Viktor Orban a reprezentat mult timp o provocare, dar și o frustrare pentru Uniunea Europeană. Înfrângerea sa categorică din alegerile de duminică din Ungaria a fost salutată de liderii UE de top ca un potențial moment de schimbare radicală, după ani de ciocniri între Bruxelles și Budapesta, relatează NYTimes, ivului Uniunii Europene, pe rețelele de socializare, chiar în timpul procesului electoral.

Orban, ghimpele din coasta Bruxelles-ului

Orban a stat adesea în calea obiectivelor politice critice pentru Uniunea Europeană, inclusiv blocarea unui împrumut acordat Ucrainei și a pachetelor de sancțiuni care vizau Rusia. Administrația sa a fost considerată mult timp un risc de securitate în cadrul întâlnirilor sensibile din cauza legăturilor sale relativ apropiate cu Kremlinul, scrie NY Times, citată de Mediafax .

Cel mai recent, partidul Fidesz al lui Orban a devenit subiectul unei intense critici și a unei critici din cauza scurgerilor de informații către Rusia. Mass-media europeană a relatat că membri ai guvernului domnului Orban au împărtășit informații din cadrul întâlnirilor UE cu Kremlinul.

Orban a reprezentat, de asemenea, un obstacol constant în calea eforturilor de a paraliza economia rusă cu sancțiuni, folosind adesea vetoul Ungariei ca pârghie pentru a obține excepții sau acces la finanțare de la Bruxelles. Guvernul Orban a reprezentat o provocare pentru oficialii UE și în multe alte moduri, ca atunci când a decis să interzică o paradă Pride în 2025.

Odată cu victoria partidului de opoziție, acest lucru ar putea începe să se schimbe. Magyar și Tisza au adoptat un ton mai prietenos atât față de Uniunea Europeană, cât și față de NATO. Chiar în timp ce votul era în desfășurare, Magyar a subliniat că acesta avea loc la aniversarea unui vot din 2003 în favoarea aderării Ungariei la Uniunea Europeană. Așadar, un potențial semnal că dorește să rupă ostilitatea lui Orban față de Bruxelles.

UE își pierde cel mai înfocat critic intern

Înfrângerea lui Orban înseamnă însă și că Uniunea Europeană își pierde probabil cel mai înfocat critic intern, observă publicația americană. În perioada premergătoare alegerilor, tabăra domnului Orban a insistat că Uniunea Europeană se amestecă în vot, făcând adesea afirmații cu puține dovezi.

Administrația Trump a îmbrățișat această linie retorică. Vicepreședintele JD Vance a acuzat Bruxellesul de „unul dintre cele mai grave exemple de interferență electorală pe care le-am văzut sau despre care am citit vreodată”, în timpul unei vizite la Budapesta de săptămâna trecută.

Oficialii Uniunii Europene au negat acuzațiile. Pe parcursul votului, aceștia au evitat să comenteze alegerile, de teama acuzelor de interferență.

„Întotdeauna mi se pare ciudat că un vicepreședinte al Comisiei Europene nu poate comenta alegerile. În timp ce vicepreședintele SUA va comenta alegerile și campania”, a declarat săptămâna trecută Stéphane Séjourné, vicepreședintele Comisiei Europene.

Și Magyar este sceptic față de anumite politici UE

Însă Magyar are, la rândul său, o opinie sceptică față de anumite politici europene. Într-un moment în care blocul comunitar încearcă să-și rupă legăturile energetice cu Rusia, el a indicat că importurile rusești trebuie să rămână o opțiune. Partidul său s-a opus, de asemenea, unor viitoare schimbări ale politicilor de migrație.

De altfel, există multe domenii în care Ungaria a fost o voce controversată. Acum, alte dezacorduri între statele membre pe teme spinoase care necesită unanimitate – inclusiv extinderea UE – ar putea ieși la iveală.

„Face lucrurile mai ușoare: nu mai există șantaj sistematic”, a spus Eric Maurice, analist politic la Centrul European de Politici. Acesta se referea la obstacolele frecvente pe care le-a întâmpinat Orban.

„Rezultatul alegerilor schimbă radical regulile jocului pentru Europa”, observă Mujtaba Rahman, director general pentru Europa la Eurasia Group, o firmă de consultanță în risc politic.

Ucraina va primi cei 90 miliarde de euro de la UE

Guvernul Orban a fost dificil de gestionat pentru oficialii europeni, exemplul cel mai elocvent fiind împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei. Se așteaptă ca noua conducere să deschidă calea pentru împrumut, înghețat timp de săptămâni din cauza obiecțiilor lui Orban.

Liderii europeni au fost de acord să acorde împrumutul la sfârșitul anului 2025, Ungaria permițând adoptarea planului. Însă Orban și partidul său au șocat Bruxellesul oprindu-l în februarie. S-a invocat lentoarea Ucrainei în repararea unei conducte care traversează teritoriul ucrainean. Atacul a fost perceput ca o poziționare înaintea alegerilor din Ungaria, în care Fidesz a adoptat o linie netă anti-Ucraina și anti-Uniunea Europeană.

Fidesz a plasat imagini nefavorabile cu președintele Zelenski

O colaborare mai strânsă cu Bruxelles-ul ar fi avantajoasă pentru Ungaria

Cel mai probabil, Magyar va încerca să deblocheze fondurile de miliarde de euro înghețate de Bruxelles. E vorba inclusiv un pachet de granturi de aproximativ 10 miliarde de euro care necesită acțiuni până la sfârșitul lunii august.

Ungaria lucrează și la acordarea a 16 miliarde de euro în împrumuturi pentru reînarmare.

