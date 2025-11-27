Tiraspolul acuză Chișinăul că ar încerca să saboteze „alegerile” planificate pe 30 noiembrie, în regiunea transnistreană. Pretinsul serviciul de securitate din regiune, susține că membrii „comisiilor electorale” ar fi primit amenințări telefonice de pe numere moldovenești. Chișinău respinge legitimitatea scrutinului și îl califică drept o sfidare la adresa suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului transmit că apelurile, care ar fi fost făcute de pe numere moldovenești, ar conține amenințări cu dosare penale în baza Legii privind separatismul, adoptată de Parlamentul de la Chișinău în 2023.

Presa locală informează că în regiune a fost deschis, în acest context, un pretins dosar penal pentru „împiedicarea exercitării drepturilor electorale sau a activității comisiilor electorale”. Așa-numitul Minister de externe de la Tiraspol anunță că a transmis adresări Chișinăului și OSCE, în care „solicită” verificări și explicații.

Pe de altă parte, reprezentanții Biroului politici de reintegrare de la Chișinău au declarat că „exercițiile pretins electorale de acest gen se desfășoară în afara cadrului constituțional și contrar legislației în vigoare a Republicii Moldova, respectiv nu pot fi calificate din punct de vedere juridic”.

„Asemenea acțiuni au fost și vor fi considerate drept sfidări la adresa suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Factorii de propagandă de la Tiraspol întotdeauna au promovat narative toxice în raport cu autoritățile constituționale și au desconsiderat drepturile și libertățile fundamentale ale omului, mai ales ale cetățenilor Republicii Moldova cu domiciliu în raioanele de est ale țării, care sunt persecutați inclusiv pentru comunicarea și depunerea petițiilor la autoritățile naționale competente”, a precizat Biroul pentru NewsMaker.

Locuitorii din regiunea transnistreană sunt așteptați la urne pe 30 noiembrie – ziua principală a „alegerilor” pentru așa-numitul soviet suprem, consiliile orășenești, raionale și comunale.

De menționat că aceste alegeri nu sunt recunoscute de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova și comunitatea internațională, deoarece sunt organizate de structurile unei entități care sunt în afara cadrului constituțional și fără implicarea autorităților naționale.

Foto: shutterstock

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Conflictul transnistrean, PIEDICĂ între Moldova și UE / Maia Sandu: Există și al doilea scenariu / Kremlin: Aproape IMPOSIBIL să discutăm

Dan Dungaciu: „Nimeni nu discută problema TRANSNISTRIEI pentru integrarea europeană a Rep. Moldova”