14:27
UPDATE. Vladimir Putin și Recep Erdogan au discutat la telefon despre Ucraina
În cadrul convorbirii telefonice, Vladimir Putin și președintele Turciei, Recep Erdogan, și-au exprimat opiniile cu privire la situația din jurul Ucrainei, inclusiv în contextul propunerilor americane pentru soluționarea războiului, a anunțat la Kremlinul. Liderul rus a confirmat din nou interesul Rusiei pentru o rezolvare politico-diplomatică a crizei ucrainene. Putin a menționat, de asemenea, că propunerile Statelor Unite privind Ucraina în forma actuală pot deveni baza pentru soluționare.
Erdogan i-a împărtășit lui Putin impresiile sale după călătoria la summit-ul G20 și întâlnirile cu liderii mai multor țări participante, informează Kremlinul. Președintele Turciei a și-a arătat disponibilitatea de a oferi sprijin în problema negocierilor de pace cu Ucraina.
14:14
UPDATE: Washington Post: Președintele Donald Trump nu a fost „prea implicat” în detaliile planului de pace pentru încheierea războiului din Ucraina
Washington Post citează un oficial american sub protecția anonimatului, care a spus că președintele SUA Donald Trump nu a fost „prea implicat” în detaliile planului de pace privind războiul ruso-ucrainean.
WP citează sub condiția anonimatului cuvintele unui oficial american, care a declarat că a primit doar instrucțiuni generale privind negocierile.
„Îi spui: «Voi încerca să fac o înțelegere». El spune: «Grozav, încearcă să faci ce poți». Și acestea sunt toate informațiile pe care le are”, a spus oficialul.
El a adăugat, de asemenea, că la Washington domnea „haosul absolut”, deoarece nici măcar oamenii Casei Albe „nu știau ce se întâmplă”.
Același lucru a fost spus și de un oficial european, care a precizat că, pe 21 noiembrie, capitala SUA a fost „aproape surprinsă de toate acestea”.
„De obicei, când există mai multe [informații], sentimentele sunt diferite. […] Am simțit că Washingtonul a fost surprins de acțiunile lui Witkoff (reprezentantul special al SUA Steve Witkoff – ed.)”, a adăugat el.
Ca o reamintire, Bloomberg a scris anterior că planul de pace pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, pe care SUA l-au prezentat Ucrainei, a fost elaborat în octombrie de către reprezentantul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american Trump, Jared Kushner, împreună cu trimisul rus Kirill Dmitriev, la Miami.
Conform publicației, secretarul de stat american Marco Rubio nu era la curent cu elaborarea planului de pace. Președintele american Donald Trump nu a participat la proces, dar a aprobat planul de pace al lui Witkoff și Dmitriev după ce l-a analizat.
De asemenea, s-a relatat că oficialii americani se consultau în secret cu oficialii ruși pentru a dezvolta un nou „plan de pace” pentru Ucraina.
13:21
UPDATE. Planul lui Trump pentru Ucraina a divizat Partidul Republican din SUA, relatează Financial Times
Financial Times menționează că mai mulți membri ai Congresului SUA și-au exprimat deschis dezacordul față de plan. Potrivit acestora, propunerea ar servi mai mult intereselor Rusiei decât celor ale Ucrainei.
13:09
UPDATE: Președintele Finlandei: „Există probleme nerezolvate după întâlnirea dintre SUA și Ucraina de la Geneva”
Postare X – Alexander Stubb
Discuțiile dintre Statele Unite și Ucraina, care au avut loc la Geneva pe 23 noiembrie, au înregistrat progrese, dar mai multe probleme cheie au rămas nerezolvate. Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat acest lucru după o conversație telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.
„Orice decizie care ține de competența UE sau NATO va fi discutată și luată individual de către membrii UE și NATO”, a scris dl Stubb pe contul de socializare al lui X. Președintele finlandez a salutat, de asemenea, progresele realizate în cadrul discuțiilor de la Geneva.
