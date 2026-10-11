Papa Leon a anunțat că urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar. Suveranul pontif a făcut acest anunț în timpul binecuvântării săptămânale de duminică la prânz, din Piața Sfântul Petru din Orașul Vatican, relatează Sky News.

În timpul rugăciunii Angelus, în timp ce pelerinii ascultau în piață, papa Leon a spus: „Recent, în urma unor examinări medicale, medicii au descoperit un nodul pulmonar bine definit, depistat într-un stadiu foarte incipient și clar localizat.

„Medicii consideră că este indicat să se intervină și, prin urmare, urmând sfatul lor, am decis să mă supun unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea acestuia.” „Intervenția a fost deja programată pentru zilele următoare. Vă mulțumesc și mă încredințez rugăciunilor dumneavoastră.”

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Vaticanul a declarat într-un comunicat: „Operația va avea loc în primele zile ale săptămânii viitoare. Perioada de recuperare postoperatorie va dura aproximativ o săptămână.”

Papa, care este originar din Statele Unite, nu are antecedente medicale cunoscute. El duce un stil său de viață activ, jucând tenis săptămânal și înotând la reședința de vară a papei din Castel Gandolfo.

Pontiful în vârstă de 71 de ani are planificată o călătorie importantă de două săptămâni în luna noiembrie, în Uruguay, Argentina și Peru. Nu este clar dacă operația programată și perioada de recuperare vor afecta itinerariul.

Predecesorul său, regretatul Papă Francisc, a decedat la vârsta de 88 de ani.

Reacția Giorgiei Meloni

Prim-ministrul italian Georgia Meloni a declarat: „Aș dori să-i exprim Sfântului Părinte apropierea mea personală și cea a Guvernului italian în fața provocării cu care se va confrunta în zilele următoare.