ONU a respins pretenția Iranului de a introduce taxe în strâmtoarea Ormuz, susținând că este ilegal. Afirmația îi aparține reprezentantului Națiunilor Unite, care motivează că astfel s-ar putea crea un precedent periculos pentru transportul maritim din întreaga lume.

Iranul nu trebuie să perceapă taxe în Strâmtoarea Ormuz, a declarat Arsenio Dominguez, șeful ONU pentru afaceri maritime în timpul unui interviu acordat Al Jazeera, citat de Mediafax.

Explicația ONU. Este ilegal, va transforma transportul global

Șeful Organizației Maritime Internaționale a punctat că lumea trebuie să respingă taxele pe căile navigabile, deoarece aceste taxe sunt ilegale.

„Țările nu au dreptul de a introduce instrumente, plăți sau taxe pe aceste strâmtori. Orice introducere de taxe este împotriva dreptului internațional. Și voi face apel la oricine să nu urmeze și să nu utilizeze aceste tipuri de servicii, deoarece este un precedent care ar fi foarte dăunător pentru transportul maritim global”, a declarat Arsenio Dominguez.

Dominguez a făcut comentariile sâmbătă, în timpul negocierilor-maraton dintre oficialii americani și iranieni din capitala Pakistanului, Islamabad. Discuțiile s-au încheiat duminică, 12 aprilie, fără un acord, printre problemele stringente rămase nerezolvate fiind circulația prin strâmtoarea Ormuz.

Ormuz nu va face obiectul unor noi acorduri

De asemenea, oficialul ONU a respins sugestiile conform cărora ar fi nevoie de noi acorduri pentru a administra strâmtoarea de o importanță strategică globală. Șeful organismului de supraveghere al ONU a motivat că acordul de separare a traficului din 1968, încheiat între Iran și Oman, care împarte calea navigabilă în linii de transport maritim spre nord și sud, a funcționat fără probleme.

„Nu avem nevoie de mecanisme suplimentare după conflict”, a mai spus el.

Autoritățile iraniene au cerut dreptul de a impune taxe navelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz, inclusiv după sfârșitul războiului. La rândul său, președintele american Donald Trump a sugerat posibilitatea unei „societăți mixte” pentru colectarea plăților de SUA și Iran.

AUTORUL RECOMANDĂ