Casa Albă a anunțat că părțile au fost de acord cu majoritatea prevederilor planului de pace modificat. O declarație comună a Washingtonului și Kievului a afirmat că orice acord viitor trebuie să susțină suveranitatea Ucrainei și să asigure o pace stabilă și justă. Delegația ucraineană a recunoscut că actualul proiect de acord reflectă interesele naționale ale țării.
13:06
UPDATE. Kievul a identificat „linii roșii” în negocierile de pace cu Rusia
12:42
UPDATE. Donald Trump spune că „s-ar putea să se întâmple ceva bun” cu pacea din Ucraina
Cum s-a trezit în această dimineață, Donald Trump a postat pe pagina de socializare Truth Social că discuțiile despre pace dintre delegația americană și cea ucraineană au un deznodământ favorabil păcii.
„Este oare posibil să se facă progrese mari în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina??? Nu credeți până nu vedeți, dar s-ar putea să se întâmple ceva bun”, a postat Donald Trump pe Truth Social.
12:06
UPDATE. Trump ar putea prelungi termenul limită al planului SUA cu o săptămână
Administrația Statelor Unite ar putea amâna cu o săptămână termenul stabilit anterior, 27 noiembrie, pentru acceptarea de către Ucraina a planului de pace. Acest lucru a fost raportat de RBK-Ucraina, cu trimitere la The Economist. „Termenul lui Donald Trump, stabilit până pe 27 noiembrie, pentru susținerea planului de pace al Ucrainei poate fi prelungit cu încă o săptămână”, au precizat sursele publicației.
Ieri, secretarul de stat al SUA Marco Rubio a declarat, în urma primei zile de negocieri, că există o înțelegere că termenul limită pentru semnarea unui acord de pace stabilit pentru Ucraina de președintele SUA, Donald Trump, ar putea fi amânat semnificativ. Însă cancelarul german Friedrich Merz a declarat anterior că este puţin probabil ca planul de pace al SUA să fie semnat până la termenul stabilit de președintele Donald Trump până pe 27 noiembrie, când Statele Unite sărbătoresc „Ziua Recunoştinţei”.
12:06
UPDATE. Donbas și NATO, principalele obstacole în negocierile dintre Kiev și Washington
Regiunea Donbas și aderarea la alianța NATO au devenit principalele „obstacole” în negocieri, unde Kievul și Washingtonul nu au reușit să ajungă la un acord pe aceste chestiuni cheie la Geneva
Mass-media ucraineană, citând surse, scrie că negocierile dintre delegațiile Ucrainei și SUA de la Geneva s-au blocat pe două dintre cele mai sensibile subiecte — retragerea forțelor armate ucrainene din Donbas și cursul Ucrainei spre NATO. Potrivit surselor, aceste teme au fost ridicate acum la nivelul negocierilor personale dintre Vladimir Zelenski și Donald Trump, care ar putea avea loc săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare.
Cererea planului lui Trump privind retragerea trupelor ucrainene din Donbas a devenit „unul dintre cele mai controversate puncte”. Totuși, părțile au reușit să avanseze pe alte linii: numărul forțelor armate ucrainene, centrala nucleară de la Zaporojie, schimbul de prizonieri și întoarcerea persoanelor condamnate — aceste puncte, potrivit RBC-Ucraina, au fost corectate.
11:41
UPDATE. Kremlinul nu a primit versiunea „de la Geneva” a planului SUA pentru Ucraina
Kremlinul nu a primit versiunea „de la Geneva” a planului SUA pentru Ucraina, anunță purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov.
El a menționat că în textul trimis anterior Moscovei „au fost făcute unele corecturi”.
„Rusia nu a primit deocamdată textul oficial al planului SUA pentru o reglementare a conflictului din Ucraina, ajustat în urma consultărilor dintre SUA și Ucraina la Geneva”, susține Peskov.
