🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace

00:26

Delegațiile SUA și Ucrainei după negocieri au mers împreună să ia cina la restaurantul italian Il Lago din hotelul Four Seasons din Geneva, relatează Sky News.

Comandantul suprem al Forțelor Unite NATO în Europa, generalul Alexus Grinkevich, precum și ginerele lui Trump, Jared Kushner, participă la negocierile de la Geneva privind soluționarea pașnică a conflictului din Ucraina, a raportat postul de televiziune CNN.

SUA și Ucraina discută posibilitatea vizitei lui Zelenski săptămâna aceasta în SUA. Acest lucru a fost raportat de canalul CBS News, citând surse.

Planul SUA pentru reglementarea situației din Ucraina cuprinde între 26 și 28 de puncte, în funcție de versiunea documentului. Acest lucru a fost declarat de Marco Rubio.