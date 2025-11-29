Prima pagină » Știri externe » O „crimă de onoare” șochează Olanda. Procurorii cer pedepse record pentru Ryan Al Najjar, fata găsită în mlaștină

O „crimă de onoare” șochează Olanda. Procurorii cer pedepse record pentru Ryan Al Najjar, fata găsită în mlaștină

29 nov. 2025, 22:31, Știri externe
O „crimă de onoare” șochează Olanda. Procurorii cer pedepse record pentru Ryan Al Najjar, fata găsită în mlaștină

O tânără siriană a fost ucisă în Olanda de tatăl și frații ei pentru că au considerat că face de „rușine” familia. 

Tânăra de 18 ani, Ryan Al Najjar, a fost găsită moartă într-o mlaștină lângă Amsterdam, cu gura lipită și mâinile legate. Parchetul Olandei consideră că este vorba despre așa-numita „crimă de onoare”. Familia a decis că fata „ i-a făcut de rușine” prin comportamentul ei. Ea ducea un stil de viață „occidental” și se întâlnea cu un băiat.

La comanda propriului tată, fata ar fi fost ucisă de frații ei

Ryan a dispărut din casa familiei sale din Joure pe 22 mai 2024. O săptămână mai târziu, pe 28 mai, trupul ei a fost descoperit în zona Oostvaardersplassen, lângă Lelystad, Olanda.

Anchetatorii au declarat că avea încheieturile și picioarele legate cu bandă adezivă , capul înfășurat și că murise prin înec. 

Acuzații sunt frații ei, Mohamed, în vârstă de 23 de ani, și Muhanad, în vârstă de 25 de ani. Aceștia sunt inculpați pentru participare la răpire și crimă. Potrivit anchetei, tatăl, Khaled Al Najjar, le-a ordonat fiilor să o ducă pe Ryan într-un loc izolat și să o înece. ADN-ul acestora a fost găsit sub unghiile fetei, ceea ce indică că femeia a opus rezistență, informează NL Times.

Tatăl Khaled însuși a fugit în Siria și scrie scrisori către presă, susținând că a ucis-o singur pe fiica sa. Parchetul nu crede mărturisirile sale.

Procurorii au declarat că Khaled a orchestrat uciderea, îndrumându-și și instruindu-și fiii. „A fugit în Siria imediat după crimă și i-a lăsat pe fiii săi să poarte vina. Laș”, a spus procurorul. „Khaled și-a distrus complet familia.” Fiii se confruntă fiecare cu solicitări de condamnare la 20 de ani.

Ryan era sub protecția poliției, dar supravegherea a fost ridicată cu puțin timp înainte de moartea ei. De ce? Nu se știe.

Procuratura crede că Ryan a încălcat așteptările familiei sale adoptând un stil de viață occidental, asociindu-se cu bărbați, refuzând să poarte eșarfă și folosind rețelele de socializare.

„Crimele de onoare sunt complet inacceptabile”, a declarat procurorul. „Aceasta este o formă de feminicid.”

În noaptea dinaintea uciderii ei, Mohamed și Muhanad ar fi luat-o pe Ryan de la o casă din Rotterdam. Au dus-o la Knardijk, lângă Lelystad, unde l-au întâlnit pe tatăl lor. La scurt timp după miezul nopții, Ryan a fost ucisă. „De ce trebuie să se fi temut”, a spus procurorul. „În miez de noapte, în întuneric complet, într-un loc complet izolat.”

Investigațiile criminalistice au confirmat că toți cei trei suspecți erau prezenți la locul crimei, deși nu este clar cine a comis anumite acte. „Khaled a fost forța, dar fără fiii săi, Ryan nu ar fi fost deloc acolo”, au declarat procurorii.

În timp ce frații își învinovățesc tatăl pentru crimă, surorile lor îi susțin și îl trag la răspundere pe tată. Cu toate acestea, procurorii au găsit mesaje pe un chat care sugerează că frații ar fi putut fi implicați activ.

Se pare că Khaled a trimis e-mailuri presei olandeze în care mărturisește uciderea fiicei sale, susținând în același timp că fiii săi nu au fost implicați.

Khaled locuiește în prezent în nordul Siriei și s-a recăsătorit după moartea lui Ryan. Autoritățile olandeze au declarat că cooperarea criminală cu Siria este în prezent limitată, ceea ce face dificilă extrădarea.

După descoperirea cadavrului în mlaștină, frații au fost arestați. Cei doi rămân în detenție și susțin că sunt nevinovați.

