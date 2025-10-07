ACCIDENT incredibil în SUA: un elicopter medical s-a prăbușit pe o autostradă aglomerată. Trei răniți în stare gravă au fost recuperați din epavă

Accidentul s-a petrecut pe una dintre cele mai aglomerate autostrăzi din Sacramento din cauze încă neelucidate până în acest moment.

Într-un video realizat de un participant la trafic, se poate observa cum elicopterul pierde altitudine și se izbește controlat de suprafața autostrăzii, deoarece pilotul nu a reușit sau nu a putut să aterizeze drept. Din cauza greutății dar și a înclinației la apropierea de sol, elicopterul a căzut pe lateral.

Aeronava era înregistrată pe numele REACH Air Medical Services, un serviciu privat de ambulanță aeriană. Toate cele trei persoane aflate la bord au fost transportate în stare critică la spital, notează ABC7News.

Niciun pacient nu era transportat la momentul prăbușirii. Conform datelor de zbor dezvăluite de anchetatori, elicopterul decolase de la Centrul Medical UC Davis și se îndrepta spre Redding, localitate aflată la o distanță de aproape 300 de kilometri.

Anchetatorii urmează să stabilească circumstanțele în care s-a produs accidentul. Până la finalizarea cercetărilor, autoritățile au decis să blocheze circulația pe sensul de mers al autostrăzii unde s-a petrecut evenimentul.

Helicopter crashes on Highway 50 in Sacramento on Monday night, critically injuring three. There was a pilot, nurse, and paramedic on board. A person was trapped under the helicopter after the crash. About 15 bystanders helped lift it off the trapped person. (vladmallco on TT) pic.twitter.com/sf1siSBFAA — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) October 7, 2025

