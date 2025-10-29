Noul mega-oraș apărut la Marea Mediterană. Cum arată New Alamein construit în Egipt cu 183 miliarde de dolari

Egiptul are în plan să rescrie harta turismului mediteranean prin intermediul unui proiect urban fără precedent. New Alamein, mega orașul aflat pe coasta Mării Mediteraneene, este conceput ca o metropolă modernă și sustenabilă care va rivaliza cu destinațiile clasice de vacanță din Europa – Grecia, Italia și Spania.

Proiectul care este estimat la 183 de miliarde de dolari, promite să devină „coroana de pe litoralul Mediteranei”, dar și un nou simbol al modernității Egiptului. Orașul se întinde pe peste 50.000 de acri și are o lungime de aproape 60 de kilometri de-a lungul coastei nordice, în guvernoratul Marsa Matrouh, pe șoseaua internațională Alexandria-Matrouh.

Un nou centru urban pentru milioane de oameni

Spre deosebire de resorturile private din zonă, New Alamein a fost gândit precum un oraș deschis publicului, un loc unde turiștii și locuitorii pot să împartă același spațiu urban modern.

Orașul vrea să reducă presiunea asupra capitalei Cairo, oferind o alternativă de locuire pentru milioane de egipteni. După finalizare, se estimează că va găzdui peste trei milioane de persoane.

Prima fază a proiectului, aflată deja în curs, se întinde pe 8.000 de acri și include locuințe pentru aproximativ 400.000 de rezidenți. Autoritățile egiptene spun că orașul va deveni un model de dezvoltare urbană de generația a patra, integrând tehnologii moderne, infrastructură ecologică și transport public inteligent.

Trei sectoare principale: turism, patrimoniu istoric și locuințe

Noul oraș este împărțit în trei zone distincte:

sectorul turistic internațional, cu hoteluri și plaje moderne;

sectorul istoric și arheologic, care valorifică moștenirea culturală a zonei El Alamein, cunoscută pentru bătăliile din Al Doilea Război Mondial;

sectorul urban și rezidențial, destinat localnicilor și investitorilor.

Precum coastele din Italia sau Grecia, New Alamein impresionează prin plajele sale cu nisip alb, apa de un albastru intens și clima mediteraneeană blândă.

Pe lângă infrastructura turistică, planurile includ clădiri de birouri, centre comerciale, universități și o adevărată „City of Culture and Arts” – un complex ce va cuprinde un teatru roman, studiouri de producție, o sală de operă și un cinematograf.

