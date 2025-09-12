Prima pagină » Știri externe » ONU analizează viitorul unui STAT PALESTINIAN/ Adunarea Generală cere îndepărtarea conducerii grupării Hamas

ONU analizează viitorul unui STAT PALESTINIAN/ Adunarea Generală cere îndepărtarea conducerii grupării Hamas

12 sept. 2025, 14:30, Știri externe
Adunarea Generală a ONU va vota, vineri, „Declarația de la New York”, menită să dea un nou impuls soluției a două state pentru conflictul dintre Israel și Fâșia Gaza.

Israelul a denunțat eșecul Adunării și al Consiliului de Securitate de a condamna atacurile fără precedent ale mișcării palestiniene de pe 7 octombrie 2023.

„Condamnăm atacurile comise pe 7 octombrie de gruparea Hamas împotriva civililor” și mișcarea islamică „trebuie să elibereze toți ostaticii” deținuți în Fâșia Gaza.

„Declarația de la New York” a fost semnată în iulie de 17 state, inclusiv mai multe țări arabe, în timpul primei părți a unei conferințe ONU privind aplicarea unei soluții a două state.

„În contextul războiului din Fâșia Gaza, gruparea Hamas trebuie să înceteze să își exercite autoritatea asupra Fâșiei Gaza și să predea armele Autorității Palestiniene, cu sprijinul și cooperarea comunității internaționale, în conformitate cu obiectivul unui stat palestinian suveran și independent”, potrivit declarației.

„Sperăm să o vedem adoptată cu o majoritate de către Adunarea Generală”, a declarat, vineri, o sursă din cadrul președinției franceze, potrivit cotidianului Le Temps.

Macron nu renunță la inițiativa de a recunoaște un stat palestinian

Președintele francez, Emmanuel Macron, a avertizat, săptămâna trecută, că nicio „ofensivă” sau „tentativă de anexare” a teritoriilor Fâșiei Gaza nu va opri mișcarea de recunoaștere a unui stat palestinian.

„Nicio ofensivă, tentativă de anexare sau strămutare a populațiilor nu va opri dinamica pe care am creat-o cu Prințul moștenitor și căreia mulți parteneri i s-au alăturat deja”, a declarat Macron.

Președintele francez va prezida alături de Prințul moștenitor saudit o conferință privind „soluția a două state” pe 22 septembrie, la sediul ONU din New York, în cadrul căruia Franța, alături de alte câteva țări, urmează să recunoască în mod oficial un stat palestinian.

Foto: Profimedia

