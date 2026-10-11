Prima pagină » Știri externe » Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare, după ce i s-a descoperit un nodul la plămân. Reacția Giorgiei Meloni

Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare, după ce i s-a descoperit un nodul la plămân. Reacția Giorgiei Meloni

Melania Agiu
Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare, după ce i s-a descoperit un nodul la plămân. Reacția Giorgiei Meloni
Galerie Foto 13
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Papa Leon a anunțat că urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar. Suveranul pontif a făcut acest anunț în timpul binecuvântării săptămânale de duminică la prânz, din Piața Sfântul Petru din Orașul Vatican, relatează Sky News.

În timpul rugăciunii Angelus, în timp ce pelerinii ascultau în piață, papa Leon a spus: „Recent, în urma unor examinări medicale, medicii au descoperit un nodul pulmonar bine definit, depistat într-un stadiu foarte incipient și clar localizat.

„Medicii consideră că este indicat să se intervină și, prin urmare, urmând sfatul lor, am decis să mă supun unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea acestuia.”

„Intervenția a fost deja programată pentru zilele următoare. Vă mulțumesc și mă încredințez rugăciunilor dumneavoastră.”

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Vaticanul a declarat într-un comunicat: „Operația va avea loc în primele zile ale săptămânii viitoare. Perioada de recuperare postoperatorie va dura aproximativ o săptămână.”

Papa, care este originar din Statele Unite, nu are antecedente medicale cunoscute. El duce un stil său de viață activ, jucând tenis săptămânal și înotând la reședința de vară a papei din Castel Gandolfo.

Pontiful în vârstă de 71 de ani are planificată o călătorie importantă de două săptămâni în luna noiembrie, în Uruguay, Argentina și Peru. Nu este clar dacă operația programată și perioada de recuperare vor afecta itinerariul.

Predecesorul său, regretatul Papă Francisc, a decedat la vârsta de 88 de ani.

Reacția Giorgiei Meloni

Prim-ministrul italian Georgia Meloni a declarat: „Aș dori să-i exprim Sfântului Părinte apropierea mea personală și cea a Guvernului italian în fața provocării cu care se va confrunta în zilele următoare.