„Nu am văzut încă niciun plan, am citit doar declarațiile privind rezultatele discuțiilor care au avut loc la Geneva”, a spus el. „Nu am primit încă nimic oficial”.
Cu toate acestea Moscova respinge orice compromise în planul de pace pentru Ucriana. Rusia nu poate renunța la cerințele anterioare, anunță BILD care citează MAR al Federației Ruse.
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov. Foto: Mediafax
11:35
UPDATE. Țările UE se tem că SUA nu le vor permite să participe la negocierile privind Ucraina
Țările UE se tem că SUA nu le vor permite să participe la negocierile privind Ucraina, relatează CNN, citând un diplomat occidental sub protecția anonimatului. Acest lucru se poate întâmpla în contextul în care reprezentanții Uniunii Europene încearcă să aducă modificări planului propus de Washington pentru soluționarea conflictului ucrainean.
11:30
UPDATE. Cancelarul Germaniei a respins ideea de a readuce Rusia în G7, chiar dacă este prevăzută în „planul de pace” al lui Trump
Friedrich Merz critică unul dintre cele mai controversate puncte ale „planului de pace” american. Cancelarul german nu este de acord cu ideea administrației Trump de a permite Rusiei să revină în G7. Merz a declarat că nu există dispoziție pentru asta în Europa.
„În acest moment nu văd nicio disponibilitate printre cei șase membri ai G7, în afară de SUA, de a primi din nou Rusia în grup”, a spus Merz.
11:23
UPDATE. Marco Rubio: „Discuțiile vor continua la nivel tehnic”
Rubio a părăsit Geneva și s-a îndreptat spre Washington după negocierile privind Ucraina, relatează CNN, citând surse. Secretarul de stat al SUA a declarat că discuțiile vor continua la nivel tehnic. De asemenea, și-a exprimat optimismul că decizia privind Ucraina va fi luată „în termeni rezonabili, foarte curând”.
11:23
UPDATE. Detalii referitoare la locul posibilelor negocieri nu au fost furnizate.
SUA cer Ucraina să adopte planul lor ca bază pentru negocieri, raportează Bloomberg, citând surse. Potrivit agenției, termenul stabilit de Trump, 27 noiembrie, pentru asigurarea sprijinului Ucrainei pentru planul de pace nu este definitiv.
11:23
UPDATE. Europa se pregătește pentru sistarea sprijinului american pentru Ucraina
Europa se pregătește pentru posibilitatea ca SUA să înceteze sprijinul acordat Ucrainei, a raportat Financial Times, citând un oficial european.
Potrivit acestuia, președintele american ar putea opri sprijinul pentru Kiev din cauza dezamăgirii. Delegația SUA dorește să organizeze o întâlnire separată cu reprezentanții Rusiei privind Ucraina, informează ABC, citând un oficial american.
11:23
UPDATE. Casa Albă nu a stabilit ziua pentru vizita lui Zelenski
Casa Albă nu a stabilit încă data pentru vizita lui Volodimir Zelenski sau pentru contactele dintre SUA și Rusia, a raportat postul de televiziune CBS News, citând surse.
11:23
UPDATE. Planul de lucru al SUA s-a schimbat în urma întâlnirii de la Geneva
Planul de lucru al Statelor Unite privind pacea din Ucraina s-a schimbat în urma negocierilor de la Geneva, a raportat publicația The New York Times, citând un oficial occidental.
11:15
UPDATE. Delegațiile SUA și Ucrainei la Geneva au convenit asupra majorității punctelor planului american
Delegațiile SUA și Ucrainei la Geneva au convenit asupra majorității punctelor planului american arată publicația RBC-Ucraina, citând surse.
