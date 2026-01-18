Prima pagină » Știri externe » Tragedie feroviară în Spania: mai mulți morți și răniți după ce două trenuri de mare viteză au deraiat și s-au ciocnit în Adamuz

Tragedie feroviară în Spania: mai mulți morți și răniți după ce două trenuri de mare viteză au deraiat și s-au ciocnit în Adamuz

18 ian. 2026, 22:27, Știri externe
Tragedie feroviară în Spania: mai mulți morți și răniți după ce două trenuri de mare viteză au deraiat și s-au ciocnit în Adamuz

Un grav accident feroviar a avut loc duminică seara în localitatea Adamuz, provincial Córdoba, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit. Incidentul s-a produs în urma unei probleme la un macaz în zona Adamuz.

Un tren operat de compania Iryo, care circula pe ruta Málaga-Madrid, a deraiat și s-a ciocnit cu un tren Renfe care se deplasa pe ruta Madrid-Huelva. Bilanțul preliminar indică cel puțin doi morți și mai mulți răniți. Circulația feroviară pe linia de mare viteză între Madrid și Andaluzia este complet suspendată în ambele sensuri și sunt afectate legăturile către orașele Sevilla, Málaga, Córdoba, Huelva și Cádiz. Echipele de urgență și intervenție sunt la fața locului pentru a acorda primul ajutor și a asista la evacuarea pasagerilor blocați.

Serviciile de urgență au fost deplasate la fața locului și ajută la salvarea pasagerilor blocați. Aproximativ 300 de persoane se aflau la bordul trenurilor. Toți pasagerii au fost evacuați, dar autoritățile nu vor să menționeze deocamdată numărul răniților.

