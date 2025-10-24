Ungaria caută căi de a „ocoli” SANCȚIUNILE impuse de UE privind livrările de petrol și gaze din Rusia

Ungaria va încerca să ocolească sancțiunile impuse de UE asupra livrărilor de petrol și gaze din Rusia și va continua lupta împotriva acestei decizii. Declarația a fost făcută de premierul ungar Viktor Orbán, care participă la summitul UE de la Bruxelles.

„Într-adevăr, există sancțiuni împotriva unor companii petroliere rusești. Lucrăm la modalitățile de a ocoli aceste sancțiuni”, a spus Orbán în emisiunea de dimineață a postului de radio Kossuth. El a precizat că a discutat acest subiect cu conducerea companiei ungare MOL, care folosește petrol rusesc în rafinăriile sale.

„Continuăm lupta. Această bătălie nu este încă pierdută”, a asigurat Orbán, adăugând că vor fi necesare „manevre serioase”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: