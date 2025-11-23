🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace

00:48
UPDATE: Pe durata negocierilor, Rusia a bombardat iar Harkovul: 4 MORȚI
Un nou atac al rușilor asupra Harkovului. Armata rusă a atacat cu drone de tip „Geran-2” iar lovite au fost gospodării. Conform informațiilor preliminare, în total au fost 16 lovituri. Asistența medicală de urgență și Poliția Națională sunt la fața locului. Primarul spune ca sunt până acum 4 morți și 17 răniți.
00:29
UPDATE: „Pixul rupt” de la Geneva
Pe rețelele sociale circulă o fotografie cu un pix rupt la Geneva, despre care se presupune că ar fi al secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. Presa ucraineană spune că acest lucru ar putea fi un semn al negocierilor tensionate de la Geneva.
00:26
UPDATE: Delegațiile SUA și Ucrainei au mers la un restaurant italian
Delegațiile SUA și Ucrainei după negocieri au mers împreună să ia cina la restaurantul italian Il Lago din hotelul Four Seasons din Geneva, relatează Sky News.
Comandantul suprem al Forțelor Unite NATO în Europa, generalul Alexus Grinkevich, precum și ginerele lui Trump, Jared Kushner, participă la negocierile de la Geneva privind soluționarea pașnică a conflictului din Ucraina, a raportat postul de televiziune CNN.
SUA și Ucraina discută posibilitatea vizitei lui Zelenski săptămâna aceasta în SUA. Acest lucru a fost raportat de canalul CBS News, citând surse.
Planul SUA pentru reglementarea situației din Ucraina cuprinde între 26 și 28 de puncte, în funcție de versiunea documentului. Acest lucru a fost declarat de Marco Rubio.
23:49
UPDATE: Ucraina este acuzată de SUA pentru scurgeri de informații
Pe durata întâlnirii dintre delegațiile ucrainene și cele americane, Washington a acuzat Kievul că „a scurs detalii negative” ale documentului către presă. Informația a fost relatată de Barak Ravi, jurnalist de la Axios.
În urma discuțiilor, secretarul de stat american Marco Rubio și șeful cabinetului președintelui Ucrainei, Andriy Yermak, au făcut declarații publice optimiste, dar după o „întâlnire tensionată”.
„În timpul întâlnirii, partea americană i-a acuzat pe ucraineni că au scurs detalii negative despre plan în presa americană”, a scris Ravid.
Ulterior, ucrainenii ar fi fost de acord să publice o „declarație pozitivă din partea unuia dintre negociatorii lor pentru a clarifica situația”.
Sursele au mai declarat că partea ucraineană a prezentat americanilor o contrapropunere, solicitând modificări ale planului lui Trump. SUA și-au exprimat disponibilitatea de a face „anumite modificări”.
23:40
UPDATE: Marco Rubio: Europa n-are plan
Volodimir Zelenski a declarat pe rețelele de socializare că negocierile de pace continuă și că „există semnale că echipa președintelui Trump ascultă”. Președintele ucrainean se așteaptă la o zi de luni plină.
Între timp, secretarul de Stat Marco Rubio acuză că Europa „n-are niciun plan de pace” în timp ce le-a vorbit reporterilor la Geneva privind derularea negocierilor. Rubio a declarat că negociatorii au avut o „zi foarte bună”, fiind înregistrate „progrese”. Secretarul speră că punctele planului de pace să fie puse în aplicare, fiind redus numărul celor care erau „puncte deschise”.
Discuțiile s-au purtat intens în ultimele 96 de ore.
„Mai sunt încă lucruri de făcut, dar astăzi suntem cu siguranță mult mai avansați decât eram când am început dimineață și decât eram acum o săptămână”, a declarat Rubio jurnaliștilor
„Acesta este un document viu, care respiră…se schimbă în fiecare zi, pe măsură ce părțile interesate contribuie cu mai multe informații.”, a mai spus Rubio, care a dezvăluit că a discutat cu Trump după ce acesta a făcut acele comentarii și că președintele este acum „destul de mulțumit” de progresele înregistrate până acum de delegația SUA în cadrul negocierilor de pace.R
„Cu toții recunoaștem că, pentru a pune capăt definitiv acestui război, Ucraina trebuie să se simtă în siguranță. Este clar că acest lucru trebuie discutat, cred că am făcut progrese substanțiale în această privință și în alte privințe”, spune el.
