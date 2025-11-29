O „crimă de onoare” șochează Olanda. Procurorii cer pedepse record pentru Ryan Al Najjar, fata găsită în mlaștină

O tânără siriană a fost ucisă în Olanda de tatăl și frații ei pentru că au considerat că face de „rușine” familia.

Tânăra de 18 ani, Ryan Al Najjar, a fost găsită moartă într-o mlaștină lângă Amsterdam, cu gura lipită și mâinile legate. Parchetul Olandei consideră că este vorba despre așa-numita „crimă de onoare”. Familia a decis că fata „ i-a făcut de rușine” prin comportamentul ei. Ea ducea un stil de viață „occidental” și se întâlnea cu un băiat.

La comanda propriului tată, fata ar fi fost ucisă de frații ei

Ryan a dispărut din casa familiei sale din Joure pe 22 mai 2024. O săptămână mai târziu, pe 28 mai, trupul ei a fost descoperit în zona Oostvaardersplassen, lângă Lelystad, Olanda.

Anchetatorii au declarat că avea încheieturile și picioarele legate cu bandă adezivă , capul înfășurat și că murise prin înec.

Acuzații sunt frații ei, Mohamed, în vârstă de 23 de ani, și Muhanad, în vârstă de 25 de ani. Aceștia sunt inculpați pentru participare la răpire și crimă. Potrivit anchetei, tatăl, Khaled Al Najjar, le-a ordonat fiilor să o ducă pe Ryan într-un loc izolat și să o înece. ADN-ul acestora a fost găsit sub unghiile fetei, ceea ce indică că femeia a opus rezistență, informează NL Times.

Tatăl Khaled însuși a fugit în Siria și scrie scrisori către presă, susținând că a ucis-o singur pe fiica sa. Parchetul nu crede mărturisirile sale.

Procurorii au declarat că Khaled a orchestrat uciderea, îndrumându-și și instruindu-și fiii. „A fugit în Siria imediat după crimă și i-a lăsat pe fiii săi să poarte vina. Laș”, a spus procurorul. „Khaled și-a distrus complet familia.” Fiii se confruntă fiecare cu solicitări de condamnare la 20 de ani.

Ryan era sub protecția poliției, dar supravegherea a fost ridicată cu puțin timp înainte de moartea ei. De ce? Nu se știe.

Procuratura crede că Ryan a încălcat așteptările familiei sale adoptând un stil de viață occidental, asociindu-se cu bărbați, refuzând să poarte eșarfă și folosind rețelele de socializare.

„Crimele de onoare sunt complet inacceptabile”, a declarat procurorul. „Aceasta este o formă de feminicid.”

În noaptea dinaintea uciderii ei, Mohamed și Muhanad ar fi luat-o pe Ryan de la o casă din Rotterdam. Au dus-o la Knardijk, lângă Lelystad, unde l-au întâlnit pe tatăl lor. La scurt timp după miezul nopții, Ryan a fost ucisă. „De ce trebuie să se fi temut”, a spus procurorul. „În miez de noapte, în întuneric complet, într-un loc complet izolat.”

Investigațiile criminalistice au confirmat că toți cei trei suspecți erau prezenți la locul crimei, deși nu este clar cine a comis anumite acte. „Khaled a fost forța, dar fără fiii săi, Ryan nu ar fi fost deloc acolo”, au declarat procurorii.

În timp ce frații își învinovățesc tatăl pentru crimă, surorile lor îi susțin și îl trag la răspundere pe tată. Cu toate acestea, procurorii au găsit mesaje pe un chat care sugerează că frații ar fi putut fi implicați activ.

Se pare că Khaled a trimis e-mailuri presei olandeze în care mărturisește uciderea fiicei sale, susținând în același timp că fiii săi nu au fost implicați.

Khaled locuiește în prezent în nordul Siriei și s-a recăsătorit după moartea lui Ryan. Autoritățile olandeze au declarat că cooperarea criminală cu Siria este în prezent limitată, ceea ce face dificilă extrădarea.

După descoperirea cadavrului în mlaștină, frații au fost arestați. Cei doi rămân în detenție și susțin că sunt nevinovați.

Ministrul sirian al justiției, Mazhar al-Wais, a declarat că sistemul judiciar sirian este operațional și că asistența juridică este posibilă, dar nu a fost încă primită nicio cerere din partea Olandei. Frații au fost arestați la scurt timp după ce a fost găsit cadavrul lui Ryan și se află în arest de atunci. Avocații apărării urmează să își prezinte argumentele luni. Instanța își va da verdictul pe 5 ianuarie.

Sursa Foto: Presa olandeză

