O nouă CRIZĂ politică în Israel /Guvernul Netanyahu a decis demiterea procurorului general, dar Înalta Curte a suspendat acțiunea

Guvernul Israelului a decis, luni, în pofida protestelor, demiterea procurorului general, Gali Baharav-Miara, dar acțiunea a fost blocată imediat de Înalta Curte de Justiție, ceea ce riscă să declanșeze o nouă criză politică.

Cabinetul condus de premierul Benjamin Netanyahu a decis, prin vot, demiterea procurorului general. Ministrul Justiției, Yariv Levin, i-a cerut procurorului general, Gali Baharav-Miara, să demisioneze, pentru a nu forța menținerea într-o funcție care nu beneficiază de susținerea Guvernului.

“Ar fi adecvat să vă abțineți de la orice tentativă, care nu va reuși, de a forța menținerea într-un guvern care nu are încredere în dv. și care nu poate coopera eficient cu dv.”, a transmis Yariv Levin în scrisoarea adresată procurorului general, conform cotidianului The Times of Israel.