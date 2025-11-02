Trump amenință că va ataca Nigeria fiindcă persecută creștini: „Atacul va fi RAPID și BRUTAL, exact cum teroriștii îi atacă pe dragii noștri creștini”

Președintele Donald Trump a amenințat guvernul nigerian cu un atac militar pe teritoriul Nigeriei dacă persecuțiile islamiștilor duse împotriva creștinilor vor continua.

Președintele SUA a spus că va instrui Departamentul de Război al SUA pentru „o posibilă acțiune” militară, care va fi „rapidă, brutală și dulce”.

„Dacă Guvernul Nigerian continuă să permită uciderea creștinilor, SUA vor opri imediat ajutorul și asistența către Nigeria și ar putea deveni o țară căzută în dizgrație cu „armele de foc, pentru a-i elimina complet pe teroriștii islamici care comit aceste atrocități oribile. Instruiesc Departamentul nostru de Război să se pregătească pentru o posibilă acțiune. Dacă vom ataca, va fi rapid, brutal și dulce, la fel cum teroriștii îi atacă pe creștinii noștri PREȚUIȚI! AVERTISMENT: GUVERNUL NIGERIAN AR FI MAI BINE SĂ SE MIȘCE REPEDE!”

Seful Pentagonului a aprobat ordinul președintelui

Secretarul Războiului al SUA, Pete Hegseth, a aprobat mesajul președintelui Trump și a declarat că pregătește Departamentul de Război pentru o acțiune militară pe teritoriul Nigeriei.

„Uciderea creștinilor nevinovați în Nigeria – și oriunde în lume- trebuie să înceteze imediat. Departamentul Războiului se pregătește pentru acțiune. Ori Guvernul Nigerian protejează creștinii, ori va trebui noi să-i ucidem pe teroriștii islamici care comit aceste atrocități oribile”.

În 2018, la primul mandat prezidențial, președintele Donald Trump s-a întâlnit cu fostul președinte nigerian Muhammadu Buhari. Fostul președinte nigerian a murit anul acesta.

Trump a vrut Premiul Nobel pentru Pace, dar impune pacea prin forță

Anul acesta, Trump a bombardat trei situri nucleare din Iran. Președintele a spus că acestea îmbogățeau uraniul pentru fabricarea de arme atomice îndreptate împotriva Israelului.

De asemenea, a comandat mai multe acțiuni în Războiul din Caraibe. Mai multe ambarcațiuni pe care se aflau presupuși „traficanți de droguri” au fost lovite în acțiunile militare.

Ultimele rapoarte arată că SUA mobilizează o flotă navală și forțe aviatice pentru un bombardament de proporții în Venezuela, vizând „fabrici de droguri” și chiar răsturnarea regimului președintelui Nicolas Maduro.

Președintele american s-a nominalizat singur la Premiul Nobel pentru Pace, dar a fost obținut de lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado.

Sursa Foto: Profimedia

