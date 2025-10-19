„Pacea” lui Trump dintre Israel și Hamas se prăbușește după doar 6 zile. Israel atacă puternic în Gaza la această oră

Israelul efectuează un „val de atacuri” asupra sudului Gazei, în contextul în care Forțele de Apărare Israeliene și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că Hamas „a tras o rachetă antitanc și focuri de armă asupra trupelor IDF” în apropiere de Rafah, dar gruparea militantă spune că nu este la curent cu violențe în zonă, transmite BBC.

Hamas a declarat că Israelul „continuă să încalce acordul”, în timp ce IDF spune că presupusul atac al Hamas este o „încălcare îndrăzneață a armistițiului”.

Avioanele de război israeliene au efectuat mai multe atacuri asupra orașului Rafah, din sudul Gazei, după ce membri înarmați ai Hamas s-au ciocnit cu o miliție despre care se pare că ar fi fost susținută de Israel, au declarat locuitori și martori pentru BBC.

Mai multe persoane care locuiesc la sud de Spitalul European, cel mai apropiat loc de incident, spun că atacurile au fost însoțite de bombardamente de artilerie, exploziile zguduind părți din orașul Rafah.

Un atac aerian israelian asupra orașului al-Zawaida din centrul Gazei a ucis șase membri ai Brigăzilor al-Qassam ale Hamas, inclusiv pe Yahya al-Mabhouh, comandantul unității de elită Batalionul Jabalia, potrivit unor surse locale. Al-Zawaida se află între Deir al-Balah și Khan Younis, pe coasta mediteraneană a Gazei.

Armistițiul dintre Israel și Hamas, în pericol

Zona vizată rămâne sub control militar israelian. O sursă locală a declarat pentru BBC că luptătorii Hamas au atacat un grup afiliat lui Yasser Abu Shabab în sud-estul Rafah, o zonă controlată de forțele israeliene.

„Nu avem informații clare despre ceea ce se întâmplă în Rafah. Am primit mai multe apeluri de la locuitori despre atacuri aeriene și bombardamente israeliene, dar niciuna dintre echipele noastre de salvare nu poate ajunge în zonă, deoarece trupele israeliene sunt desfășurate acolo”, a declarat Mahmoud Basal, purtătorul de cuvânt al Apărării Civile din Gaza.

Planul președintelui SUA, Donald Trump, de a pune capăt războiului din Gaza, care durează de doi ani, a intrat în vigoare pe 10 octombrie, iar prima fază a dus la eliberarea ostaticilor israelieni și a prizonierilor și deținuților palestinieni. O altă parte importantă a planului era retragerea trupelor israeliene. De asemenea, IDF ar păstra aproximativ o treime din Coridorul Netzarim din centrul Gazei, un drum creat de Israel la începutul anului 2024 și folosit pentru a separa nordul și sudul teritoriului pentru a controla mișcarea populației.

Pe lângă armistițiu, sute de camioane care transportau ajutoare umanitare au început să intre în Gaza.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Benjamin Netanyahu se vrea veșnic. Candidează anul viitor pentru un nou mandat: „Voi câștiga”

IRANUL acuză Israelul că a încălcat acordul de pace cu gruparea Hezbollah, în urma bombardamentelor desfășurate asupra Libanului