Oficialii de la Varșovia îl contrazic pe Trump: Incursiunea DRONELOR rusești nu avea cum să fie accidentală

12 sept. 2025, 19:19, Știri externe
Varșovia respinge versiunea președintelui american Donald Trump asupra incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian polonez.

Polonia, susținută de aeronave din alte state NATO, a doborât miercuri drone care i-au încălcat spațiul aerian, fiind prima dată de la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina când un astfel de eveniment se petrece. Uniunea Europeană a criticat Moscova pentru incident, despre care a susținut că este o nouă provocare la adresa securității statelor membre.

Kremlinul a dezmințit acuzațiile occidentalilor și a transmis că nu intenționa să lovească Polonia, doar că la momentul interceptării, erau angajați într-o serie de atacuri în vestul Ucrainei.

Ulterior, președintele Trump a calificat incidentul drept o eroare, din moment ce demarcația frontierelor aeriene rămâne o chestiune subiectivă, notează Reuters.

„Ar fi putut fi o greșeală”, a transmis Donald Trump.

Însă prim-ministrul polonez Donald Tusk l-a contrazis pe liderul de la Casa Albă.

„Ne-am dori, de asemenea, să credem că atacul cu drone asupra Poloniei a fost o greșeală. Dar nu a fost. Și știm asta”, replică Tusk.

Polonia se numără printre cei mai apropiați aliați ai SUA din Europa. Cu toate acestea, analiștii văd situația drept o sfidare a autorității americanilor.

„Faptul că cei din conducerea Varșoviei au îndrăznit să-l contrazică direct pe Trump este un semn al apropierii administrației față de poziția Moscovei”, susțin specialiștii.

