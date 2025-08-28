Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc va fi EXTRĂDAT în Republica Moldova. Curtea de Apel din Atena a dat undă verde

Curtea de Apel din Atena a aprobat și cea de-a doua cerere de extrădare pe numele oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc, reținut în Grecia. Informația a fost confirmată de avocatul său, Lucian Rogac. Fostului lider democrat a fost prezent la ședință, fiind adus în cătușe.

„În urma examinării documentelor din dosar și a acordului lui Vlad Plahotniuc de a fi extrădat, judecătorii Curții de Apel din Atena s-au pronunțat pentru extrădare și, de acum încolo, ministerele Justiției din Grecia și Republica Moldova urmează să se ocupe de procedurile tehnice și logistice, care se impun în asemenea cazuri”, a declarat Lucian Rogac pe Facebook.

Avocatul fostului lider democrat a mai precizat că „hotărârea judecătorilor eleni marchează încă o etapă așteptată și firească în procesul revenirii lui Vlad Plahotniuc, care intenționează să se apere în instanțele moldovenești și să se disculpe pe subiectul dosarelor care i-au fost intentate”.

Vladimir Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, a fost reținut, pe 22 iulie, pe aeroportul din Atena, în timp ce încerca să plece spre Dubai.

El este unul dintre principalii suspecți în așa-numitul „furt al secolului” din Moldova, caz care vizează dispariția unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc în 2013, sumă ce reprezenta aproximativ 12% din PIB-ul țării la acel moment.

Pe numele lui Vladimir Plahotniuc a fost emis, în februarie, un mandat de arestare internațional de către Interpol, pentru acuzații de participare la o organizație criminală, spălare de bani și fraudă.

Fost deputat și vicepreședinte al Parlamentului, Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în 2019, după pierderea puterii. Potrivit poliției elene, oligarhul ar fi locuit în cel puțin 22 de țări din 2023 încoace, schimbându-și în mod regulat domiciliul pentru a evita să fie capturat. El și fostul deputat Constantin Țuțu au fost localizați într-o vilă dintr-o suburbie a Atenei.

În perioada 2016-2019, Plahotniuc a condus Partidul Democrat din Moldova și a fost considerat omul forte al politicii de la Chișinău, controlând justiția, poliția și principalele instituții ale statului.

Foto: profimediaimages

AUTORUL RECOMANDĂ: