a declarat o sursă guvernamentală indiană, citând conversația telefonică dintre Modi și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Bruxelles-ul face presiuni asupra Indiei cu privire la achizițiile de petrol rusesc la prețuri reduse, despre care oficialii UE spun că subminează sancțiunile împotriva Moscovei, potrivit U. S. News.

Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, și șeful UE pentru comerț, Maros Sefcovic, vor călători la New Delhi la sfârșitul săptămânii pentru a discuta cu omologii lor indieni.

