Întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff a început joi seara la Moscova, în cadrul discuțiilor privind încheierea războiului din Ucraina, anunță Kremlinul. La discuții participă și ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Din partea americană mai face parte antreprenorul și investitorul, fondatorul companiei Affinity Partners, Jared Kushner, și de consilierul principal al Casei Albe, comisar al Serviciului Federal pentru Achiziții din cadrul Administrației Serviciilor Generale ale SUA, Josh Gruenbaum.

Din partea rusă, la întâlnire participă consilierul prezidențial Iuri Ușakov și reprezentantul special al președintelui rus pentru probleme economice, directorul general al Fondului pentru Investiții Directe al Rusiei (RFPI), Kirill Dmitriev.

Witkoff anunțase joi că va merge la Moscova pentru întâlnirea cu liderul rus. Emisarul special al președintelui SUA a precizat că soluționarea conflictului din Ucraina a intrat în faza finală, anunțând că un singur aspect mai rămâne de rezolvat.

Ulterior, autoritățile de la Kremlin au transmis că apreciază eforturile diplomatice americane, însă au refuzat să comenteze declarațiile optimiste făcute de emisarul Steve Witkoff.

