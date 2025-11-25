Prima pagină » Știri externe » Pace în Ucraina. Zelenski anunță că a scurtat planul de pace al SUA: „Mai este mult de lucru. Detaliile sensibile le discut cu Trump”

25 nov. 2025, 05:00, Știri externe

Planul de Pace al președintelui american Donald  Trump are mai puține puncte după discuțiile de la Geneva: de la 28 s-a ajuns la 19.

Unele puncte corecte au fost luate în considerare în acest cadru, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre rezultatele negocierilor de la Geneva.

„Mai este încă de lucru împreună – este foarte dificil– pentru a face documentul final … lucruri sensibile, sensibile … le discut cu Președintele Trump”, a spus liderul ucrainean.

Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump de la Summitul din Alaska (15 august 2025)

SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei

Administrația Trump a exercitat presiuni asupra Kievului pentru a accepta propunerile de încetare a războiului în timpul negocierilor de la Geneva, a informat AFP, citând un oficial de rang înalt familiarizat cu desfășurarea negocierilor.

Deși presiunile din partea SUA s-au diminuat pe durata întâlnirii, „presiunea generală” a rămas constantă, a declarat sursa sub protecția anonimatului către agenție.

Zelenski refuză să vină în SUA

Volodimir Zelenski a refuzat să vină în SUA în această săptămână pentru negocieri cu Trump privind planul de pace. Propunerea a venit din partea delegației americane, a declarat deputatul Radei Supreme Alexei Gonciarenko.

Planul administrației americane de a rezolva conflictul din Ucraina a fost aproape pe deplin aprobat, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Levitt, într-un interviu acordat Fox News . Ea a adăugat că rămân doar câteva puncte în care părțile sunt încă în conflict.

Vizita lui Volodimir Zelenski de la Casa Albă din 28 februarie 2025: Momentul când se ceartă cu președintele american Donald Trump în Biroul Oval, într-o conferință de presă transmisă la nivel global

SUA și Ucraina poartă discuții foarte „productive”

Cu toate acestea, secretarul de presă a menționat că președintele american Donald Trump se așteaptă să se ajungă la un acord între Rusia și Ucraina. Ea a menționat că Statele Unite și Ucraina poartă „discuții foarte productive” cu privire la o soluționare a conflictului de pace.

„Mai există doar câteva puncte de dezacord pe care echipele noastre continuă să le abordeze, așa că președintele își menține speranța că se poate ajunge la un acord”, a declarat Levitt.

Levitt a menționat că planul propus de SUA Rusiei și Ucrainei pentru încetarea ostilităților conținea 28 de puncte. Cu toate acestea, Financial Times a relatat ieri că numărul de puncte a fost redus la 19. Potrivit Bloomberg, noua versiune exclude prevederile privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei.

Aliații europeni nu sunt informați pe deplin despre negocierile de pace

Aliații SUA din Europa nu sunt pe deplin informați despre negocierile cu Ucraina, scrie The Washington Post.

„Încercăm să participăm, dar în acest moment americanii resping acest lucru într-o anumită măsură”, sunt citate cuvintele unei surse din rândul diplomaților țărilor europene.

Sursa Foto: Profimedia/Shutterstock

