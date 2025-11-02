Prima pagină » Știri externe » Trump amenință că va ataca Nigeria fiindcă persecută creștini: „Atacul va fi RAPID și BRUTAL, exact cum teroriștii îi atacă pe dragii noștri creștini”

Trump amenință că va ataca Nigeria fiindcă persecută creștini: „Atacul va fi RAPID și BRUTAL, exact cum teroriștii îi atacă pe dragii noștri creștini”

02 nov. 2025, 12:14, Știri externe
Trump amenință că va ataca Nigeria fiindcă persecută creștini: „Atacul va fi RAPID și BRUTAL, exact cum teroriștii îi atacă pe dragii noștri creștini”
Trump - Foto: Profimedia images

Președintele Donald Trump a amenințat guvernul nigerian cu un atac militar pe teritoriul Nigeriei dacă persecuțiile islamiștilor duse împotriva creștinilor vor continua.

Președintele SUA a spus că va instrui Departamentul de Război al SUA pentru „o posibilă acțiune” militară, care va fi „rapidă, brutală și dulce”.

„Dacă Guvernul Nigerian continuă să permită uciderea creștinilor, SUA vor opri imediat ajutorul și asistența către Nigeria și ar putea deveni o țară căzută în dizgrație cu „armele de foc, pentru a-i elimina complet pe teroriștii islamici care comit aceste atrocități oribile. Instruiesc Departamentul nostru de Război să se pregătească pentru o posibilă acțiune. Dacă vom ataca, va fi rapid, brutal și dulce,  la fel cum teroriștii îi atacă pe creștinii noștri PREȚUIȚI! AVERTISMENT: GUVERNUL NIGERIAN AR FI MAI BINE SĂ SE MIȘCE REPEDE!”

Seful Pentagonului a aprobat ordinul președintelui

Secretarul Războiului al SUA, Pete Hegseth, a aprobat mesajul președintelui Trump și a declarat că pregătește Departamentul de Război pentru o acțiune militară pe teritoriul Nigeriei.

„Uciderea creștinilor nevinovați în Nigeria – și oriunde în lume-  trebuie să înceteze imediat. Departamentul Războiului se pregătește pentru acțiune. Ori Guvernul Nigerian protejează creștinii, ori va trebui noi să-i ucidem pe teroriștii islamici care comit aceste atrocități oribile”.

În 2018, la primul mandat prezidențial, președintele Donald Trump s-a întâlnit cu fostul președinte nigerian Muhammadu Buhari. Fostul președinte nigerian a murit anul acesta.

Muhammadu Buhari, fostul președinte nigerian care a condus țara africană (2015 și 2023, și în 1983-1985) și care avea relații bune cu Donald Trump, a murit pe 13 iulie 2025.

Muhammadu Buhari, fostul președinte nigerian care a condus țara africană (2015 și 2023, și în 1983-1985) și care avea relații bune cu Donald Trump, a murit pe 13 iulie 2025.

Trump a vrut Premiul Nobel pentru Pace, dar impune pacea prin forță

Anul acesta, Trump a bombardat trei situri nucleare din Iran. Președintele a spus că acestea îmbogățeau uraniul pentru fabricarea de arme atomice îndreptate împotriva Israelului.

De asemenea, a comandat mai multe acțiuni în Războiul din Caraibe. Mai multe ambarcațiuni pe care se aflau presupuși „traficanți de droguri” au fost lovite în acțiunile militare.

Ultimele rapoarte arată că SUA mobilizează o flotă navală și forțe aviatice pentru un bombardament de proporții în Venezuela, vizând „fabrici de droguri” și chiar răsturnarea regimului președintelui Nicolas Maduro.

Președintele american s-a nominalizat singur la Premiul Nobel pentru Pace, dar a fost obținut de lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Statele Unite au bombardat Iranul, vizând siturile nucleare Fordow, Natanz și Isfahan. Donald Trump: Acum este timpul pentru PACE!

