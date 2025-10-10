Prima pagină » Știri externe » Norvegia, speriată de Trump. Politicienii țării se pregătesc pentru ce e mai rău dacă președintele SUA nu primește premiul Nobel pentru Pace

Norvegia, speriată de Trump. Politicienii țării se pregătesc pentru ce e mai rău dacă președintele SUA nu primește premiul Nobel pentru Pace

10 oct. 2025, 10:58, Știri externe
Norvegia, speriată de Trump. Politicienii țării se pregătesc pentru ce e mai rău dacă președintele SUA nu primește premiul Nobel pentru Pace

Au mai rămas doar câteva ore până la momentul anunțării Premiului Nobel pentru Pace. Ce fac politicienii norvegieni? Se pregătesc pentru posibile repercusiuni asupra relațiilor SUA-Norvegia, în cazul în care Trump nu va primi distincția, scrie The Guardian. 

Câștigătorul va fi anunțat vineri, de la ora 12.00.

Comitetul Nobel

Comitetul Nobel norvegian a declarat joi că a luat o decizie cu privire la laureatul premiului pentru pace din 2025 luni, cu câteva zile înainte ca Israelul și Hamas să convină asupra unui armistițiu în cadrul planului președintelui american pentru Gaza.

Având în vedere calendarul și componența comitetului, format din cinci persoane, majoritatea experților Nobel și a observatorilor norvegieni consideră că este foarte puțin probabil ca Trump să primească premiul, ceea ce a stârnit temeri în țară cu privire la reacția sa la faptul că a fost ignorat în mod atât de public, scrie The Guardian.

Trump și Premiul Nobel pentru Pace

Trump și-a exprimat de mult timp părerea că ar trebui să primească premiul pentru pace, o onoare acordată anterior unuia dintre predecesorii săi prezidențiali, Barack Obama, în 2009, pentru „eforturile sale extraordinare de consolidare a diplomației internaționale și a cooperării între popoare”.

În iulie, Trump l-ar fi sunat pe Jens Stoltenberg, ministrul finanțelor din Norvegia și fostul secretar general al NATO, pentru a-l întreba despre premiul Nobel. Luna trecută, la ONU, Trump a afirmat în mod fals că a pus capăt la șapte „războaie interminabile”, spunându-le liderilor mondiali: „Toată lumea spune că ar trebui să primesc premiul Nobel pentru pace”.

Așadar…după muncă și răsplată. Rămâne de văzut dacă toate eforturile lui Trump vor da roade și vor impresiona Comitetul Nobel

RECOMANDAREA AUTORULUI

Trump, declarații șoc: „Poate ar trebui să dăm Spania afară din NATO”

SUA și Finlanda au încheiat un acord privind navele spărgătoare de gheață/ Trump își propune să își consolideze securitatea în Arctica

Citește și

ULTIMA ORĂ 🚨 Donald Trump NU a câștigat Premiul Nobel pentru pace. Maria Corina Machado este cea care primește distincția
12:02
🚨 Donald Trump NU a câștigat Premiul Nobel pentru pace. Maria Corina Machado este cea care primește distincția
EXTERNE Washington Post, pledoarie pentru Trump: De ce MERITĂ Premiul Nobel pentru Pace
11:47
Washington Post, pledoarie pentru Trump: De ce MERITĂ Premiul Nobel pentru Pace
ACTUALITATE Trump, declarații șoc: „Poate ar trebui să dăm Spania afară din NATO”
10:43
Trump, declarații șoc: „Poate ar trebui să dăm Spania afară din NATO”
EXTERNE Lege istorică adoptată de un stat emblemă din SUA. Adio alimentelor ULTRAPROCESATE din școli: „Facem ce trebuie pentru a proteja sănătatea copiilor”
10:06
Lege istorică adoptată de un stat emblemă din SUA. Adio alimentelor ULTRAPROCESATE din școli: „Facem ce trebuie pentru a proteja sănătatea copiilor”
ANALIZA de 10 Veteranii de război „cu nume” și politica ucraineană post-conflict. Se dau deja „lupte grele” la nivel de încredere, contracandidații lui Zelenski sunt în OFENSIVĂ
10:00
Veteranii de război „cu nume” și politica ucraineană post-conflict. Se dau deja „lupte grele” la nivel de încredere, contracandidații lui Zelenski sunt în OFENSIVĂ
EXTERNE SUA și Finlanda au încheiat un acord privind navele spărgătoare de gheață/ Trump își propune să își consolideze securitatea în Arctica
09:24
SUA și Finlanda au încheiat un acord privind navele spărgătoare de gheață/ Trump își propune să își consolideze securitatea în Arctica
Mediafax
Cutremur de magnitudinea 7,4 lovește Mindanao, Filipine. A fost emis avertisment de tsunami
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza completă până în luna noiembrie
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
observatornews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
Prima reacție a lui Leonard Doroftei, după tragedia care a lovit lumea boxului: „A plecat prea devreme”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Evz.ro
Dragnea lansează un scenariu apocaliptic: România, acaparată și aruncată în război
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Doina Teodoru, surprinsă în prezența unui alt bucătar! Cine este bărbatul celebru care o face să zâmbească după despărțirea de Cătălin Scărlătescu
RadioImpuls
Ce s-a întâmplat cu Ahmed după date-ul cu Veronica? Toată lumea a observat același lucru la concurentul din Casa Iubirii. A RECUNOSCUT și el "Sunt așa supărat". A încercat să ASCUNDĂ, dar n-a reușit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
O teorie a conspirației spune că toate instrumentele muzicale sunt acordate greșit
ACTUALITATE Premieră pe un șantier din România. Autostrada Transilvaniei va transmite live activitatea din teren, cu camere video activate de panouri solare
12:08
Premieră pe un șantier din România. Autostrada Transilvaniei va transmite live activitatea din teren, cu camere video activate de panouri solare
COMUNICAT Goodyear intră în sezonul rece cu o veste excelentă: UltraGrip Performance 3 a fost desemnată cea mai performantă anvelopă de iarnă în testele ADAC
11:59
Goodyear intră în sezonul rece cu o veste excelentă: UltraGrip Performance 3 a fost desemnată cea mai performantă anvelopă de iarnă în testele ADAC
ACTUALITATE Parcările din Oradea, vandalizate după concedierile lui Bolojan. Reparațiile, de câteva ori mai SCUMPE decât salariile paznicilor
11:47
Parcările din Oradea, vandalizate după concedierile lui Bolojan. Reparațiile, de câteva ori mai SCUMPE decât salariile paznicilor
ACTUALITATE Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
11:32
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
SPORT Gigi Becali va lua foc când o să afle: Siyabonga Ngezana a semnat contractul, la CLUJ! Presa din Africa de Sud deja titrează: „Își extinde stilul”
11:30
Gigi Becali va lua foc când o să afle: Siyabonga Ngezana a semnat contractul, la CLUJ! Presa din Africa de Sud deja titrează: „Își extinde stilul”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Naumescu ne spune că s-a dus la restaurant cu Nicușor Dan și i-a propus să candideze la PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI”
11:30
Ion Cristoiu: „Naumescu ne spune că s-a dus la restaurant cu Nicușor Dan și i-a propus să candideze la PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI”
Sari la bara de unelte