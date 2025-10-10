Norvegia, speriată de Trump. Politicienii țării se pregătesc pentru ce e mai rău dacă președintele SUA nu primește premiul Nobel pentru Pace

Au mai rămas doar câteva ore până la momentul anunțării Premiului Nobel pentru Pace. Ce fac politicienii norvegieni? Se pregătesc pentru posibile repercusiuni asupra relațiilor SUA-Norvegia, în cazul în care Trump nu va primi distincția, scrie The Guardian.

Câștigătorul va fi anunțat vineri, de la ora 12.00.

Comitetul Nobel

Comitetul Nobel norvegian a declarat joi că a luat o decizie cu privire la laureatul premiului pentru pace din 2025 luni, cu câteva zile înainte ca Israelul și Hamas să convină asupra unui armistițiu în cadrul planului președintelui american pentru Gaza.

Având în vedere calendarul și componența comitetului, format din cinci persoane, majoritatea experților Nobel și a observatorilor norvegieni consideră că este foarte puțin probabil ca Trump să primească premiul, ceea ce a stârnit temeri în țară cu privire la reacția sa la faptul că a fost ignorat în mod atât de public, scrie The Guardian.

Trump și Premiul Nobel pentru Pace

Trump și-a exprimat de mult timp părerea că ar trebui să primească premiul pentru pace, o onoare acordată anterior unuia dintre predecesorii săi prezidențiali, Barack Obama, în 2009, pentru „eforturile sale extraordinare de consolidare a diplomației internaționale și a cooperării între popoare”.

În iulie, Trump l-ar fi sunat pe Jens Stoltenberg, ministrul finanțelor din Norvegia și fostul secretar general al NATO, pentru a-l întreba despre premiul Nobel. Luna trecută, la ONU, Trump a afirmat în mod fals că a pus capăt la șapte „războaie interminabile”, spunându-le liderilor mondiali: „Toată lumea spune că ar trebui să primesc premiul Nobel pentru pace”.

Așadar…după muncă și răsplată. Rămâne de văzut dacă toate eforturile lui Trump vor da roade și vor impresiona Comitetul Nobel