Au fost convenite punctele privind numărul forțelor armate ucrainene și formatul schimbului de prizonieri, precum și prevederile referitoare la centrala nucleară de la Zaporojie. Publicația nu oferă însă formulările noi ale acestor puncte. Pe de altă parte, SUA au promis să ia în considerare problema securității Uniunii Europene și NATO la adoptarea oricărui acord de pace privind Ucraina, scrie Politico, citând diplomați. Diplomații au remarcat că Europa și Kievul consideră că pozițiile lor în negocierile de la Geneva s-au consolidat.
Negociatorii americani și ucraineni, reuniți ieri la Geneva, au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat” și intenționează să continue să lucreze „intensiv” la un plan de pace pentru Uraina în următoarele zile, au anunțat, peste noapte, SUA și Ucraina într-o declarație comună. Cele două state au descris întâlnirea drept una „extrem de productivă”
Potrivit sursei citate, cele două state vor rămâne în contact cu partenerii europeni pe măsură ce procesul avansează.
„La 23 noiembrie 2025, reprezentanți ai Statelor Unite și Ucrainei s-au întâlnit la Geneva pentru discuții privind propunerea de pace a SUA. Discuțiile au fost constructive, concentrate și respectuoase, subliniind angajamentul comun de a realiza o pace justă și durabilă.
Ambele părți au convenit că discuțiile au fost extrem de productive. Discuțiile au arătat progrese semnificative în direcția alinierii pozițiilor și identificării pașilor următori clari. Aceștia au reafirmat că orice acord viitor trebuie să susțină pe deplin suveranitatea Ucrainei și să ofere o pace durabilă și justă. În urma discuțiilor, părțile au elaborat un cadru de pace actualizat și perfecționat. Delegația ucraineană și-a reafirmat recunoștința pentru angajamentul ferm al Statelor Unite și, personal, al președintelui Donald J. Trump, pentru eforturile lor neobosite menite să pună capăt războiului și pierderilor de vieți omenești.
Ucraina și Statele Unite au convenit să continue lucrările intensive la propunerile comune în zilele următoare. De asemenea, vor rămâne în contact strâns cu partenerii lor europeni pe măsură ce procesul avansează. Deciziile finale în cadrul acestui cadru vor fi luate de președinții Ucrainei și Statelor Unite. Ambele părți și-au reiterat disponibilitatea de a continua să colaboreze pentru a asigura o pace care să asigure securitatea, stabilitatea și reconstrucția Ucrainei.“, se arată în declarația publicată de Casa Albă.
Rubio: „mai sunt multe de făcut înainte ca acordul final să fie prezentat Rusiei“
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că s-au înregistrat „progrese extraordinare” în ceea ce privește perfecționarea unui plan susținut de SUA, dar că „mai sunt multe de făcut” înainte ca vreun acord final să poată fi prezentat Rusiei.
Proiectul inițial al planului, ale cărui detalii au fost divulgate săptămâna trecută, a fost primit cu prudență de Rusia, dar nu și de liderii de la Kiev și Europa, care l-au considerat prea favorabil Kremlinului.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că există „semnale că echipa președintelui Donald Trump ne aude”.
Într-o declarație adresată reporterilor, duminică seară, Rubio a declarat că echipele de negociere de la Geneva au avut o „zi foarte bună”.
El a spus că obiectivul principal a fost acela de a încerca să restrângă „punctele deschise” din planul american și că părțile implicate au realizat acest lucru „într-un mod substanțial”. Cu toate acestea, cel mai important diplomat american a declarat că orice acord final va trebui să fie convenit de președinții Ucrainei și SUA înainte de a putea fi prezentat Rusiei și că încă mai sunt negociate unele chestiuni.
Relatările despre întâlnire au apărut la câteva ore după ce Trump i-a acuzat pe liderii Ucrainei că nu arată „nicio recunoștință” față de eforturile SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
Președintele SUA a subliniat, de asemenea, că Europa – unde Kievul are unii dintre cei mai loiali aliați ai săi – continuă să cumpere petrol din Rusia. Moscova se bazează în mare măsură pe exporturile sale de petrol și gaze pentru a-și continua finanța războiul din Ucraina.
