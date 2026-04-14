Iranul vrea să primească despăgubiri de război de la cinci state arabe. Ce națiuni sunt vizate de demersul Teheranului

Potrivit Mediafax, Iranul vrea să primească despăgubiri de război de la cinci state din Golful Persic. Primele cifre preliminare care anunță daunele cauzate de acest conflict se ridică la 270 de miliarde de dolari.

De asemenea, notează sursa citată, Teheranul a criticat blocada SUA impusă asupra Strâmtorii Ormuz.

Patru vase au reușit, totuși, să tranziteze zona.

Iranul își acuză vecinii: „Au facilitat agresiunea americano-israeliană”

Press TV, agenția națională de presă de la Teheran, susține că Iranul a solicitat despăgubiri din partea a cinci țări arabe. Acestea au fost acuzate că „au facilitat agresiunea americano-israeliană” prin faptul că au permis utilizarea teritoriilor lor pentru atacuri împotriva țării.

Într-o scrisoare adresată secretarului general al ONU, Antonio Guterres, și președintelui Consiliului de Securitate, Jamal Fares Alrowaiei, ambasadorul și reprezentantul permanent al Iranului, Amir-Saeid Iravani, a respins cererile de despăgubire formulate de Bahrain, Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite (EAU) și Iordania, potrivit Gulf News.

Iravani a susținut că aceste țări nu pot invoca articolul 51 din Carta ONU privind autoapărarea, el insistând că Teheranul este victima unei agresiuni, de fapt.

Iranul a mai afirmat că unele „atacuri ilegale” asupra țintelor civile de pe teritoriul său au fost efectuate direct de către aceste state și le-a cerut să înceteze orice acțiuni pe care le consideră ilicite din punct de vedere internațional.

Pagube de 270 de miliarde de dolari

Separat, Teheranul a condamnat cu fermitate ceea ce a descris ca fiind un blocaj naval „ilegal” al SUA. Decizia Washingtonului a fost calificată drept o încălcare a suveranității și a dreptului internațional. În context, Iran a avertizat că își rezervă dreptul de a răspunde pentru a-și proteja interesele naționale.

Iranul a îndemnat Consiliul de Securitate al ONU să intervină, să condamne blocajul și să prevină o escaladare suplimentară, avertizând că aceasta ar putea destabiliza o regiune deja tensionată.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a guvernului iranian, Fatemeh Mohajerani, oficialii iranieni au afirmat că războiul ar fi creat pagube de 270 de miliarde de dolari. Ea a precizat că cifra este una preliminară.

BBC: 4 vase au traversat Strâmtoarea Ormuz

În altă ordine de idei, în pofida faptului că, încă de luni, blocada SUA a fost aplicată, patru vase au traversat Strâmtoarea Ormuz. Printre acestea se numără atât petroliere, cât și nave de marfă supuse sancțiunilor. Unele dintre ele au făcut anterior escală în porturi iraniene sau au pornit din China pe rute cu destinația Iran.

O navă, Christianna, a traversat Strâmtoarea după ce a vizitat un port iranian, în timp ce petrolierele Rich Starry și Murlikishan, sancționate de SUA, au tranzitat și ele zona, alături de Elpis, care a plecat din portul Bushehr, din Iran. Analiștii spun că unele nave ar putea folosi tehnici de falsificare a semnalului GPS pentru a-și ascunde poziția.

Armata SUA a anunțat că blochează tot traficul maritim legat de porturile iraniene, dar menține libertatea de navigație pentru rutele non-iraniene prin această cale navigabilă strategică.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

