Nicolas Sarkozy cultivă ideea unei uniuni între dreapta și extrema dreaptă. Ce i-a promis lui Marine Le Pen în noua sa carte

Cartea scrisă de Nicolas Sarkozy în cele 20 de zile pe care le-a petrecut la închisoare, între lunile lunile octombrie și noiembrie ale acestui an, provoacă scandal după scandal pe scena politică a Franței. În volumul intitulat „Jurnalul unui prizonier“, fostul președinte al Republicii „a reglat conturile“ cu Emmanuel Macron, adresându-i cuvinte dure pentru excluderea din Legiunea de Onoare, asta în ciuda sprijinului pe care actualul ocupant de la Elysee i l-a acordat. Totuși, Sarkozy a avut a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Marine le Pen, liderul extremei drepte franceze, ba chiar a asigurat-o, în scris, că se va opune oricărui front republican împotriva partidului său, Rassemblement National (RN).

Potrivit rapoartelor din presa internațională, prin această promisiune, Nicolas Sarkozy cultivă ideea unei posibile uniuni între dreapta și extrema dreaptă, deja pe ordinea de zi, în Franța, în perspectiva alegerilor municipale din 2026 sau chiar a alegerilor prezidențiale din 2027.

Sarkozy ar fi vorbit cu Le Pen după pronunțarea sentinței care i-a adus închisoarea. Potrivit politicianului, lidera extremei drepte l-a întrebat dacă în alegerile viitoare își va folosi influența politică pentru a îndemna la formarea unui „front republican”, o practică în care partidele rivale de stânga și de dreapta colaborează pentru a exclude de la putere candidații de extremă dreapta — care, totuși, au câștigat recent teren.

„Răspunsul meu a fost fără echivoc: nu”, a spus Sarkozy. „Și, în plus, voi susține această decizie, luând o poziție publică în această privință atunci când va veni momentul»”, mai scrie fostul președinte.

Într-un fragment ulterior, fostul președinte al Franței a scris că partidul său, Les Républicains, are multe diferențe cu RN și că nu împărtășește politicile economice ale acestuia, dar a afirmat că partidul de extremă dreapta „nu constituie un pericol pentru Republică” și nu ar trebui exclus.

Nicolas Sarkozy nu se oprește aici, însă

„Calea către reconstrucția dreptei nu poate trece decât prin spiritul celei mai largi unități posibile, fără excludere și fără anatemă”, adaugă cel care, în 2022, a cerut public votul pentru Emmanuel Macron în al doilea tur al alegerilor prezidențiale împotriva lui Marine Le Pen, precizând că aceasta va fi și alegerea lui.

Specialiștii de la Fiancial Times (FT), reamintesc că partidul Les Républicains, ai cărui deputați din Adunarea Națională (Parlamentul francez n.r.) sunt depășiți numeric de blocul lui Le Pen, a evitat până acum o alianță cu extrema dreaptă, deși membrii săi sunt împărțiți în privința modului în care ar trebui condus partidul în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din 2027.

Între timp, Marine Le Pen se confruntă și ea cu probleme juridice, iar apelul său împotriva unei condamnări pentru delapidare, care îi interzice să candideze la funcții publice timp de cinci ani, va începe în ianuarie.

Chiar dacă a părăsit viața politică activă și este doar o opinie personală, Nicolas Sarkozy rămâne o figură tutelară a dreptei, iar declarațiile lui ar pute cântării greu, avertizează experții.

„Pentru un fost șef de stat, care este o referință majoră pentru dreapta și al cărui cuvânt contează în rândul activiștilor, a face un astfel de pas către RN este un punct de cotitură, mai ales că nu a precupețit niciun efort, în ultimii ani, pentru a le explica liderilor LR că trebuie să facă o înțelegere cu macroniștii”, subliniază politologul Bruno Cautres, pentru France24.

Republicanii se opun unei apropieri de extrema dreaptă

În cadrul republicanilor (LR), se ridică voci care se opun unei apropieri de extrema dreaptă și consideră că aceasta ar fi o derivă istorică a fostului partid gaullist.

Xavier Bertrand este una dintre ele. Președintele regiunii Hauts-de-France a denunțat vehement declarația lui Nicolas Sarkozy.

„Se înșală. Îi spun: Rassemblement National, niciodată!”, a insistat el, într-un interviu acordat publicației Le Monde.

O altă președintă regională LR, Valérie Pécresse (Île-de-France), a denunțat și ea remarcile lui Nicolas Sarkozy. „A te alia cu Rassemblement National înseamnă a te șterge, a deveni garantul respectabilității sale”, a avertizat aceasta într-un articol publicat în „La Tribune Dimanche”. Ea a cerut o „trezire la realitate”, argumentând că „nu există nimic în comun între moștenitorii gaullismului și moștenitorii le-pénismului”.

În timp ce Jordan Bardella, protejatul lui Marine le Len, conduce în sondaje cu optsprezece luni înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, „aceste strigăte sincere par mai degrabă un ultim efort din partea unui partid incapabil să-și împiedice electoratul să se refugieze în Rassemblement National și aliații săi”, susține Luc Rouban, cercetător francez. Este dificil să înoți împotriva curentului, subliniază acesta.

Aceasta nu este, însă, prima dată când o uniune cu extrema dreaptă este vehiculată în Franța. Psihodrama din iunie 2024, din cadrul Partidului Republican (LR) este încă proaspătă în mintea francezilor. Éric Ciotti, pe atunci liderul partidului, a declanșat o criză internă anunțându-și dorința de a forma o alianță cu Rassemblement National pentru alegerile legislative anticipate. Acest lucru a dus la excluderea sa din LR, însă, potrivit France24, declarațiile din cartea lui Sarkozy sunt o dovadă că bariera care până de curând separa RN de LR se prăbușește.

Actualul șef al partidului și fost ministru de Interne, Bruno Retailleau, a precizat, într-un interviu recent, că nu crede într-o „înțelegere între aparate”, pe care o consideră „inutilă”, și a pledat pentru o „uniune a dreptei” care trebuie realizată „la urne”.