El a adăugat că punctele din plan care implică Europa și NATO vor fi tratate separat, „deoarece le implică pe acestea
23:19
UPDATE: Rusia ar putea fi readusă în G8
Europa a făcut un pas diplomatic important: a propus ca președintele rus Vladimir Putin să fie primit din nou în G8, ca parte a unui amplu acord de pace destinat să pună capăt războiului din Ucraina, potrivit The Express.
20:40
UPDATE. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Cum arată varianta europeană
The Telegraph a publicat proiectul unui „plan de pace” european pentru Ucraina, o alternativă la documentul Statelor Unite. Acesta conține 24 de puncte, iar liniile principale în favoarea Kievului par mai dure decât în versiunea americană.
Aspecte cheie:
- Încetarea completă a focului și monitorizare internațională (SUA + Europa, sateliți, drone, inspecții terestre);
- Rusia este obligată să returneze toți copiii ucraineni deportați și toți civilii;
- Schimbul tuturor prizonierilor de război după formula „toți pentru toți”;
- Ucraina primește garanții juridic obligatorii de securitate din partea SUA — practic un echivalent al articolului 5 din Tratatul NATO;
- Nicio restricție asupra Forțelor Armate ale Ucrainei și a industriei de apărare;
- Ucraina păstrează dreptul de a invita trupe aliate pe teritoriul ei și de a-și alege armamentul;
- Calitatea de membru în Uniunea Europeană este garantată. Drumul spre NATO — depinde de consens, dar ușile rămân deschise;
- Ucraina recâștigă controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, barajului Kakhovka, primește liberă trecere pe Nipru și control asupra peninsulei Kinburn;
- Problemele teritoriale se discută doar după încetarea focului și de la linia actuală de control — fără impunerea de concesii;
- Rusia va plăti despăgubiri pentru distrugeri din activele sale înghețate;
- Sancțiunile — doar o relaxare parțială și treptată, cu un mecanism de revenire instantanee („snapback”).
19:30
UPDATE. Negocierile delegațiilor ucraineană și americană de la Geneva s-au încheiat
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a numit întâlnirea productivă. „Avem o variantă de lucru foarte bună, care a fost deja construită pe baza contribuției tuturor părților interesate. Am reușit să parcurgem câteva puncte și, după părerea mea, am făcut progrese bune”, a spus acesta.
„Lucrăm la realizarea unor modificări și ajustări, în speranța de a avansa și de a reduce diferențele și ne apropiem de ceva cu care atât Ucraina, cât și, desigur, Statele Unite să fie foarte mulțumite. Evident, acest lucru va trebui în cele din urmă aprobat de președinții noștri, deși mă simt foarte încrezător că se va întâmpla, având în vedere progresele pe care le-am făcut. Și apoi, desigur, există și partea rusă în această ecuație. Dar, din nou, credem că în ultimele nouă luni am obținut perspective destul de solide asupra unor lucruri care sunt cu adevărat importante pentru ei. Așa că, ceea ce cred că trebuie reținut este că aceasta a fost o întâlnire foarte, foarte important. Probabil cea mai bună zi și cea mai bună întâlnire pe care am avut-o până acum în întregul proces, încă de când am preluat mandatul în ianuarie”, a declarant secretarul de stat, Marco Rubio.
Șeful delegației ucrainene, Andrii Iermak, a luat, de asemenea, cuvântul în timpul briefingului de presă și a spus că părțile se îndreaptă spre o pace justă. „Poporul ucrainean merită această pace ca nimeni altcineva și tinde spre ea”, a adăugat el.
Marco Rubio a declarat că este pregătit să anunțe în această seară rezultatele negocierilor cu delegația ucraineană privind „planul de pace” al lui Donald Trump.
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, a declarat că versiunea actualizată a planului american de pace ia în considerare majoritatea cerințelor fundamentale ale Ucrainei. Potrivit acestuia, documentul a ajuns deja în faza finală de aprobare.
14:00
UPDATE. Delegația ucraineană a început negocierile la Geneva
„Delegația ucraineană, numită de Volodimir Zelenski, a început lucrările la Geneva”, a anunțat șeful biroului președintelui, Andrii Iermak.
Potrivit acestuia, prima întâlnire a ucrainenilor a fost cu consilierii pentru securitate națională ai liderilor Marii Britanii, Franței și Germaniei.
Conform Reuters, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și trimisul special al lui Trump, Steve Whitkoff, au sosit deja la Geneva. Următoarea întâlnire a echipei ucrainene va fi cu delegația SUA. „Suntem foarte constructivi”, a scris Iermak.
Zelenski a confirmat că echipele ucraineană și americană de la Geneva sunt „în contact strâns”. „În Elveția se întâlnesc echipele care vor lucra la pașii pentru încheierea războiului. Este bine că diplomația este activată și discuția poate fi constructivă”, a scris el.
