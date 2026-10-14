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Nicușor Dan, discuție telefonică cu omologul bulgar în urma atacurilor cu drone de marți asupra navelor din Marea Neagră

Nicușor Dan, discuție telefonică cu omologul bulgar în urma atacurilor cu drone de marți asupra navelor din Marea Neagră
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Președintele României, Nicușor Dan, urmează să aibă, la ora 15:00, o convorbire telefonică cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, pe tema atacurilor asupra navelor din Marea Neagră și asigurării siguranției navigației maritime, potrivit Administrației Prezidențiale.

O navă plecată din Brăila s-a scufundat. 11 marinari, dați dispăruți

Nava comercială AZOV CONCORD, care plecase din portul Brăila spre Izmir, Turcia, s-a scufundat marți, 13 octombrie, în largul coastelor Bulgariei, în urma unui atac cu dronă. Incidentul s-a produs în apropiere de localitatea Krapets.

Unsprezece membri ai echipajului au fost dați dispăruți, iar cinci au fost salvați, potrivit oficialilor bulgari citați de Novinite. Majoritatea marinarilor sunt cetățeni sirieni, iar trei sunt egipteni.

Ulterior, publicația turcă Turkiye Today, citată de Novinite, a relatat că nava ar fi putut să nu fie lovită de o dronă, ci să fi participat la o operațiune de salvare. O sursă din cadrul serviciilor maritime a declarat că ultimele informații indicau că AZOV CONCORD încerca să salveze echipajul unei alte nave atacate și scufundate.

Un al doilea cargou, CHELSEA 3, a fost atacat cu trei drone

În aceeași noapte, cargoul CHELSEA 3 a fost atacat cu trei drone aeriene, la aproximativ 15 mile marine de orașul bulgar Byala.

Echipajul a fost evacuat de Poliția de Frontieră bulgară. La bord se aflau șapte cetățeni ucraineni și opt cetățeni azerbaidjanieni. Cinci membri ai echipajului au primit îngrijiri medicale pentru răni minore, potrivit premierului bulgar, Rumen Radev.

Nava, care naviga sub pavilion maltez și era înmatriculată în Odesa, a fost dusă în portul Varna.

În urma incidentelor, autoritățile bulgare au solicitat sprijin tehnic din partea NATO și a Uniunii Europene pentru investigarea atacurilor asupra navelor comerciale.

Iliana Iotova cere un moratoriu privind atacurile cu drone asupra navelor comerciale

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a declarat că a pregătit, împreună cu reprezentanți ai României și Turciei, un document care prezintă riscurile generate de escaladarea războiului, în special în bazinul Mării Negre.

„Am pregătit, împreună cu colegii noștri din România și Turcia, un document în care prezentăm toate riscurile și pericolele la care asistăm în contextul escaladării războiului, în special în bazinul Mării Negre”, a declarat președinta Bulgariei.

Potrivit Ilianei Iotova, inițiativa urmărește instituirea unui moratoriu privind folosirea dronelor împotriva navelor comerciale și a infrastructurii civile, precum și încetarea ostilităților în spațiul maritim.

„Situația este îngrijorătoare și periculoasă. Atacurile fără precedent, de o asemenea gravitate, arată că războiul a ajuns în Marea Neagră și că acest conflict se adâncește”, a afirmat Iotova, potrivit postului bulgar BNT.

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