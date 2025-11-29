Prima pagină » Știri externe » Nici rușii n-o plac pe Zaharova. Putin testează candidați pentru alegerile parlamentare. Cine sunt favoriții

Nici rușii n-o plac pe Zaharova. Putin testează candidați pentru alegerile parlamentare. Cine sunt favoriții

29 nov. 2025, 13:08, Știri externe
Nici rușii n-o plac pe Zaharova. Putin testează candidați pentru alegerile parlamentare. Cine sunt favoriții

Partidul Rusia Unită a selectat 30 de potențiali candidați care ar putea intra pe lista primilor cinci ai grupării pentru alegerile din Duma de Stat din 2026, a relatat publicația RBC, citând mai multe surse.

Componența grupului de cinci persoane este în prezent dezbătută, a declarat una dintre surse. Cu toate acestea, în timpul discuțiilor, a fost deja selectată o listă de 30 de persoane, asupra cărora au fost efectuate sondaje sociologice preliminare. Printre acestea s-a numărat și președintele Rusia Unită, Dmitri Medvedev. El va fi probabil candidatul numărul unu al partidului, au clarificat sursele RBC.

Printre candidații care au fost supuși testării sociologice s-au mai numărat ministrul de Externe, Serghei Lavrov; purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova; corespondentul de război și directorul general adjunct al VGTRK, Evgeny Poddubny; trimisul prezidențial în districtul federal Ural, Artem Zhoga; șeful de cabinet al organizației de tineret, Yunarmiya Vladislav Golovin; șefa Regiunii Autonome Evreiești,  Maria Kostyuk și ministrul adjunct al apărării Anna Tsivileva.

Jucătorul de hochei Alexander Ovechkin și academicianul Ivan Stilidi, se află și ei pe lista de 30.

RBC a relatat că includerea unor persoane pe această listă au fost discutate la un eveniment comun între Rusia Unită și administrația prezidențială.

Conform surselor, lista finală va fi stabilită înainte de congresul pre-electoral, iar trecerea „măsurătorilor” nu înseamnă că respectivii candidați se vor număra printre primii cinci candidați ai partidului în alegeri.

Totuși, dacă Serghei Lavrov se află pe lista finală, este puțin probabil ca Maria Zaharova să fie inclusă, au explicat sursele RBC. Una dintre ele a adăugat că este puțin probabil ca Anna Țivileva și Maria Kostiuk să se afle pe lista finală.

Dmitri Medvedev și-a îmbunătățit performanța

În 2021, președintele Rusia Unită și vicepreședintele Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, nu s-a numărat printre candidații partidului de guvernământ. Motivul principal al acestei decizii, potrivit unei surse RBC din administrația prezidențială, a fost sondajele slabe. Se pare că participarea sa ar fi putut costa voturile partidului, a declarat o sursă RBC la acea vreme. În 2020, Dmitri Medvedev a demisionat din funcția de șef al guvernului.

Situația politicianului este acum mai bună. Conform celui mai recent sondaj, realizat între 17 și 23 noiembrie, numărul persoanelor care au încredere în Medvedev a ajuns la 28,2%. Asta îl plasează înaintea reprezentanților altor partide parlamentare, dar în spatele lui Vladimir Putin și Mihail Mișustin. 47% dintre respondenți au răspuns că nu au încredere în Medvedev.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Rusia vs. Ucraina. Planul de pace propus de Trump, un examen pentru NATO. „Toate acestea sunt în favoarea rușilor, Moscova încearcă de mult timp să oprească extinderea Alianței”

Viktor Orban se pregătește de alegeri. Și-a ales deja tema centrală a campaniei – Opoziția totală față de politicile UE privind Ucraina

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE După negocierile de 4 ore cu Putin, Orban s-a dus lângă Kremlin să mănânce. Ce preparate a servit premierul maghiar și la cât a ajuns nota de plată
13:38
După negocierile de 4 ore cu Putin, Orban s-a dus lângă Kremlin să mănânce. Ce preparate a servit premierul maghiar și la cât a ajuns nota de plată
EXTERNE Tragedia din Hong Kong, concluzii preliminare: 128 de morți, victime încă prinse sub dărâmături, mii de apartamente distruse. Filmul celui mai grav incendiu după 1948
13:19
Tragedia din Hong Kong, concluzii preliminare: 128 de morți, victime încă prinse sub dărâmături, mii de apartamente distruse. Filmul celui mai grav incendiu după 1948
SCANDAL „Criză morală”. Fotbalul din Turcia, zguduit de scandalul pariurilor: 300 de jucători suspendați, 150 de arbitri suspectați. 1 arbitru plasase nu mai puțin de 18.227 de pariuri. Un apropiat al lui Erdoğan apare în scenariu, fanii sunt sceptici: „Vor mușamaliza afacerea”
13:02
„Criză morală”. Fotbalul din Turcia, zguduit de scandalul pariurilor: 300 de jucători suspendați, 150 de arbitri suspectați. 1 arbitru plasase nu mai puțin de 18.227 de pariuri. Un apropiat al lui Erdoğan apare în scenariu, fanii sunt sceptici: „Vor mușamaliza afacerea”
EXTERNE Traficul aerian global ar putea fi grav perturbat. Îngrijorat de siguranța propriilor avioane, gigantul Airbus vrea să remedieze, de urgență, o problemă la avioanele A320
12:53
Traficul aerian global ar putea fi grav perturbat. Îngrijorat de siguranța propriilor avioane, gigantul Airbus vrea să remedieze, de urgență, o problemă la avioanele A320
DEZVĂLUIRI „Este un fel de director general al tuturor lucrurilor”. Cine este Larry Ellison, miliardarul din Silicon Valley, care la 81 de ani a ajuns omul de bază, „arma secretă” și magnatul preferat al lui Donald Trump
11:52
„Este un fel de director general al tuturor lucrurilor”. Cine este Larry Ellison, miliardarul din Silicon Valley, care la 81 de ani a ajuns omul de bază, „arma secretă” și magnatul preferat al lui Donald Trump
EXTERNE Trump amenință că va anula toate ordinele executive ale lui Biden, semnate cu dispozitivul „autopen”. Ce documente ar fi vizate
10:21
Trump amenință că va anula toate ordinele executive ale lui Biden, semnate cu dispozitivul „autopen”. Ce documente ar fi vizate
Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns"
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la supermarket
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Un nou studiu arată de ce unele minți nu se pot „opri” noaptea
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Pe BOLOJAN îl va prinde Crăciunul în funcția de premier. El este în siguranță, este ca Ceaușescu în 1988”
13:30
Ion Cristoiu: „Pe BOLOJAN îl va prinde Crăciunul în funcția de premier. El este în siguranță, este ca Ceaușescu în 1988”
FOTO-VIDEO România cu paradă, dar fără ministru al Apărării. Repetiții generale pentru Ziua Națională. Peste 2.900 de militari și 45 de aeronave
12:45
România cu paradă, dar fără ministru al Apărării. Repetiții generale pentru Ziua Națională. Peste 2.900 de militari și 45 de aeronave
Gândul de Vreme Mergem cu umbrelele la parada militară de 1 Decembrie? ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în Ziua Națională a României
12:16
Mergem cu umbrelele la parada militară de 1 Decembrie? ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în Ziua Națională a României
POLITICĂ Sorin Grindeanu nu vrea taxă pe sere sau solarii: „Astfel de abordări trebuie să înceteze”
11:42
Sorin Grindeanu nu vrea taxă pe sere sau solarii: „Astfel de abordări trebuie să înceteze”

Cele mai noi