12:05
UPDATE. UE și Marea Britanie vor prezenta la Geneva proriul plan de pace
Astăzi, la Geneva, UE și Marea Britanie se vor alătura negocierilor privind planul de pace. La întâlnirea decisivă din Elveția a plecat Björn Seibert, mâna dreaptă a Ursulei von der Leyen.
În proiectul său de plan pentru soluționarea conflictului Rusia-Ucraina, Uniunea Europeană a propus să nu limiteze dimensiunea Forțelor Armate Ucrainene și să transfere Centrala Nucleară Zaporijia (ZNPP) și Centrala Hidroelectrică Kakhovka (KHPP) sub controlul Ucrainei. Acest lucru a fost relatat de The Washington Post , citând o copie a acordului.
Conform documentului, liderii UE cer, de asemenea, ca Ucrainei să i se acorde „trecere neîngrădită” de-a lungul râului Nipru și controlul asupra limbii de sud Kinburn. Disputele teritoriale rămase vor fi rezolvate după armistițiu, conform planului european.
Acordul de pace inițial în 28 de puncte, propus de președintele american Donald Trump, prevede reducerea Forțelor Armate Ucrainene la 600.000 de oameni. Washingtonul nu a publicat oficial documentul, dar versiunea propusă a fost publicată de către organele de presă și de deputatul ucrainean Oleksii Honcharenko din Radă Supremă.
Conform planului SUA, centrala nucleară de la Zaporijia va fi lansată sub supravegherea AIEA, iar energia electrică produsă de centrală va fi împărțită în mod egal între Rusia și Ucraina.
O sursă din cadrul WP a relatat că liderii UE au făcut propunerea lor pe 22 noiembrie, în marja summitului G20 de la Johannesburg. Potrivit ziarului, reprezentanți din Germania, Franța și Marea Britanie se vor alătura negocierilor privind planul de pace programate pentru astăzi la Geneva.
11:57
UPDATE. Rustem Umierov: Zelenski este gata să cedeze o parte din Donbas în schimbul unui acord de pace
Rustem Umierov a sugerat că Zelenski este gata să cedeze o parte din Donbas în schimbul unui acord de pace, scrie Washington Post, citând surse
Potrivit oficialilor americani apropiați negocierilor, Umerov a declarat, de asemenea, că Ucraina ar putea accepta să reducă efectivele armatei sale la 600.000 de persoane.
Mai mult, Statele Unite pot transfera rachete Tomahawk către Kiev drept garanții de securitate în cazul unei soluționări pașnice, arată Washington Post. Se menționează că livrările acestor rachete sunt considerate o alternativă la desfășurarea trupelor europene în Ucraina, împotriva căreia se opune Rusia.
11:50
UPDATE. Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a ajuns la Geneva pentru întâlnirea cu oficialii europeni și ucraineni
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a ajuns la Geneva puțin înainte de ora 8:30, au constatat jurnaliștii AFP. Administrația americană prezintă la Geneva planul de pace al lui Trump în 28 de puncte drept „un cadru pentru negocieri”, care vizează să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
Rubio a numit planul propus de Washington o bază solidă pentru negocierile privind soluționarea conflictului ucrainean. Proiectul se bazează pe contribuții din partea Rusiei și a Ucrainei, a subliniat secretarul de stat.
10:39
UPDATE. Delegația ucraineană a sosit în Elveția pentru negocieri
Din delegația ucraineană fac parte:
- Rustem Umerov, secretar SNBO
- Kyrylo Budanov, șef al Serviciului de Informații Militare (HUR)
- Andriy Hnatov, șef al Statului Major General al Forțelor Armate
- Oleh Ivashchenko, șef al Serviciului de Informații Externe
- Serhiy Kyslytsia, prim-adjunct al ministrului de externe
- Yevhen Ostriansky, prim-adjunct al secretarului SNBO
- Oleksandr Poklad, adjunct al șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU)
- Oleksandr Bevz, consilier al șefului Cancelariei Președintelui
10:09
UPDATE. Europa respinge planul lui Trump pentru Ucraina în forma sa actuală. Liderii UE, SUA și Ucraina se întâlnesc astăzi la Geneva pentru discuții
Germania și alți susținători importanți ai Ucrainei resping planul american de încetare a războiului în forma sa actuală. Deși proiectul actual este doar o bază pentru soluționarea conflictului, planul necesită modificări, se arată într-o declarație publicată sâmbătă, după întâlnirea de urgență în marja summit-ului G20.
