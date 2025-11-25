Noul plan al administrației Trump de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina conține patru puncte referitoare la NATO, chiar dacă alianța nu a jucat niciun rol în elaborarea acestuia. Pe lângă excluderea aderării Ucrainei, propunerea include prevederi care care stabilesc că NATO nu se va extinde în continuare, că nu va staționa trupe în Ucraina și că va intra într-un dialog cu Rusia pe teme de securitate, „mediat de SUA”.

Julianne Smith, fost reprezentant SUA la NATO, în timpul administrației Biden – a declarat, potrivit Medusa, că noul plan de pace – elaborat de trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și de trimisul rus Kirill Dmitriev – pare conceput de amatori.

„Prima mea reacție a fost că (n.red. – scenariul) nu este deosebit de grav. Pare conceput de amatori și seamănă foarte mult cu lista pretențiilor pe care Rusia le-a formulat în 2021.

Sunt foarte multe asemănări, așa că întrebările mele inițiale au fost următoarele:

În ce m ăsură au fost consultați ucrainenii?

În ce m ăsură a fost consultat Congresul?

În ce m ăsură au fost consultați cei mai apropiați aliați ai noștri din Europa, alianța NATO și Uniunea Europeană?

Administrația Trump a stabilit și un termen-limită presant – joi – pentru ca ucrainenii să accepte (n.red. – planul de pace propus) sau să renunțe. Este un șoc, dar – în același timp – este tulburător și dezamăgitor”, consideră Julianne Smith.

„ U nii membri ai administrației Trump nu recunosc că SUA fac parte, de fapt, din alianța NATO ”

Planul de pace propus de Donald Trump include mai multe puncte referitoare la NATO. Este menționat că se „așteaptă” ca „NATO să nu se extindă în continuare” și că „NATO este de acord să includă în statutele sale o prevedere conform căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor”.

Planul prevede, de asemenea, că Statele Unite vor „media” un dialog între Rusia și NATO.

„Rusia încearcă de foarte mult timp să oprească extinderea alianței. S-a opus politicii de extindere a NATO încă din prima zi și a acuzat Alianța Nord-Atlantică de încercarea de a încercui teritoriul rusesc.

Așadar, nu este de mirare că rușii ar introduce în acest acord un fel de prevedere privind renunțarea alianței la extindere.

Problema cu această propunere este că discutăm despre o decizie asupra căreia Rusia nu are dreptul să se implice. Rusia nu are un cuv ânt de spus sau drept de veto în ceea ce prive ște extinderea NATO. Și, de fapt, extinderea nu este doar ceva ce î și doresc aliații.

Politica de extindere este, de fapt, prezentă în tratatul ini țial al Alianței, la articolul 10. Toți cei 32 de membri ai Alianței ar trebui să fie de acord să modifice acel articol, iar eu nu cred că acest lucru se va întâmpla vreodat ă .

Iese cu adevărat în evidență lipsa de experiență, deoarece pare că unii membri ai administrației Trump nu recunosc că SUA fac parte, de fapt, din alianța NATO. Enumerarea părților la negocieri ca fiind Rusia, NATO și Statele Unite pare să ignore faptul că SUA sunt încă membre și lideri ai alianței.

Nu sunt sigură dacă a fost o gafă benignă sau un accident de vreun fel sau dacă a fost intenționat, pentru a arăta că poziția SUA va fi separată de alianța NATO. Dar am considerat această formulare tulburătoare, deoarece aș prefera ca sintagma să fie NATO și Rusia se pot întâlni pentru a discuta despre X, Y și Z”, mai spune Julianne Smith.

Ucraina, cu cuțitul la os

Planul de pace propus de administrația Trump a fost elaborat fără consultarea partenerilor europeni, ceea ce înseamnă că unitatea NATO este pusă, acum, la încercare.

Mai mult, administrația Trump face presiuni asupra Ucrainei pentru a semna propunerea de pace până la Ziua Recunoștinței, altfel ar pierde sprijinul SUA în războiul cu Rusia.

„Planul va testa unitatea NATO și cred că există unele semne că acest lucru se întâmplă deja. L-am văzut pe prim-ministrul slovac exprimându-și sprijinul pentru acord.

Alți aliați, cum ar fi Polonia , și-au exprimat îngrijorări foarte serioase cu privire la viabilitatea acestui acord și au ridicat obiecții la unele dintre principiile cheie ale documentului.

Așadar, va fi oarecum dificil pentru alianță să navigheze prin acest proces.

Cu toate acestea, voi spune că un lucru care m-a surprins în ultimii aproape patru ani ai acestui r ăzboi din Ucraina este capacitatea aliaților de a menține at ât unitatea, cât și hotăr ârea în sprijinirea Ucrainei, în ciuda unora dintre diferen țele care există în cadrul alian ței.

Mă bazez pe faptul că alianța va menține această unitate și hotăr âre pe viitor.

Sunt puțin surprinsă de cât de repede a ieșit la suprafață această înțelegere, deoarece Statele Unite au impus recent sancțiuni asupra Rosneft și Lukoil, ceea ce am interpretat ca fiind un semn pozitiv că administrația Trump era dispusă să exercite mai multe presiuni asupra Moscovei.

Dar această schimbare de situație îmi dă motive de îngrijorare, deoarece Casa Albă pare că acum nu mai dorește să exercite presiuni asupra Moscovei”, avertizează Julianne Smith.

„ R ușii nu vor ca ucrainenii să beneficieze de garanții de securitate ”

Julianne Smith precizează că nu „vede” multe puncte în planul de pace prin care Rusia să nu obțină avantajul sau să nu reușească să-și împlinească, în cele din urmă, pretențiile.

„Cu siguranță, rușii nu vor ca ucrainenii să beneficieze de garanții de securitate. Dacă te uiți la alte puncte din planul de pace – reducerea dimensiunii armatei ucrainene, renunțarea Ucrainei la întregul Donbas, asigurarea că nicio trupă NATO nu va fi vreodată poziționată în Ucraina, alegeri în 100 de zile, nicio pedeapsă pentru criminalii de război -, toate acestea sunt în favoarea rușilor.

Eu nu interpretez asta ca pe un acord care servește drept compromis, î n ultim ă instanță.

În opinia mea, serve ște doar unei părți, și anume Rusiei.

Zelenski va trebui să prezinte detaliile despre neconcordanțele în ceea ce privește diferite puncte din planul de pace, iar lista ar fi lungă. Mi se pare că va încerca să transmită aceste mesaje Casei Albe, prin toate canalele posibile.

Cred că întrebarea deschisă pentru noi toți este în ce măsură Casa Albă este dispusă să acorde mai mult timp, să asculte toate punctele de vedere și să negocieze cu adevărat pacea, așa cum ar trebui să facă orice administrație, cu ambele părți, nu doar cu una singură”, mai spune Julianne Smith.