Citește și

EXTERNE Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că o întâlnire Putin-Trump este „posibilă”, dar nu este „necesară”
13:02
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că o întâlnire Putin-Trump este „posibilă”, dar nu este „necesară”
EXTERNE Premierul Canadei îi cere scuze lui Trump: Președintele SUA s-a înfuriat după mesajul transmis de provincia Ontario și a majorat tarifele cu 10%
11:51
Premierul Canadei îi cere scuze lui Trump: Președintele SUA s-a înfuriat după mesajul transmis de provincia Ontario și a majorat tarifele cu 10%
CONTROVERSĂ Culmea ironiei. Câştigătoarea Nobelului pentru Pace cere o INTERVENȚIE militară în Venezuela. Planul avut după îndepărtarea de la putere a lui Maduro
11:23
Culmea ironiei. Câştigătoarea Nobelului pentru Pace cere o INTERVENȚIE militară în Venezuela. Planul avut după îndepărtarea de la putere a lui Maduro
EXTERNE Frauda prin care un bărbat a beneficiat de peste 1.000 de mese gratuite timp de 2 ani. „Nu m-am putut opri”
11:17
Frauda prin care un bărbat a beneficiat de peste 1.000 de mese gratuite timp de 2 ani. „Nu m-am putut opri”
EXTERNE Congresul SUA blochează retragerea trupelor americane din România. Opoziție puternică față de planul administrației Trump
11:01
Congresul SUA blochează retragerea trupelor americane din România. Opoziție puternică față de planul administrației Trump
ANALIZA de 10 PROFILAKTIKA. FSB-ul are o nouă „țintă”. Ce li se pregătește în Rusia „adolescenților cu probleme”. „Reacție la eforturile serviciilor de securitate ucrainene de a recruta tineri ruși”
10:00
PROFILAKTIKA. FSB-ul are o nouă „țintă”. Ce li se pregătește în Rusia „adolescenților cu probleme”. „Reacție la eforturile serviciilor de securitate ucrainene de a recruta tineri ruși”
Mediafax
Ai credit ipotecar? Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum te-ar putea afecta
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Cancan.ro
Daniel Balaș, furios după moartea Ștefaniei Szabo. Dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut. Mesaj pentru fostul ei soț: 'Trebuie să știe lumea adevărul despre voi'
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a descoperit că are plăcuțe de frână de lemn
Mediafax
Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar în perioada 4-5 noiembrie
Click
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce a fost pusă la zid: 'Pe foaie, am depășit 1 milion de euro'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Un studiu surprinzător sugerează că unele OZN-uri ar fi fost create de teste nucleare
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, mesaj către USR la lansarea candidaturii lui Drulă: veți avea în mine un partener. Președintele a găsit și principalul dușman al dezvoltării Bucureștiului – PANSELUȚELE
13:27
Nicușor Dan, mesaj către USR la lansarea candidaturii lui Drulă: veți avea în mine un partener. Președintele a găsit și principalul dușman al dezvoltării Bucureștiului – PANSELUȚELE
ULTIMA ORĂ Cătălin Drulă i-a copiat până și sloganul de campanie al lui Nicușor Dan. A pus “onest” în centrul comunicării sale. Nicușor Dan a candidat cu “România Onestă”, Drulă se lansează cu “Pe Drumul Onest”
13:07
Cătălin Drulă i-a copiat până și sloganul de campanie al lui Nicușor Dan. A pus “onest” în centrul comunicării sale. Nicușor Dan a candidat cu “România Onestă”, Drulă se lansează cu “Pe Drumul Onest”
POLITICĂ Bolojan nu mai vrea să audă critici. Amendă de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care manifestă „lipsă de respect” față de funcționarii publici
12:54
Bolojan nu mai vrea să audă critici. Amendă de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care manifestă „lipsă de respect” față de funcționarii publici
SPORT Gigi Becali face calculele pentru play-off și o „înțeapă” pe Dinamo. „Nu-mi fac probleme că poate termina campionatul în fața mea”
12:53
Gigi Becali face calculele pentru play-off și o „înțeapă” pe Dinamo. „Nu-mi fac probleme că poate termina campionatul în fața mea”