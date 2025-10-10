Trump, declarații șoc: „Poate ar trebui să dăm Spania afară din NATO”

„Poate ar trebui să dăm Spania afară din NATO”. Sună cunoscut? E declarația lui Donald Trump la postul american Fox News, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o joi, la Casa Albă, cu omologul său finlandez, Alexander Stubb.

”După cum știți, am cerut să plătească cinci la sută, nu două la sută. Și majoritatea oamenilor au crezut că acest lucru nu se va întâmpla, dar s-a întâmplat practic în unanimitate. Am avut un singur întârziat. A fost Spania. Spania”, a spus președintele american.

Trump, președintele controverselor

Trump se află într-un conflict de lungă durată cu premierul spaniol Pedro Sanchez, încă de la summitul NATO de la Haga, de la sfârșitul lunii iunie, unde, cu doar câteva zile înainte de reuniunea liderilor alianței, Sanchez a anunțat că Spania nu va respecta cerințele lui Trump de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, față de obiectivele anterioare de 2%.

El a declarat anterior că Washingtonul nu mai este dispus să permită Europei să se „agățe” de puterea sa militară, subliniind că fiecare țară NATO trebuie să-și „facă datoria” și să contribuie în mod echitabil la apărarea sa.