„Calmul și seninătatea cu care a vorbit despre acest lucru în timpul rugăciunii Angelus de astăzi sunt liniștitoare. Sunt sigură că și poporul italian îi va oferi sprijinul și afecțiunea sa neclintite.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce condiție pune Zelenski pentru a opri bombardamentele asupra rafinăriilor rusești. Președintele Ucrainei răspunde criticilor lui Trump
14:42
Ce condiție pune Zelenski pentru a opri bombardamentele asupra rafinăriilor rusești. Președintele Ucrainei răspunde criticilor lui Trump
CONTROVERSĂ „Iubesc gazul rusesc”. Un politician polonez de extremă dreapta, susținut de AfD, cere reluarea proiectului North Stream
13:56
„Iubesc gazul rusesc”. Un politician polonez de extremă dreapta, susținut de AfD, cere reluarea proiectului North Stream
ATAC Cine sunt rebelii Houthi, care au revendicat atacul sângeros de pe aeroportul din Riad. Ce legături au cu Iranul
13:15
Cine sunt rebelii Houthi, care au revendicat atacul sângeros de pe aeroportul din Riad. Ce legături au cu Iranul
DEZVĂLUIRI Financial Times: Rusia intensifică planurile de asasinare a directorilor companiilor europene de apărare. Directorul Rheinmentall, primul vizat
11:51
Financial Times: Rusia intensifică planurile de asasinare a directorilor companiilor europene de apărare. Directorul Rheinmentall, primul vizat
FLASH NEWS Germania respinge planul de reducere a bugetului UE cu 159 de miliarde de euro și cere tăieri mai drastice
10:46
Germania respinge planul de reducere a bugetului UE cu 159 de miliarde de euro și cere tăieri mai drastice
CONTROVERSĂ Trump, prima reacție în scandalul Kimberly Guilfoyle, după ce ambasadoarea SUA în Grecia e acuzată că i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator, promițând acces la administrația SUA: „Păcat, dar nu știu prea multe”
10:36
Trump, prima reacție în scandalul Kimberly Guilfoyle, după ce ambasadoarea SUA în Grecia e acuzată că i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator, promițând acces la administrația SUA: „Păcat, dar nu știu prea multe”
Mediafax
„Iubesc mirosul de gaz rusesc!”. Extrema dreaptă din Polonia vrea repunerea în funcțiune a Nord Stream
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii
Prosport.ro
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Adevarul
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Mediafax
Alertă de asasinat asupra premierului Poloniei. Reuniune de urgență la Varșovia
Click
Cabral, surprins de decizia luată de copiii săi. Ce a descoperit prezentatorul TV în dormitorul celor mici: „Primul impuls e să fac ordine”
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Cancan.ro
A mințit că are problemele medicale! De fapt, Armina a fost DATĂ AFARĂ de la Insula Iubirii. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Sarcomul, cancerul RAR care poate fi confundat cu o simplă umflătură. Dr. Silvia Brotea-Moșoiu: „Pacienții ajung la medic cu tumori de 20-30 de centimetri”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
De ce unii japonezi rămân activi chiar și după 80 sau 90 de ani
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
ANCHETĂ Călin Georgescu află luni dacă poate scăpa de arestul preventiv. În aceeași zi, este așteptat la DIICOT și la un nou termen în dosarul Potra
14:40
Călin Georgescu află luni dacă poate scăpa de arestul preventiv. În aceeași zi, este așteptat la DIICOT și la un nou termen în dosarul Potra
ULTIMA ORĂ Claudiu Târziu și Marius Lulea lămuresc, în exclusivitate pentru Gândul, apropierea de partidul lui Dan Voiculescu: „Am considerat că merită să purtăm un dialog/E prima dată când ne vedem”. Ce intenții au foștii parteneri politici ai lui George Simion, cum se raportează la ideea ruperii AUR și ce planuri au alături de fondatorul trustului INTACT și Antena 3
14:26
Claudiu Târziu și Marius Lulea lămuresc, în exclusivitate pentru Gândul, apropierea de partidul lui Dan Voiculescu: „Am considerat că merită să purtăm un dialog/E prima dată când ne vedem”. Ce intenții au foștii parteneri politici ai lui George Simion, cum se raportează la ideea ruperii AUR și ce planuri au alături de fondatorul trustului INTACT și Antena 3
FLASH NEWS Un bărbat din București, împușcat cu muniție neletală după ce a atacat un polițist cu un cuțit
14:21
Un bărbat din București, împușcat cu muniție neletală după ce a atacat un polițist cu un cuțit
EXCLUSIV Povestea lui Andrei Nemțișor, elevul de aur al României, în exclusivitate pentru Gândul. Cum a reușit să ia premiul I la Olimpiada Balcanică de Informatică și să aibă un palmares care rescrie standardele excelenței în plan internațional
14:08
Povestea lui Andrei Nemțișor, elevul de aur al României, în exclusivitate pentru Gândul. Cum a reușit să ia premiul I la Olimpiada Balcanică de Informatică și să aibă un palmares care rescrie standardele excelenței în plan internațional
SCANDAL Directorul CNAIR o acuză pe Diana Buzoianu că blochează Autostrada Pitești – Sibiu: „Fără acord de mediu, constructorii pot lucra doar pe 45% din șantier”
13:40
Directorul CNAIR o acuză pe Diana Buzoianu că blochează Autostrada Pitești – Sibiu: „Fără acord de mediu, constructorii pot lucra doar pe 45% din șantier”
ENERGIE Când se redeschide centrala nucleară de la Cernavodă. Cristian Bușoi anunță primul termen luat în calcul de autorități
13:21
Când se redeschide centrala nucleară de la Cernavodă. Cristian Bușoi anunță primul termen luat în calcul de autorități

Cele mai noi

Trimite acest link pe