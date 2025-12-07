Prima pagină » Știri externe » Panică pe aeroportul Heathrow. Poliția britanică a arestat un bărbat care ataca oamenii cu spray lacrimogen

07 dec. 2025, 12:50, Știri externe
Panică pe aeroportul Heathrow. Poliția britanică a arestat un bărbat care ataca oamenii cu spray lacrimogen

Un bărbat a fost arestat pe aeroportul Heathrow sub suspiciunea de agresiune, a anunțat Poliția Metropolitană într-un comunicat de presă. Mai multe persoane au fost stropite cu ceea ce se crede a fi o formă de spray cu piper de către un grup de bărbați, care apoi au părăsit locul faptei, se arată în comunicat.
Poliția britanică a intervenit și a arestat un bărbat sub suspiciunea de agresiune. Acesta va rămâne în arest, timp în care autoritățile continuă căutarea celorlalți suspecți.

Unele persoane de pe aeroport au fost tratate de Serviciul de Ambulanță din Londra și duse la spital. Potrivit spuselor poliției, nu se crede că rănile dobândite în urma atacului le pot pune viața în pericol victimelor. Comandantul Poliției Metropolitane, Peter Stevens, a mai spus că „în acest stadiu, credem că incidentul a implicat un grup de persoane cunoscute, o ceartă a escaladat și s-a soldat cu rănirea mai multor persoane”.

Trenurile Heathrow Express și părți din linia Elisabeth au fost suspendate în această dimineașă, timp în care echipajele de la fața locului căutau făptașii. Poliția Metropolitană a declarat că acest incident este unul izolat și nu este tratat ca fiind unul terorist sau legat de proteste.

Cele mai noi