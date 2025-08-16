Nicușor Dan a așteptat poziția liderilor UE pentru prima reacție după summitul din Alaska:”Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță”

În ultimul mesaj postat pe pagina de socializare X, președintele Nicușor Dan se declară încântat de eforturile președintelui american Donald Trump pentru încetarea conflictului ruso-ucrainean și se declară optimist în privința negocierilor pentru o „pace justă și durabilă”.

„Reuniunea din Alaska a fost o primă etapă pentru a începe negocierile de pace. Eforturile în această direcție ale Președintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă.Aceste negocieri trebuie să țină cont de interesele Ucrainei, dar și ale europenilor”.

Însă, președintele României crede în dreptul la autodeterminare a națiunii ucrainene și consideră „important” plecarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington pentru a discuta „etapele următoare” ale negocierilor de pace cu președintele Donald Trump.

„Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto.De aceea, este important că Președintele Zelenski se va duce la Washington pentru a discuta cu Președintele Trump despre pasii următori.Pentru Ucraina este, de asemenea, esențial ca Președintele Donald Trump si pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european.Rusia trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor și infrastructurii civile trebuie să înceteze.”

Nicușor Dan și-a exprimat susținerea Ucrainei pentru suveranitate și integritate teritorială, cu ajutor din partea Statelor Unite, a Uniunii Europene și a Organizației Nord-Atlantice.

„Poziția noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei și a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială şi ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților. Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță.În cadrul Coaliției de Voință am discutat despre asigurarea garanțiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunțată de Președintele Donald Trump este salutară și totodată determinantă în procesul de pace.Pentru noi rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonarii strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare”.

Mesajul președintelui României vine după declarația comună a liderilor europeni. Potrivit unui comunicat oficial emis de Consiliul European, declarația comună a fost semnată de:

președintele francez Emmanuel Macron,

premierul italian Giorgia Meloni,

prim-ministrul britanic Keir Starmer,

președintele finlandez Alexander Stubb,

premierul polonez Donald Tusk,

președintele Consiliului European António Costa

președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen

Partenerii Ucrainei au solicitat încheierea imediată a războiului și garanții de securitate adecvate din partea rușilor.