Ministrul sirian al justiției, Mazhar al-Wais, a declarat că sistemul judiciar sirian este operațional și că asistența juridică este posibilă, dar nu a fost încă primită nicio cerere din partea Olandei.

Frații au fost arestați la scurt timp după ce a fost găsit cadavrul lui Ryan și se află în arest de atunci. Avocații apărării urmează să își prezinte argumentele luni. Instanța își va da verdictul pe 5 ianuarie.

Sursa Foto: Presa olandeză

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Amenințare cu bombă la o televiziune franceză. Jurnaliștii au fost evacuați din studio în timpul transmisiei live
21:06
Amenințare cu bombă la o televiziune franceză. Jurnaliștii au fost evacuați din studio în timpul transmisiei live
EXTERNE Asia este devastată de inundații. Cum periclitează Inteligența Artificială misiunile de salvare din Thailanda
20:44
Asia este devastată de inundații. Cum periclitează Inteligența Artificială misiunile de salvare din Thailanda
EXTERNE Rusia trimite pe front soldați „de unică folosință”: fără căști și fără protecție elementară. Mulți mor înainte să ajungă în tranșee
20:25
Rusia trimite pe front soldați „de unică folosință”: fără căști și fără protecție elementară. Mulți mor înainte să ajungă în tranșee
DESTINAȚII Emiratele Arabe Unite rup „lanțurile” credinței: trec pe jocurile de noroc. Ridică un proiect gigant de 5,1 miliarde de dolari
18:09
Emiratele Arabe Unite rup „lanțurile” credinței: trec pe jocurile de noroc. Ridică un proiect gigant de 5,1 miliarde de dolari
PORTRET „Ce nu te distruge, te face mai puternic”. Cine este omul care l-a slăbit pe neînfricatul Erdoğan?
17:06
„Ce nu te distruge, te face mai puternic”. Cine este omul care l-a slăbit pe neînfricatul Erdoğan?
EXTERNE Negocierile de pace din Ucraina au ajuns la faza pe votcă? Băiatul lui Trump lansează „Trumpvodka”
16:39
Negocierile de pace din Ucraina au ajuns la faza pe votcă? Băiatul lui Trump lansează „Trumpvodka”
Mediafax
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să fie el...”
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cum a ajuns un fost colaborator al forțelor americane din Afganistan să împuște soldați americani. Suspectul, înrolat în „unitățile zero” ale CIA
Mediafax
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de Sf. ANDREI
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
O idee periculoasă, „războiul preventiv”
SPORT 2 meciuri și 2 victorii la Mondialul de HANDBAL feminin! România a învins greu Japonia
23:01
2 meciuri și 2 victorii la Mondialul de HANDBAL feminin! România a învins greu Japonia
VIDEO Cum se RELAXEAZĂ românii, în minivacanța de Ziua Națională. „Păcat că nu avem zăpadă”
22:59
Cum se RELAXEAZĂ românii, în minivacanța de Ziua Națională. „Păcat că nu avem zăpadă”
FLASH NEWS 🚨 Maia Sandu îi atrage atenția lui Putin: „Nu acesta este limbajul unei țări care poartă negocieri. Noi sprijinim Ucraina”. Republica Moldova a fost nevoită să își închidă spațiul aerian din cauza a 2 drone ale Rusiei
22:20
🚨 Maia Sandu îi atrage atenția lui Putin: „Nu acesta este limbajul unei țări care poartă negocieri. Noi sprijinim Ucraina”. Republica Moldova a fost nevoită să își închidă spațiul aerian din cauza a 2 drone ale Rusiei
VIDEO Reprezentanții AUR au ajuns deja la Alba Iulia, iar liderul George Simion a anunțat programul pentru zilele următoare, inclusiv congresul extraordinar
21:17
Reprezentanții AUR au ajuns deja la Alba Iulia, iar liderul George Simion a anunțat programul pentru zilele următoare, inclusiv congresul extraordinar
VIDEO GALA Mari Sportivi ProSport 2025 | Irina Deleanu, șefa Federației Române de Gimnastică Ritmică: „Aș vrea să fim lăsați să construim în continuare”
20:35
GALA Mari Sportivi ProSport 2025 | Irina Deleanu, șefa Federației Române de Gimnastică Ritmică: „Aș vrea să fim lăsați să construim în continuare”
FLASH NEWS Prețuri scandaloase la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, deschis sâmbătă. Kilogramul de pastramă – 220 de lei
20:21
Prețuri scandaloase la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, deschis sâmbătă. Kilogramul de pastramă – 220 de lei

Cele mai noi