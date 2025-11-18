Prima pagină » Știri externe » Nicki Minaj îi mulțumește președintelui Donald Trump pentru „inițiativa de apărare a creștinilor din Nigeria”

Nicki Minaj îi mulțumește președintelui Donald Trump pentru „inițiativa de apărare a creștinilor din Nigeria”

19 nov. 2025, 00:54, Știri externe

Cunoscuta „Regină a Muzicii Rap”, Nicki Minaj (Onika Tanya Mara),  i-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru atenția sporită acordată creștinilor din Nigeria.

Președintele american a amenințat guvernul din Nigeria cu „acțiuni militare” dacă vor mai fi uciși creștini nigerieni de către jihadiști.  Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a anunțat la rândul său că va respecta și va îndeplini ordinul prezidențial.

„Vreau să-i mulțumesc Președintelui Statelor Unite ale Americii pentru că a prioritizat problema asta și pentru conducerea sa pe scena globală, prin a cere o acțiune urgentă pentru apărarea creștinilor din Nigeria”, a spus cântăreața americană originară din Trinidad și Tobago, într-o conferință.

Trump amenință Nigeria cu „acțiuni militare”

Casa Albă i-a repostat comentariul pe platforma de socializare X. Problema i-a atras atenția lui Trump, președintele acuzând guvernul de la Abuja că tolerează crimele împotriva creștinilor de către teroriștii islamiști, o problemă abordată de unii creștini conservatori americani.

„Vreau să fiu clară, protejarea creștinilor în Nigeria nu este despre a lua partea unei tabere sau  de a diviza oamenii. Este despre a uni umanitatea”, a adăugat Minaj.

Nicki Minaj, printre puținii artiști care l-au votat pe Trump la alegerile din 2024?

Pe 28 octombrie 2024, înaintea alegerilor prezidențiale din SUA, au circulat online zvonuri care sugerau că Nicki Minaj l-ar fi votat pe candidatul republican Donald Trump pentru cursa prezidențială din 2024, și nu pe vicepreședinta democrată Kamala Harris.

Într-o filmare,  un rapper vorbește cu un bărbat, despre care se crede că este soțul ei, Kenneth Petty.  În videoclip, Minaj l-a numit pe bărbat „Chucky” și și-a exprimat recunoștința pentru că a ajutat-o ​​să obțină o carte verde și cetățenia americană.

„Pentru că ești american, acum pot completa documente și pot vota în Statele Unite ale Americii pentru Donald Trump și aș dori să le mulțumesc fanilor mei și tuturor celor care m-au susținut”, a spus Minaj în videoclip.

Sursa Foto: X

Autorul recomandă: Trump amenință că va ataca Nigeria fiindcă persecută creștini: „Atacul va fi RAPID și BRUTAL, exact cum teroriștii îi atacă pe dragii noștri creștini”

