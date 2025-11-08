În timp ce președintele Nicușor Dan taie din „drepturile“ prosumatorilor din România, bulgarii par să se inspire din politicile noastre și fac tot posibilul ca să genereze condițiile necesare pentru ca și ei să-și producă propria energie electrică. Dacă România a putut, de ce nu putem și noi?, se întreabă în Parlamentul de la Sofia. Ce nu știu bulgarii este că, „după ce a putut”, Bucureștiul a făcut pași înapoi.

„Fiecare casă din Bulgaria trebuie să aibă un panou solar”

„Vom crea condiții pentru ca fiecare casă din Bulgaria să aibă un panou solar.”, aceasta este promisiunea făcută de ministrul Energiei, Zhecho Stankov, după ce parlamentul bulgar a adoptat, în prima lectură, o propunere de creare a unui Fond Național de Decarbonizare, care va fi succesorul Fondului pentru Eficiență Energetică și Surse de Energie Regenerabile.

Potrivit Guvernului de la Sofia, noua structură va direcționa fonduri direct către cetățeni și va crea, ca în România, condiții pentru o „independență energetică reală a gospodăriilor”, relatează publicația Business.dir.

114 deputați au votat în favoarea proiectului. Doar 19 deputați au votat împotrivă, iar 49 s-au abținut, precizează sursa citată.

Fondul Național pentru Decarbonizare va dispune de un „ghișeu unic” pentru asistență tehnică și va urma cele mai bune practici ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, spun oficialii bulgari. Conform acestora, fondurile vor proveni de la instituții financiare internaționale, donatori privați și alte surse legale.

În Bulgaria, facturile la energie vor fi reduse de 10 ori

„Aceasta este o nouă oportunitate pentru toți cetățenii bulgari. Fondurile vor ajunge la fiecare gospodărie. Vom crea condiții pentru ca fiecare casă să aibă un panou solar, ceea ce va reduce de zece ori facturile la energie electrică”, a declarat ministrul energiei, Zhecho Stankov, în cadrul dezbaterilor privind proiectul.

Casele unifamiliale vor fi renovate

Ministrul a subliniat că Fondul va aloca și resurse pentru renovarea caselor unifamiliale, iar o parte din capitalul său ar putea proveni din economiile realizate în cadrul programului de înlocuire a iluminatului stradal în municipalități.

Critici din partea opoziției

Partidul Continuăm schimbarea – Bulgaria Democrată s-a abținut de la susținerea primei lecturi.

„Nu ne opunem ideii unui fond de decarbonizare, dar nu există un răspuns convingător cu privire la modul în care acesta va fi finanțat. Ne temem că va fi utilizat pentru a acoperi o parte din deficitul bugetar”, a comentat deputatul Radoslav Ribarski.

Potrivit acestuia, oamenii se așteaptă la un „mecanism real și transparent” prin care să poată depune proiecte și să aibă o idee clară despre momentul în care clădirile lor vor fi renovate. El a avertizat că este probabil să se facă noi numiri, care vor aloca „resurse considerabile” fără un control suficient.

Yordan Todorov, deputat din partea partidului Vazrazhdane, a insistat asupra verificării părților implicate și asupra unui control mai strict din partea Ministerului Energiei.

„Nu este vorba de un fond nou, ci pur și simplu de o redenumire a celui vechi, pentru a schimba persoanele și a le prelungi mandatul”, a afirmat el.

Krasimir Manov, din partea partidului Moral, Unitate, Onoare, a avertizat că acest proiect de lege ar putea afecta producătorii de biodiesel, deoarece permite excluderea biocomponentelor din combustibili.

„Marile companii petroliere își calculează deja profiturile”, a afirmat acesta.

Din partea partidului „Velichie”, deputata Krasimira Katincharova a acuzat guvernul că utilizează fondul pentru a „introduce un mecanism de distribuire a fondurilor între partide și corporații”. Ea a pus sub semnul întrebării dacă a fost efectuată o analiză juridică a gradului real de decarbonizare și de ce nu există transparență în tranzacționarea cotelor de carbon.

„Este o cortină de fum menită să distragă atenția de la lipsa unui buget și de la deficitul dublu în fața Comisiei Europene”, a adăugat Katincharova.

Se preconizează că a doua fază a discuțiilor, privind proiectul de lege, va fi supusă unei ample dezbateri publice înainte de votul în a doua lectură.

România face un pas înapoi

Între timp, la București, președintele Nicușor Dan a respins, la începutul acestei luni, pe motiv de „neconstituționalitate” promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, transmisă de Parlamentul României la data de 25 octombrie 2025.

Legea prevedea că prosumatorii vor putea să-și compenseze facturile de la mai multe locuri de consum cu energia produsă de panourile fotovoltaice pe care și le instalează.

Totuși, Nicuşor Dan a sesizat la Curtea Constituţională legea și spune că aceasta a fost adoptată cu încălcarea limitelor reexaminării.

„Cu privire la această lege, Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare în data de 12 decembrie 2023, prin care a solicitat reevaluarea unor soluţii normative prin raportare la cadrul european în domeniu, dar şi cu obiectivul stabilirii unor politici publice adecvate, echilibrate, între drepturile şi obligaţiile prosumatorilor, respectiv drepturile şi obligaţiile furnizorilor de energie.

În urma parcurgerii unui nou ciclu legislativ şi a amendamentelor aduse de Parlament, apreciem că Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 a fost adoptată cu depăşirea limitelor reexaminării Preşedintelui României”, spune preşedintele Nicuşor Dan.

