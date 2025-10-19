Prima pagină » Știri externe » Nicolas Sarkozy își va executa pedeapsa în IZOLARE. Fostul președinte francez ajunge marți la închisoare

Nicolas Sarkozy își va executa pedeapsa în IZOLARE. Fostul președinte francez ajunge marți la închisoare

Andrei Văcaru
19 oct. 2025, 13:15, Știri externe
Nicolas Sarkozy își va executa pedeapsa în IZOLARE. Fostul președinte francez ajunge marți la închisoare

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, ajunge marți la închisoare, unde va fi plasat în izolare din motive de securitate.

Sarkozy, liderul de dreapta al Franței din 2007 până în 2012, a fost condamnat la sfârșitul lunii septembrie pentru implicare în finanțarea ilegală a campaniei electorale a fostului dictator libian Muammar Gaddafi, scrie France24.

Fostul lider de stat, care a făcut apel la sentință, considerând-o nedreaptă, va fi încarcerat în închisoarea pariziană La Sante.

„Dacă vor neapărat să dorm în închisoare, voi dormi în închisoare, dar cu capul sus”, a declarat el presei după verdictul din 25 septembrie.

Sarkozy va fi primul lider francez încarcerat de la Philippe Pétain, șeful statului colaboraționist nazist al regimului francez de la Vichy, care a fost închis după al Doilea Război Mondial.

Cel mai probabil, el va fi încarcerat într-una dintre celulele de nouă metri pătrați din aripa de izolare a închisorii, a declarat personalul închisorii pentru AFP.

Acest lucru ar evita ca Sarkozy să interacționeze cu alți deținuți sau ca acesta să fie fotografiat cu unul dintre numeroasele telefoane mobile introduse ilegal în închisoare.

Nicolas Sarkozy a fost condamnat

Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat pentru acuzațiile de asociere la un grup infracțional, la Paris, într-un caz care a atras atenția presei și publicului.

Sarkozy a fost acuzat că ar fi acceptat finanțarea ilegală a campaniei sale electorale din partea lui Muammar Gaddafi, liderul din Libia. Sarkozy a fost achitat de acuzațiile de delapidare de fonduri publice și corupție.

Un tribunal din Paris l-a găsit vinovat joi pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy de asociere la un grup infracțional, într-un caz în care acesta a fost judecat pentru că ar fi acceptat finanțare ilegală pentru campania electorală din partea regimului liderului libian Muammar Gaddafi, pentru a-și asigura victoria electorală din 2007.

Acuzația de conspirație criminală se referă la implicarea sa într-un grup care a pregătit o infracțiune de corupție între 2005 și 2007, a spus instanța.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy, găsit VINOVAT de asociere la un grup infracțional

Nicolas SARKOZY a aflat când va începe executarea pedepsei. Fostul președinte al Franței trebuie să se prezinte curând la închisoare

Sursa foto: Profimedia

Mediafax
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Nouă teorie despre autism. Prețul pe care omenirea îl plătește pentru evoluția prea rapidă a creierului
Mediafax
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Ți se rupe sufletul! Mirela a murit în explozia tragică din Rahova... Era însărcinată în 7 luni și urma să aibă o fetiță. Familia este devastată și apropiații cer ajutor după ce au rămas fără locuință: „O familie distrusă de durere și complet lipsită de s
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Evz.ro
William și Kate, „șocați” de zvonurile despre Meghan. Dezvăluiri despre originile rupturii
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Miros de gaz în casă? Ghid esențial: cum îl identifici corect și ce să faci imediat pentru siguranța ta