Pe lângă premierul Belgiei, celula teroristă islamistă din Anvers plănuia și alte ASASINĂRI. Geert Wilders, din Olanda, ar fi fost pe listă

Politicianul olandez Geert Wilders s-ar fi aflat în vizorul celulei teroriste despre care presa a scris deja că pregătea o tentativă de asasinare a premierului belgian Bart De Wever.

Informația despre Wilders vine de la reporterii postului de televiziune flamand VTM, notează Bild.

Joi, Parchetul Federal al Belgiei a destructurat o celulă teroristă jihadistă din Anvers, care ar fi planificat un atac cu drone kamikaze asupra șefului Guvernului belgian.

Wilders a comentat relatările de vineri prin intermediul unei postări pe platforma X.

„În prezent investigăm dacă acest raport este adevărat sau nu. Până se află, nu plec nicăieri”, a scris Wilders.

Un moment delicat pentru Wilders, aflat în campanie electorală

Pe lângă Wilders și prim-ministrul De Wever, presupușii jihadiști l-ar fi vizat și pe primarul orașului Anvers, Els van Doesburg.

Încă nu a existat vreo confirmare din partea justiției belgiene că Wilders ar fi fost într-adevăr una dintre potențialele ținte ale jihadiștilor.

După cum relatează cotidianul olandez „De Telegraaf”, Parchetul Federal refuză să furnizeze informații despre alte posibile ținte, invocând investigațiile în curs.

Informațiile vin într-un moment delicat pentru Wilders: politicianul se află în mijlocul campaniei electorale și trebuia să participe la prima dezbatere majoră, la radioul public olandez vineri seara.

În prezent, nu este clar dacă Wilders se va prezenta la dezbatere.

Alegerile pentru Parlamentul olandez sunt programate pentru 29 octombrie 2025.

Autoritățile au decis să organizeze alegeri după ce Wilders și partidul său populist de dreapta PVV s-au retras din coaliția de guvernare formată din patru partide, în iunie, în urma unor dispute privind o politică mai dură de imigrație.

