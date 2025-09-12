Oficialii de la Varșovia îl contrazic pe Trump: Incursiunea DRONELOR rusești nu avea cum să fie accidentală

Varșovia respinge versiunea președintelui american Donald Trump asupra incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian polonez.

Polonia, susținută de aeronave din alte state NATO, a doborât miercuri drone care i-au încălcat spațiul aerian, fiind prima dată de la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina când un astfel de eveniment se petrece. Uniunea Europeană a criticat Moscova pentru incident, despre care a susținut că este o nouă provocare la adresa securității statelor membre.

Kremlinul a dezmințit acuzațiile occidentalilor și a transmis că nu intenționa să lovească Polonia, doar că la momentul interceptării, erau angajați într-o serie de atacuri în vestul Ucrainei.

Ulterior, președintele Trump a calificat incidentul drept o eroare, din moment ce demarcația frontierelor aeriene rămâne o chestiune subiectivă, notează Reuters.

„Ar fi putut fi o greșeală”, a transmis Donald Trump.

Însă prim-ministrul polonez Donald Tusk l-a contrazis pe liderul de la Casa Albă.

„Ne-am dori, de asemenea, să credem că atacul cu drone asupra Poloniei a fost o greșeală. Dar nu a fost. Și știm asta”, replică Tusk.

Polonia se numără printre cei mai apropiați aliați ai SUA din Europa. Cu toate acestea, analiștii văd situația drept o sfidare a autorității americanilor.

„Faptul că cei din conducerea Varșoviei au îndrăznit să-l contrazică direct pe Trump este un semn al apropierii administrației față de poziția Moscovei”, susțin specialiștii.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Dronele rusești din Polonia. Ambasadorul Rusiei la București, chemat la raport la MAE

Polonia va folosi tehnologie de la BAE Systems pentru a construi o fabrică de armament de ultimă generație