Prima pagină » Știri externe » Noul mega-oraș apărut la Marea Mediterană. Cum arată New Alamein construit în Egipt cu 183 miliarde de dolari

Noul mega-oraș apărut la Marea Mediterană. Cum arată New Alamein construit în Egipt cu 183 miliarde de dolari

29 oct. 2025, 18:10, Știri externe
Noul mega-oraș apărut la Marea Mediterană. Cum arată New Alamein construit în Egipt cu 183 miliarde de dolari

Egiptul are în plan să rescrie harta turismului mediteranean prin intermediul unui proiect urban fără precedent. New Alamein, mega orașul aflat pe coasta Mării Mediteraneene, este conceput ca o metropolă modernă și sustenabilă care va rivaliza cu destinațiile clasice de vacanță din Europa – Grecia, Italia și Spania.

Proiectul care este estimat la 183 de miliarde de dolari, promite să devină „coroana de pe litoralul Mediteranei”, dar și un nou simbol al modernității Egiptului. Orașul se întinde pe peste 50.000 de acri și are o lungime de aproape 60 de kilometri de-a lungul coastei nordice, în guvernoratul Marsa Matrouh, pe șoseaua internațională Alexandria-Matrouh.

Un nou centru urban pentru milioane de oameni

Spre deosebire de resorturile private din zonă, New Alamein a fost gândit precum un oraș deschis publicului, un loc unde turiștii și locuitorii pot să împartă același spațiu urban modern.

Orașul vrea să reducă presiunea asupra capitalei Cairo, oferind o alternativă de locuire pentru milioane de egipteni. După finalizare, se estimează că va găzdui peste trei milioane de persoane.

Prima fază a proiectului, aflată deja în curs, se întinde pe 8.000 de acri și include locuințe pentru aproximativ 400.000 de rezidenți. Autoritățile egiptene spun că orașul va deveni un model de dezvoltare urbană de generația a patra, integrând tehnologii moderne, infrastructură ecologică și transport public inteligent.

Trei sectoare principale: turism, patrimoniu istoric și locuințe

Noul oraș este împărțit în trei zone distincte:

  • sectorul turistic internațional, cu hoteluri și plaje moderne;
  • sectorul istoric și arheologic, care valorifică moștenirea culturală a zonei El Alamein, cunoscută pentru bătăliile din Al Doilea Război Mondial;
  • sectorul urban și rezidențial, destinat localnicilor și investitorilor.

Precum coastele din Italia sau Grecia, New Alamein impresionează prin plajele sale cu nisip alb, apa de un albastru intens și clima mediteraneeană blândă.

Pe lângă infrastructura turistică, planurile includ clădiri de birouri, centre comerciale, universități și o adevărată „City of Culture and Arts” – un complex ce va cuprinde un teatru roman, studiouri de producție, o sală de operă și un cinematograf.

Recomandările autorului:

Citește și

DEZVĂLUIRI Alertă din Marea Britanie: sistemul care centralizează datele personale ale românilor a fost spart ”în câteva minute”. Ce am aflat de la Londra și nu de la București despre buletinele noastre cu cip
17:35
Alertă din Marea Britanie: sistemul care centralizează datele personale ale românilor a fost spart ”în câteva minute”. Ce am aflat de la Londra și nu de la București despre buletinele noastre cu cip
ULTIMA ORĂ AVERTISMENT pentru românii care merg în Spania. Anunțul MAE, după emiterea unui cod roșu de ploi abundente. Ce regiune este vizată
17:26
AVERTISMENT pentru românii care merg în Spania. Anunțul MAE, după emiterea unui cod roșu de ploi abundente. Ce regiune este vizată
EXTERNE Două avioane de luptă poloneze au interceptat un avion SPION rus Il-20 deasupra Mării Baltice, care opera cu transponderul oprit
17:06
Două avioane de luptă poloneze au interceptat un avion SPION rus Il-20 deasupra Mării Baltice, care opera cu transponderul oprit
EXTERNE Jaful de la Luvru: Prefectul poliției din Paris refuză să înființeze o secție de poliție în muzeu
17:00
Jaful de la Luvru: Prefectul poliției din Paris refuză să înființeze o secție de poliție în muzeu
ULTIMA ORĂ Mesajul Ambasadei SUA la București, după retragerea trupelor americane: Statele Unite rămân angajate față de România
16:18
Mesajul Ambasadei SUA la București, după retragerea trupelor americane: Statele Unite rămân angajate față de România
ANALIZĂ EXCLUSIV Impactul retragerii americane, analizat de generalul-maior (r) Dan Grecu. „Semnalul nu ne bucură”. „Ajungem astăzi să convocăm un Consiliu Suprem de Apărare restrâns, când știam asta din februarie?”
16:17
Impactul retragerii americane, analizat de generalul-maior (r) Dan Grecu. „Semnalul nu ne bucură”. „Ajungem astăzi să convocăm un Consiliu Suprem de Apărare restrâns, când știam asta din februarie?”
Mediafax
Sectorul din Capitală care pregătește ȘTERGEREA datoriilor sub 40 de lei pentru cetățeni și firme
Digi24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Adevarul
Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public
Mediafax
Agenții ruși au făcut „ZID” în jurul lui Horațiu Potra! Vor să oprească extrădarea mercenarului din Dubai
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali. Ea a fost găsită moartă
Cancan.ro
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un OFIȚER extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cum a ajuns un ofițer de informații francez să lucreze direct cu primul-ministru al României?