Reprezentanții principalelor state europene intenționează să discute astăzi, 23 noiembrie, cu SUA și Ucraina planul american de pace.
Deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko a publicat joi noapte pe social-media documentul integral al planului negociat de Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu pe frontul din Ucraina. Conținutul documentului a fost confirmat de publicațiile Axios și Wall Street Journal.
Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina prevede și o garanție de securitate modelată pe Articolul 5 al NATO, care ar angaja SUA și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca un atac asupra întregii „comunități transatlantice”, potrivit unui draft obținut de Axios.
Acest punct stipulează că orice viitor ”atac armat semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei asupra Ucrainei ”va fi considerat un atac ce amenință pacea și securitatea comunității transatlantice”, iar SUA și aliații lor vor răspunde în consecință, inclusiv prin forță militară.
Un oficial de rang înalt al Casei Albe a declarat că Rusia a fost informată cu privire la proiect, dar nu este clar dacă semnătura președintelui Vladimir Putin va fi în cele din urmă necesară.
Garanția de securitate ar dura 10 ani
Garanția de securitate ar fi valabilă inițial pentru 10 ani și ar putea fi reînnoită prin consimțământ reciproc.
Un oficial de rang înalt al Casei Albe și o altă sursă cu cunoștințe directe au confirmat legitimitatea documentului. Acesta a precizat că propunerea va trebui discutată cu partenerii europeni și că ar putea suferi modificări.
Oficialul a declarat că administrația Trump consideră garanția de securitate propusă ca o „mare victorie” pentru Zelenski și pentru securitatea pe termen lung a Ucrainei.
Planul complet al armistițiului de pace negociat de Donald Trump cu Rusia pentru încetarea focului pe frontul din Ucraina
Securitatea și statutul politic al Ucrainei:
— Confirmarea suveranității Ucrainei;
— Ucraina primește garanții de securitate din partea SUA, dar cu condiții;
— Ucraina consfințește statutul său non-aliniat și renunțarea la NATO în Constituție, NATO confirmă că Ucraina NU va fi membră a alianței pentru totdeauna;
— Numărul forțelor armate ucrainene este limitat;
— Ucraina rămâne un stat fără arme nucleare.
Probleme teritoriale:
— Crimeea, Donețk și Lugansk sunt recunoscute de facto ca fiind rusești;
— Regiunile Herson și Zaporijjea sunt „înghețate” pe linia de contact;
— O parte a teritoriilor devine o zonă tampon demilitarizată sub controlul efectiv al Rusiei;
— Ambele părți se angajează să nu modifice granițele prin forță.
Acorduri militare:
— NATO nu desfășoară trupe în Ucraina;
— Avioanele NATO sunt dislocate în Polonia;
— Dialog de securitate între SUA – NATO – Rusia, crearea unui grup de lucru americano-rus;
— Rusia fixează juridic politica de neagresiune față de Ucraina și Europa.
Blocul economic și reconstrucția Ucrainei
— SUA și Europa lansează un pachet major de investiții pentru reconstrucția Ucrainei;
— 100 miliarde de dolari din activele rusești înghețate sunt alocate reconstrucției Ucrainei; SUA primesc 50% din profit;
— Europa adaugă încă 100 miliarde;
— Alte active rusești înghețate vor fi folosite pentru proiecte comune americano-rusești;
— Crearea Fondului de Dezvoltare a Ucrainei, investiții în infrastructură, resurse, tehnologii.
Rusia în sistemul mondial:
— Ridicarea treptată a sancțiunilor.
— Revenirea Rusiei în G8.
— Cooperare economică pe termen lung între SUA și Rusia.
Probleme umanitare:
— Schimb „toți pentru toți”, returnarea civililor și copiilor;
— Programe umanitare, reunificarea familiilor;
— Programe educaționale despre toleranță;
— Renunțarea la „ideologia nazistă” (ca condiție în document).
Energie și obiective speciale:
— Pornirea centralei nucleare ZNPP sub supravegherea AIEA, energia electrică — 50\/50 între Ucraina și Rusia:
— SUA ajută la refacerea infrastructurii de gaze ucrainene.
Procese politice interne în Ucraina:
— Alegeri la 100 de zile după semnarea acordului;
— Amnistie completă pentru toți participanții la război.
Implementare și control:
— Acord juridic obligatoriu;
— Controlul este exercitat de „Consiliul păcii” condus de Trump;
— Încălcările atrag sancțiuni;
— După semnare — încetarea imediată a focului și retragerea la poziții convenite.
Recomandările autorului: