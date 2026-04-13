Ștefan Popescu: De ce a pierdut Viktor Orban alegerile și ce se întâmplă cu Ungaria

Înfrângerea premierului Viktor Orbán și a formațiunii sale Fidesz marchează închiderea unui ciclu politic excepțional prin durată și, din acest punct de vedere, se poate vorbi de un eveniment istoric.

Totuşi, victoria lui Péter Magyar și obținerea unei majorități constituționale în Parlamentul de la Budapesta indică mai degrabă o recalibrare internă decât o ruptură de regim. Mobilizarea electorală fără precedent sugerează o acumulare de tensiuni sociale și economice, dar nu legitimează teza unei mutații structurale a sistemului politic din țara vecină.

Lecturile care califică acest episod drept abandon al așa-numitului „iliberalism” sunt expresia unor lentile ideologice care domină narațiunile referitoare la Ungaria.

Modelul promovat de Viktor Orbán nu a fost exclusiv expresia unei ideologii, ci rezultatul unei ecuații între interese economice și strategii geopolitice. În acest sens, schimbarea de la vârf nu dizolvă infrastructura profundă a statului ungar (greu de crezut că domnul Magyar va înlocui miile de funcționari din aparatul de stat) și nici orientările dominante ale societății ungare, în special în mediile rurale și în orașele mici, unde persistă o cultură politică conservatoare, reticentă față de alinierea automată la directivele Uniunii Europene.

Victoria lui Magyar apare, astfel, ca un mecanism de corecție într-un sistem politic ajuns la un prag de uzură. Inflația, deteriorarea nivelului de trai și percepția stagnării au erodat contractul politic dintre guvernanți și guvernați. Longevitatea puterii a produs stabilitate, dar și o anumită saturație politică.

Totodată, dinamica electorală ungară nu poate fi redusă la un cadru strict național. Ea reflectă interferența unor câmpuri de forță concurente în Europa Centrală și de Est. Decizii precum întreruperea fluxurilor energetice prin Ucraina sau condiționarea accesului la fonduri europene care au funcționat ca variabile politice implicite.

Unele scandaluri – inclusiv operațiuni de interceptare a ministrului afacerilor externe care presupun capacități statale – indică faptul că miza Ungariei depășește frontierele sale.

În acest peisaj, mesajele puternice venite din partea lui Donald Trump și a cercurilor asociate curentului MAGA, inclusiv prezența vicepresedintelui JD Vance alături de premierul Orban si reuniunea acțiunii politice conservatoare – CPAC 2026 la Budapesta, nu au fost suficiente pentru a compensa contextul strategic nefavorabil.

„Condițiile meteorologice” ale momentului geopolitic au limitat capacitatea acestei susțineri americane de a produce efecte electorale decisive.

În consecință, înfrângerea Fidesz modifică gestiunea puterii la Budapesta, dar nu cred că rescrie parametrii structurali ai poziției Ungariei. Continuitatea, sub forme adaptate, cu unele concesii pentru Bruxelles, rămâne ipoteza cea mai probabilă.

