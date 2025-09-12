Prima pagină » Știri externe » Parlamentul European a RESPINS cererea de a ține un moment de reculegere în plen pentru Charlie Kirk

Parlamentul European a RESPINS cererea de a ține un moment de reculegere în plen pentru Charlie Kirk

Andrei Văcaru
12 sept. 2025, 10:35, Știri externe
Parlamentul European a RESPINS cererea de a ține un moment de reculegere în plen pentru Charlie Kirk

PreședinteleParlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi cererea grupurilor de dreapta de a ține un minut de reculegere după moartea activistului american Charlie Kirk.

Inițiativa a fost propusă inițial de Charlie Weimers, un europarlamentar din cadrul formațiunii de dreapta a Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), ca o măsură simbolică „pentru a declara că dreptul nostru la libertatea de exprimare nu poate fi stins”, potrivit POLITICO.

Grupurile de dreapta și extremă dreapta, consultate de POLITICO, au confirmat că au susținut inițiativa.

„Uciderea sa ne amintește de importanța protejării libertăților fundamentale, chiar și în societățile democratice”, a declarat președintele grupului de extremă dreapta Europa Națiunilor Suverane (ESN), parlamentarul AfD René Aust.

Metsola a respins, însă, propunerea.

„Minutul de reculegere este anunțat de președinte la deschiderea sesiunii plenare. Dacă există o cerere pentru un minut de reculegere, cererea trebuie să vină de la un grup politic și să se țină la deschiderea sesiunii. Dacă există o cerere, aceasta se poate face, desigur, în octombrie”, a declarat un purtător de cuvânt al Robertei Metsola.

Deschiderea sesiunii plenare a avut loc luni.

Cererea pentru organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk a fost respinsă

În ședință, Weimers a prezentat prezentat și motivat solicitarea

„Doammnă președintă, dragi colegi, asasinarea activistului politic Charlie Kirk, soț, tată iubitor și patriot, a șocat întreaga lume. Trebuie să condamnăm puternic violența politică și discursurile ce instigă la violență. Vă rog să fiți alături de mine în reflecție și rugăciune în onoarea sa și aloc restul timpului meu pentru un moment de reculegere”, a declarat aceasta.

Drept răspuns, Katarina Barley, vicepreședinte al Parlamentului European, a spus că solicitarea a fost respinsă.

„Domnule Weimers, am discutat deja și știți că președintele Parlamentului European a refuzat păstrarea momentului de reculegere. De aceea, continuăm ședința, cu raportul lui Stefano Bonacini. Președintele a respins cererea privind momentul de reculegere. Raportul domnului Stefano Bonacini privind activitățile comerciale ilegale în domeniul agrar și alimentar. Vot asupra negocierilor interinstituționale. Cine este pentru, cine este împotrivă? Cine se abține de la vot? Cazul va fi preluat de Comisia pentru afaceri interinstituționale. Mulțumesc mult!”, a spus ea.

Charlie Kirk a fost unul dintre cei mai mari influenceri conservatori din SUA. A fost un aliat fidel al lui Trump și și-a construit un public imens prin intermediul organizației sale, Turning Point, care este prezentă în sute de campusuri universitare din întreaga țarăKirk și grupul său de tineri conservatori s-au implicat adesea în campanie prin intermediul rețelelor sociale și al podcasturiloriar capacitatea lui Kirk de a atrage mulțimi a avut un rol-cheie în mișcarea MAGA a lui Donald Trump.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Moartea lui Charlie Kirk. TRUMP atacă discursul „stângii radicale”. „Este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim”

E oficial. Charlie Kirk a murit. Anunțul a fost făcut chiar de Donald Trump: Sunt cuprins de durere și furie / FBI: Suspectul a fost eliberat

