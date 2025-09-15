Prima pagină » Știri externe » Nord-coreenii resping criticile venite din partea Statelor Unite: Suntem stat NUCLEAR, nu ne vom lăsa intimidați

15 sept. 2025, 11:30, Știri externe
Coreea de Nord a respins criticile venite de la Washington, pe tema unei interpelări din partea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) și a reiterat statutul de țară cu capabilități nucleare.

Potrivit Yonhap, Phenianul și-a exprimat nemulțumirea după ce Statele Unite au calificat drept ilegal accesul nord-coreenilor la armament nuclear.

„Poziţia Coreei de Nord ca stat posesor de arme nucleare, stabilită în mod permanent prin legea supremă şi fundamentală a statului, este un act ireversibil. În concluzie, AIEA nu are dreptul legal şi nici justificare morală de a interveni în afacerile interne ale statului, pentru că Republica Populară Democrată Coreeană nu face parte din Tratatul de Neproliferare Nucleară şi de trei decenii nu menţine relaţii formale cu organismul de supraveghere atomică”, transmite misiunea diplomatică permanentă a Phenianului pe lângă ONU.

Coreea de Nord nu îşi va negocia dezarmarea nucleară în pofida presiunilor din partea SUA, Coreei de Sud şi Japoniei. Regimul de la Phenian dispune deja de rachete balistice intercontinentale (ICBM) capabile să atingă teritoriul SUA şi se estimează că acestea pot purta cel puţin o focoasă nucleară. Cu toate acestea, persistă unele îndoieli legate de fiabilitatea acestora, având în vedere că testele efectuate până în prezent au fost un eșec.

