Paris, Londra, Viena și Napoli strălucesc în lumina sărbătorilor. Unde găsim cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa

Nu numai craiovenii s-au grăbit să aprindă luminile de Crăciun în acest weekend. Marile capitalele europene au decis și ele să dea startul sărbătorilor mai devreme decât în alți ani.

Magie de Crăciun pe Champs-Élysées

Milioane de LED-uri s-au aprins, seara trecută, pe celebrul Champs-Élysées din Paris, în aplauzele a peste 200.000 de spectatori, scrie Le Parisen.

Potrivit sursei citate, timp de 49 de zile, cei doi kilometri care leagă Place de la Concorde de Arcul de Triumf vor fi iluminați de un sistem de LED-uri conectate bazat pe inteligență artificială. Spectacolul luminilor a fost însoțit și de unul muzical care a contribuit și el la atragerea mulțimilor, în special datorită interpretării cântăreței canadiene Charlotte Cardin.

Parisul este plin de spectacol în fiecare seară, până pe 4 ianuarie

Bulevardul va fi iluminat până pe 4 ianuarie, dar doar de la ora 17:00 până la miezul nopții (ora 1:00 în weekend). Mai mult, cei 400 de copaci vor crea un spectacol unic în fiecare seară, spun organizatorii. Acest lucru va face ca experiența celor 300.000 de vizitatori zilnici ai Champs-Élysées, în timpul sărbătorilor, să fie cu adevărat de neuitat, mai arată sursa citată.

Viena strălucește de Sărbători

Și Viena s-a îmbrăcat deja de sărbători. Primarul Michael Ludwig și președintele Camerei de Comerț din Viena, Walter Ruck, au aprins luminile de Crăciun pe străzile comerciale din Viena, vineri după-amiază. Conform datelor Kurier.at, 31 de zone comerciale sunt acum scăldate în lumini festive.

Bradul de Crăciun din fața primăriei a fost împodobit „nu doar cu peste 2.000 de luminițe LED, ci și, pentru prima dată anul acesta, cu peste 1.000 de globuri de Crăciun pentru a-l face să strălucească și mai tare”, a anunțat Ludwig.

Bradul de Crăciun împodobit festiv este una dintre atracțiile pieței de Crăciun din Piața Primăriei, care este deschisă zilnic între orele 10:00 și 22:00 până pe 26 decembrie.

Winter Wonderland din Londra s-a deschis

Celebra Țară a Minunilor de Iarnă (Winter Wonderland n.r.) din Hyde Park, Londra, s-a deschis și ea, oficial, vineri.

Cel mai mare eveniment de Crăciun din Marea Britanie se desfășoară în perioada 14 noiembrie 2025 – 1 ianuarie 2026, oferind peste 150 de atracții, spectacole și experiențe festive.

Anul acesta organizatorii au făcut mai multe îmbunătățiri “tărâmului magic“. Printre cele mai mari adăugiri pentru 2025 se numără Lumea Fantastică din interiorul Regatului Magic de Gheață. Parcursul înghețat prezintă 500 de tone de gheață, purtând vizitatorii prin Cele Patru Tărâmuri: Pământ, Foc, Aer și Apă. Cei care se aventurează acolo trebuie să se aștepte la troli giganți, un grifon de cinci metri înălțime și temperaturi de –10°C.

Vizitatorii se pot aștepta, de asemenea, la un Santa Land renovat, care găzduiește acum cea mai mare Grotă a lui Moș Crăciun gratuită din Londra și un nou Atelier al Elfilor, unde copiii pot încerca meșteșuguri festive.

Crăciun în Napoli

Luminile de Crăciun s-au aprins ieri și la Napoli. Peste 150 de kilometri de beculețe, decorațiuni tridimensionale și brazi mari vor strălucii pe străzile orașului în acest an. Luminile vor rămâne aprinse până pe 7 ianuarie. Un sat al lui Moș Crăciun va fi, de asemenea, amenajat în Piazza del Plebiscito, între 8 și 21 decembrie.

În Stockholm, celebra Gamla Stan, se va deshide și ea pe 22 noiembrie. Vizitoatorii se vor putea bucura de toate delicatesele tradiționale până pe 23 decembrie. Piața de Crăciun din Gamla Stan este cea mai veche din Suedia, plină de dulciuri și delicatese tradiționale. Străzile sunt pline de colibe din lemn, miros de vin fiert și sunet de colinde.

Tot pe pe 22 noiembrie vor fi aprinse și luminile de Crăciun ale Madridului.

Craciun la americani

Și americanii se pregătesc din zor de sărbători. Bradul de Crăciun de la Rockefeller Center a ajuns în Manhattan la începutul acestei luni, marcând începutul sezonului de sărbători din New York. Copacul din acest an este un molid norvegian înalt de 23 de metri, provenit din orașul East Greenbush. Bradul va fi în curând decorat cu peste 50.000 de beculețe LED multicolore, eficiente energetic și încoronat cu o stea Swarovski care cântărește 400 de kilograme. Bradul va fi aprins pe 3 decembrie, în timpul unei emisiuni TV în direct găzduită de diva muzicii country Reba McEntire și va rămâne expus până la mijlocul lunii ianuarie.