Sursa foto: Profimedia

Citește și

EXTERNE POLONIA închide granița cu Belarusul, pe fondul desfășurării exercițiilor militare Zapad coordonate de Rusia/ Moscova contestă decizia Varșoviei
12:49
POLONIA închide granița cu Belarusul, pe fondul desfășurării exercițiilor militare Zapad coordonate de Rusia/ Moscova contestă decizia Varșoviei
EXTERNE Ambasadorul rus în FRANȚA va fi convocat la Ministerul de Externe/ Parisul este pregătit să respingă presiunile exercitate de Moscova
11:45
Ambasadorul rus în FRANȚA va fi convocat la Ministerul de Externe/ Parisul este pregătit să respingă presiunile exercitate de Moscova
EXTERNE RUSIA și Belarus desfășoară exerciții militare comune/ Țările NATO își intensifică măsurile de securitate, pe fondul tensiunilor cu Moscova
11:00
RUSIA și Belarus desfășoară exerciții militare comune/ Țările NATO își intensifică măsurile de securitate, pe fondul tensiunilor cu Moscova
VIDEO Valul de protestatari a provocat o criză politică în NEPAL. Care au fost cele mai tensionate momente ale REVOLUȚIEI
10:18
Valul de protestatari a provocat o criză politică în NEPAL. Care au fost cele mai tensionate momente ale REVOLUȚIEI
EXTERNE Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic”
10:01
Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic”
EXTERNE Andrew Tate, Elon Musk și alți milionari au anunțat DONAȚII după moartea refugiatei ucrainene ucise în SUA. Pentru ce vor fi folosiți banii
09:30
Andrew Tate, Elon Musk și alți milionari au anunțat DONAȚII după moartea refugiatei ucrainene ucise în SUA. Pentru ce vor fi folosiți banii
Mediafax
O femeie a încercat să intre in clădirea Parlamentului având 6 cuțite asupra ei. Reacția AUR, partidul care a făcut invitația
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
Ultimele cuvine ale ucrainencei Iryna din SUA. Cui i-a dat mesaj și ce a scris în el
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Mediafax
Noi avertizări de ploi și descărcări electrice în România. Care sunt județele vizate
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Antena 3
Reacția tulburătoare a iubitului Irynei, ucraineanca de 23 de ani care a fugit de război, dar a murit în SUA 
Digi24
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă înapoi: „Pe terenul meu, fac ce vreau”
Cancan.ro
BREAKING | FBI a găsit arma cu care Charlie Kirk a fost ucis! Au imagini video cu atacatorul, precum și alte dovezi extrem de importante
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Momentul în care presupusul asasin al lui Charlie Kirk coboară de pe acoperișul unei clădiri din campusul universității
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | România renunță la cele 400 de radare fixe? Motivul care a dus la blocarea proiectului
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Evz.ro
Angajații din școlile și grădinițele private, salarii mai mici decât bugetarii
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Dana Roba s-a despărțit de iubitul său! Șocant, ce i-a făcut soțul său, în plin proces de divorț
RadioImpuls
Cel mai bun prieten al lui Diogo Jota, prima reacție după speculațiile apărute în presă conform cărora ar avea o relație cu văduva fotbalistului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Inflamația din timpul sarcinii poate predispune copilul la anxietate
ACTUALITATE Greșeala pe care o faci atunci când cumperi ulei de măsline din supermarket. Ce trebuie să scrie pe etichetă, pentru a nu fi păcălit
12:55
Greșeala pe care o faci atunci când cumperi ulei de măsline din supermarket. Ce trebuie să scrie pe etichetă, pentru a nu fi păcălit
ULTIMA ORĂ Ne apărăm de războiul hibrid cu firme mufate la ministrul de interne, Cătălin Predoiu. Cum explică SRI achiziția de milioane și legăturile politice
12:24
Ne apărăm de războiul hibrid cu firme mufate la ministrul de interne, Cătălin Predoiu. Cum explică SRI achiziția de milioane și legăturile politice
ACTUALITATE Lista medicamentelor compensate se mărește. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Majoritatea sunt în zona de oncologie”
12:08
Lista medicamentelor compensate se mărește. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Majoritatea sunt în zona de oncologie”
VIDEO Două eleve din Tulcea, filmate în timp ce se BAT lângă liceu. Colegii au încurajat violențele
11:51
Două eleve din Tulcea, filmate în timp ce se BAT lângă liceu. Colegii au încurajat violențele
ACTUALITATE Cum să decojești roșii rapid și eficient. Trucul genial care nu îți pune răbdarea la încercare
11:44
Cum să decojești roșii rapid și eficient. Trucul genial care nu îți pune răbdarea la încercare
SPORT Naționala de VOLEI „tricoloră” debutează la Campionatul Mondial. 43 de ani în așteptarea acestui meci
11:34
Naționala de VOLEI „tricoloră” debutează la Campionatul Mondial. 43 de ani în așteptarea acestui meci