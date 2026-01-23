Prima pagină » Știri externe » Drumuri închise și parcuri inundate în Franța: mai multe râuri au ieșit din matcă din cauza furtunii Ingrid. Ciclonul „Herry” face ravagii în Turcia

Drumuri închise și parcuri inundate în Franța: mai multe râuri au ieșit din matcă din cauza furtunii Ingrid. Ciclonul „Herry” face ravagii în Turcia

23 ian. 2026, 17:55, Știri externe
Furtuna Ingrid provoacă haos în mai mai multe departamente din Franța. În această dimineață, în Ille-et-Vilaine, mai multe zone de-a lungul râurilor Seiche și Vilaine s-au confruntat cu inundații din cauza ploilor abundente aduse de furtuna Ingrid, relatează publicația Ouest-france.

Autoritățile au închis mai multe drumuri și parcuri municipale. A fost emis un ordin care interzice accesul la acestea. „În prezent, parcurile sunt accesibile doar cu barca.”, explică primarul orașului Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Sébastien Guéret.

În Bruz, situația este destul de similară. Parcul de l’An 2000, situat pe malurile râului Seiche, a fost, de asemenea, închis. Același lucru este valabil și în Pont-Réan, unde râul Vilaine a inundat în mare parte câmpurile care mărginesc râul.

Sursă video: X/@m6info

Ille-et-Vilaine, la fel ca Finistère și Morbihan, care au fost mult mai grav afectate de inundații, rămâne sub alertă portocalie până sâmbătă.

Valuri înalte de câțiva metri se izbesc de digul Quiberon din Finistère încă de vineri dimineață. Localnicii spun că este dificil chiar și să te apropii de plajă, iar situația se înrăutățește de la o oră la alta. Autoritățile au făcut aici și primele evacuări. Bariere de siguranță au fost instalate în fața fiecărui chei pentru a împiedica spectatorii să zăbovească. Drumul de coastă va fi, de asemenea, închis, pentru prima dată în șase ani.

Sursă video: X/ BFMTV

În Finistère, râul Laïta și-a revărsat malurile în noaptea de miercuri spre joi. Două zone importanete din oraș sunt sub apă, relatează Le Télégramme.

În acest context, prefectul de Finistère, Louis Le Franc, îndeamnă populația la vigilență și le reamintește câteva sfaturi de siguranță:

– Nu încercați să traversați un drum inundat, nici măcar parțial, pe jos sau cu mașina și respectați orice interdicții care pot fi în vigoare;
– În zonele predispuse de obicei la inundații, asigurați orice bunuri care ar putea fi deteriorate și monitorizați creșterea nivelului apei; nu riscați să fiți izolați de apă;
– Nu vă apropiați de căile navigabile și de țărmurile mării;
nu practicați sporturi nautice riscante;
– Limitați-vă deplasările.

Furtuna Ingrid va ajunge, astăzi, și în Marea Britanie, cu ploi și rafale de vânt de până la 60 mph.

Inundații în Turcia

Între timp în Turcia, ciclonul „Herry” a „paralizat“ districtul Kuşadası din Aydın. Pe rețelele de socializare circulă imagini cu vehicule luate de ape. Au avut loc inundații grave și viituri, în special în cartierele Davutlar și Güzelçamlı. Străzile și bulevardele din multe părți ale districtului au fost inundate și închise traficului, iar bărcile din portul de pescuit Davutlar au suferit, de asemenea, daune.

Localnicii povestesc că, de pe străzi, apele s-au îndreptat brusc spre mare, și au umplut rapid bărcile ancorate în port. Aproximativ 10 bărci, care au luat multă apă, s-au scufundat complet, în timp ce multe altele au suferit daune semnificative. Proprietarii de bărci, care au sosit rapid la fața locului după incident, au încercat să pompeze singuri apa din bărcile lor.

Sursă video: X/@nefesgazete

Proprietarii au raportat că numeroase ambarcațiuni s-au desprins de ancoraje și s-au ciocnit între ele, provocând daune suplimentare.

