Nicolas Sarkozy își va executa pedeapsa în IZOLARE. Fostul președinte francez ajunge marți la închisoare

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, ajunge marți la închisoare, unde va fi plasat în izolare din motive de securitate.

Sarkozy, liderul de dreapta al Franței din 2007 până în 2012, a fost condamnat la sfârșitul lunii septembrie pentru implicare în finanțarea ilegală a campaniei electorale a fostului dictator libian Muammar Gaddafi, scrie France24.

Fostul lider de stat, care a făcut apel la sentință, considerând-o nedreaptă, va fi încarcerat în închisoarea pariziană La Sante.

„Dacă vor neapărat să dorm în închisoare, voi dormi în închisoare, dar cu capul sus”, a declarat el presei după verdictul din 25 septembrie.

Sarkozy va fi primul lider francez încarcerat de la Philippe Pétain, șeful statului colaboraționist nazist al regimului francez de la Vichy, care a fost închis după al Doilea Război Mondial.

Cel mai probabil, el va fi încarcerat într-una dintre celulele de nouă metri pătrați din aripa de izolare a închisorii, a declarat personalul închisorii pentru AFP.

Acest lucru ar evita ca Sarkozy să interacționeze cu alți deținuți sau ca acesta să fie fotografiat cu unul dintre numeroasele telefoane mobile introduse ilegal în închisoare.

