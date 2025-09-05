Premierul populist al Ungariei, Viktor Orbán, este protagonistul unui nou scandal politic. Cel mai proeminent grup de presiune de dreapta radicală din UE a primit milioane de euro în sprijin financiar din partea unor surse avizate.



Noile dezvăluiri financiare sunt prezentate de prestigioasa publicație europeană POLITICO.

O subvenție suspectă pentru o fundație controlată de aliații lui Orban

O înregistrare în regim de transparență depusă de MCC Brussels, săptămâna aceasta, a confirmat că think tank-ul a primit anul trecut peste 6 milioane de euro „pentru a familiariza și a influența decidenții politici europeni cu abordarea sa distinctă asupra problemelor politice, socio-economice și culturale ale timpului nostru”. Peste 99 la sută din aceste fonduri, așadar întregul buget de funcționare al grupului, au fost acordate ca parte a unei subvenții de la Mathias Corvinus Collegium Alapítvány — o instituție de învățământ cu sediul la Budapesta, controlată de apropiați aliați politici ai lui Orbán.

Președintele consiliului de administrație al instituției este Balázs Orbán, care este director politic al prim-ministrului ungar. (Deși au același nume de familie, nu sunt rude.) POLITICO a relatat anterior că directorul executiv al MCC Brussels, Frank Füredi, a obținut poziția după o întâlnire întâmplătoare cu Balázs Orbán la Londra, el promițând că va folosi platforma pentru a contesta „curentul dominant al UE”, inclusiv în privința schimbărilor climatice.

MCC Brussels, un think tank autonom care lucrează pe probleme precum migrația, politica externă, cultura și politica de mediu, are 7 angajați cu permise care le permit accesul în Parlamentul European. Acest lucru obligă organizația să furnizeze informații despre finanțele sale.

Calul troian al Rusiei în UE și NATO

Dezvăluirea vine după o dispută prelungită privind transparența și lobby-ul. MCC Brussels s-a confruntat cu acuzații din partea Corporate Europe Observatory conform cărora refuza să se conformeze cerințelor din registrul de transparență al UE și să-și declare cheltuielile pentru lobby.

MCC Brussels a negat în mod constant orice ilegalitate, declarând în iulie că intenționează să facă o declarație pentru finanțele din 2024 — lucru pe care l-a făcut acum. Anterior, grupul a folosit o scutire care permite entităților nou-formate să ocolească sistemul de divulgare, în timp ce, în același timp, susținea că altor ONG-uri ar trebui să li se retragă finanțarea și că o unitate de tip DOGE, a la Elon Musk, ar trebui să reducă cheltuielile.

„Am fost întotdeauna transparenți: toată activitatea noastră este în domeniul public”, a declarat pentru sursa citată John O’Brien, un purtător de cuvânt al MCC Brussels.

„Rapoartele și investigațiile noastre sunt disponibile public, canalul nostru de YouTube este activ și substanțial, iar fiecare întâlnire publică este detaliată pe site-ul nostru și pe rețelele sociale. Așa ne folosim fondurile — pentru a contribui în mod semnificativ și, aș susține, pentru a face dezbaterea din «bula de la Bruxelles» mai dinamică și mai antrenantă.”

Mathias Corvinus Collegium atacă în mod constant Comisia Europeană



La finalul lunii aprilie, G4Media arăta că Mathias Corvinus Collegium a lansat un atac la adresa Comisiei Europene și a autorităților de la București în legătură cu alegerile prezidențiale. Mathias Corvinus Collegium, care funcționează și în România, critica presupusa lipsă de transparență în ce privește campania electorală pe marile rețele de socializare.

Mathias Corvinus Collegium anunța că a depus o plângere la Ombudsmanul European privind presupusa ascundere de către Comisia UE a procedurilor DSA (actul legislativ privind serviciile digitale) referitoare la alegerile prezidențiale din România.

Reamintim că autoritățile din România colaborează cu Comisia Europeană pentru a reglementa activitatea marilor rețele sociale Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube și X. Colaborarea dintre statele membre UE și Comisia Europeană e obligatorie în acest domeniu grație Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA). Scopul DSA este de a proteja spațiul digital împotriva difuzării de conținut ilegal și de a asigura protecția drepturilor fundamentale ale utilizatorilor.

Comisia Europeană a lansat o investigație asupra Tiktok. Ce reclamă, de fapt, organizația ungară controlată de Orban? MCC Bruxelles a depus o plângere cu privire la refuzul Comisiei Europene de a dezvălui documente cheie legate de procedurile în curs ale Legii Serviciilor Digitale (DSA) privind alegerile prezidențiale din România.

Organizația este prezentă și în România

Mathias Corvinus Collegium este o organizație fondată încă din anii ’90. În ultimii ani, a obținut, potrivit presei internaționale, o susținere financiară masivă din partea guvernului Fidesz de la Budapesta și care este privită drept vehicul pentru promovarea agendei iliberale a acestuia. Iar organizația a fost prezentată în The Guardian prin prisma acțiunilor sale de propagandă pentru politicile guvernului Orban, cu susținerea unei finanțări de peste 1,3 miliarde de lire sterline obținute de la stat în 2000, a scris Edupedu într-o analiză.

VSquare a relatat că MCC, alături de un institut din Polonia, se numără printre organizațiile care au oferit „contribuții-cheie” celui mai influent think-tank al administrației Trump, The Heritage Foundation, inclusiv pe teme precum desființarea Comisiei Europene.

În România, organizația arată că „oferă sprijin tinerilor talentați: traininguri gratuite, utile, care completează studiile școlare. Potrivit propriei prezentări, activitățile în România au început în 2013 printr-un „Program Liceal în Transilvania”, au continuat în 2018 cu lansarea unui „Program Universitar în Cluj-Napoca”, iar în 2020 prin „Programul Talente Tinere în mai multe orașe din Transilvania”.