Partidul Rusia Unită a selectat 30 de potențiali candidați care ar putea intra pe lista primilor cinci ai grupării pentru alegerile din Duma de Stat din 2026, a relatat publicația RBC, citând mai multe surse.

Componența grupului de cinci persoane este în prezent dezbătută, a declarat una dintre surse. Cu toate acestea, în timpul discuțiilor, a fost deja selectată o listă de 30 de persoane, asupra cărora au fost efectuate sondaje sociologice preliminare. Printre acestea s-a numărat și președintele Rusia Unită, Dmitri Medvedev. El va fi probabil candidatul numărul unu al partidului, au clarificat sursele RBC.

Printre candidații care au fost supuși testării sociologice s-au mai numărat ministrul de Externe, Serghei Lavrov; purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova; corespondentul de război și directorul general adjunct al VGTRK, Evgeny Poddubny; trimisul prezidențial în districtul federal Ural, Artem Zhoga; șeful de cabinet al organizației de tineret, Yunarmiya Vladislav Golovin; șefa Regiunii Autonome Evreiești, Maria Kostyuk și ministrul adjunct al apărării Anna Tsivileva.

Jucătorul de hochei Alexander Ovechkin și academicianul Ivan Stilidi, se află și ei pe lista de 30.

RBC a relatat că includerea unor persoane pe această listă au fost discutate la un eveniment comun între Rusia Unită și administrația prezidențială.

Conform surselor, lista finală va fi stabilită înainte de congresul pre-electoral, iar trecerea „măsurătorilor” nu înseamnă că respectivii candidați se vor număra printre primii cinci candidați ai partidului în alegeri.

Totuși, dacă Serghei Lavrov se află pe lista finală, este puțin probabil ca Maria Zaharova să fie inclusă, au explicat sursele RBC. Una dintre ele a adăugat că este puțin probabil ca Anna Țivileva și Maria Kostiuk să se afle pe lista finală.

Dmitri Medvedev și-a îmbunătățit performanța

În 2021, președintele Rusia Unită și vicepreședintele Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, nu s-a numărat printre candidații partidului de guvernământ. Motivul principal al acestei decizii, potrivit unei surse RBC din administrația prezidențială, a fost sondajele slabe. Se pare că participarea sa ar fi putut costa voturile partidului, a declarat o sursă RBC la acea vreme. În 2020, Dmitri Medvedev a demisionat din funcția de șef al guvernului.

Situația politicianului este acum mai bună. Conform celui mai recent sondaj, realizat între 17 și 23 noiembrie, numărul persoanelor care au încredere în Medvedev a ajuns la 28,2%. Asta îl plasează înaintea reprezentanților altor partide parlamentare, dar în spatele lui Vladimir Putin și Mihail Mișustin. 47% dintre respondenți au răspuns că nu au încredere în Medvedev.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Rusia vs. Ucraina. Planul de pace propus de Trump, un examen pentru NATO. „Toate acestea sunt în favoarea rușilor, Moscova încearcă de mult timp să oprească extinderea Alianței”

Viktor Orban se pregătește de alegeri. Și-a ales deja tema centrală a campaniei – Opoziția totală față de politicile UE privind Ucraina