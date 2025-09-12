Parlamentul European a RESPINS cererea de a ține un moment de reculegere în plen pentru Charlie Kirk

PreședinteleParlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi cererea grupurilor de dreapta de a ține un minut de reculegere după moartea activistului american Charlie Kirk.

Inițiativa a fost propusă inițial de Charlie Weimers, un europarlamentar din cadrul formațiunii de dreapta a Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), ca o măsură simbolică „pentru a declara că dreptul nostru la libertatea de exprimare nu poate fi stins”, potrivit POLITICO.

Grupurile de dreapta și extremă dreapta, consultate de POLITICO, au confirmat că au susținut inițiativa.

„Uciderea sa ne amintește de importanța protejării libertăților fundamentale, chiar și în societățile democratice”, a declarat președintele grupului de extremă dreapta Europa Națiunilor Suverane (ESN), parlamentarul AfD René Aust.

Metsola a respins, însă, propunerea.

„Minutul de reculegere este anunțat de președinte la deschiderea sesiunii plenare. Dacă există o cerere pentru un minut de reculegere, cererea trebuie să vină de la un grup politic și să se țină la deschiderea sesiunii. Dacă există o cerere, aceasta se poate face, desigur, în octombrie”, a declarat un purtător de cuvânt al Robertei Metsola.

Deschiderea sesiunii plenare a avut loc luni.

În ședință, Weimers a prezentat prezentat și motivat solicitarea

„Doammnă președintă, dragi colegi, asasinarea activistului politic Charlie Kirk, soț, tată iubitor și patriot, a șocat întreaga lume. Trebuie să condamnăm puternic violența politică și discursurile ce instigă la violență. Vă rog să fiți alături de mine în reflecție și rugăciune în onoarea sa și aloc restul timpului meu pentru un moment de reculegere”, a declarat aceasta.

Drept răspuns, Katarina Barley, vicepreședinte al Parlamentului European, a spus că solicitarea a fost respinsă.

„Domnule Weimers, am discutat deja și știți că președintele Parlamentului European a refuzat păstrarea momentului de reculegere. De aceea, continuăm ședința, cu raportul lui Stefano Bonacini. Președintele a respins cererea privind momentul de reculegere. Raportul domnului Stefano Bonacini privind activitățile comerciale ilegale în domeniul agrar și alimentar. Vot asupra negocierilor interinstituționale. Cine este pentru, cine este împotrivă? Cine se abține de la vot? Cazul va fi preluat de Comisia pentru afaceri interinstituționale. Mulțumesc mult!”, a spus ea.

Charlie Kirk a fost unul dintre cei mai mari influenceri conservatori din SUA. A fost un aliat fidel al lui Trump și și-a construit un public imens prin intermediul organizației sale, Turning Point, care este prezentă în sute de campusuri universitare din întreaga țară. Kirk și grupul său de tineri conservatori s-au implicat adesea în campanie prin intermediul rețelelor sociale și al podcasturilor, iar capacitatea lui Kirk de a atrage mulțimi a avut un rol-cheie în mișcarea MAGA a lui Donald Trump.

